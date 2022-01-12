Минздрав посчитает «потерянные годы жизни» россиян

Минздрав России разработал систему, которая подсчитывает уровень преждевременной смертности в стране, исходя из того, сколько максимально мог бы прожить человек. Анализ ведомства показал, что в 2020 году лидерами по преждевременной смертности стали Чечня, Чукотка и Ненецкий автономный округ. Чаще всего люди в России умирали раньше срока из-за болезней системы кровообращения. Значительное влияние на смертность также оказала пандемия коронавируса.

Система Минздрава подсчитывает показатель, который называется «потерянные годы жизни». Он разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для оценки преждевременной смертности. Критерий рассчитывается как разница между максимальной продолжительностью жизни населения, которую прогнозируют специалисты, и реальной смертностью.

Минздрав взял за предельную планку продолжительности жизни 78 лет. Согласно национальной стратегии, до этого уровня в среднем должна вырасти длительность жизни россиян к 2030 году.

«Показатель «потерянные годы жизни» (ПГЖ) используется во многих странах мира для оценки социальных и демографических потерь от преждевременной смертности, является одним из индикаторов здоровья населения и играет ключевое значение для формирования национальных стратегий в области здравоохранения», — пояснили в ведомстве.

Модель Минздрава также позволяет определить, от каких заболеваний какие возрастные группы чаще всего умирали по стране.

Ведомство изучило данные с 2015-го по 2020 год из разных регионов России. Выяснилось, что в 2020-ом продолжительность жизни по стране составляла в среднем от 65,8 до 81,5 года. Борьба за дозу Пока власть решает, кого будем ловить — барыг или наркоманов, Госнаркоконтроль нашел сценарий... 02 июня 16:01

Лидерами по потерянным жизням оказались следующие регионы: Чукотка (здесь жители не доживают 7,76 года), Чечня (7,18), Ненецкий АО (7,17), Тыва (7,16) и Оренбургская область (6,91).

Лучше всего же ситуация в Ингушетии (здесь не доживают 3,59 года), Адыгее (4,5 потерянного года) и Севастополе (4,64 потерянного года).

Основные причины, ведущие к преждевременной смерти – болезни системы кровообращения. Следом идут новообразования. На третьем месте «внешние причины смертности». Коронавирусная инфекция находится на пятом месте.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в 2020 году смертность в России по сравнению с 2019-ым выросла на 17,9%. Голикова отметила, что коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей.

По данным Росстата, население страны сократилось в 2020 году на полмиллиона человек до 145,2 млн. Последний раз подобное сокращение численности населения фиксировали 15 лет назад.

Председатель комиссии Общественной Палаты РФ Сергей Рыбальченко в феврале прошлого года заявил, что показатели смертности в России вызывают тревогу. Он отметил, что каждый пятый умерший в стране – это мужчина трудоспособного возраста. США побили мировой рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 По данным на 10 января, в США выявлено более 1,35 млн случаев COVID-19 за сутки —... 11 января 12:24

«24% всех смертей в России приходится на трудоспособный возраст, то есть эту смертность можно предотвратить. 80% этих смертей - это мужчины, каждая пятая смерть в России - мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии. Это для нас ужасная ситуация, и ее нужно исправлять», — призвал эксперт.

Он добавил, что улучшение одного только здравоохранения не спасет ситуацию. «Мы не можем вылечить всех, кто фактически находится на грани между жизнью и смертью. Надо предотвращать причины, которые приводят к этой смерти», — считает Рыбальченко.

Росстат в 2019 году сообщал, что одной из основных причин смертности среди российских мужчин являются проблемы с кровообращением. Внешние факторы, например, ДТП и нападения находились на втором месте. При этом в начале февраля 2019 года экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявляла, что большая часть смертей мужчин так или иначе связана с употреблением алкоголя. Действующий министр здравоохранения Михаил Мурашко в 2020 году сообщил, что мужчина обращаются за амбулаторной медицинской помощью в 2,5 раза реже женщин, при этом смертность среди мужчин в возрасте 35-40 лет в России почти в два раза выше, чем среди женщин.

Президент России Владимир Путин в апреле 2021 года объявил сбережение российского народа высшим национальным приоритетом страны. «У нас же рабочих рук не хватает. У нас сейчас 81 млн человек с небольшим, по-моему, в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить это к 2024, к 2030 году. Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю про геополитическую составляющую этого важнейшего вопроса, про гуманитарную», — пояснил он. По мнению президента, сейчас населения России «совершенно недостаточно» для масштаба территории, которая есть у страны.