«Этот страх не описать словами». Почему домашние животные «сходят с ума»

Московской семье пришлось усыплять кошку, которая неожиданно стала проявлять агрессию к хозяевам и угрожать их жизни. «Диагноз», поставленный приехавшим к семье специалистом, был категоричен: кошка «сошла с ума». Ветеринары и зоопсихологи же пояснили «Газете.Ru», что в ветеринарной медицине такого понятия не существует, хотя из-за него усыпили не одну сотню здоровых животных. Эксперты утверждают, что «сумасшествие» у кошек проявляется из-за самых разных факторов, и зачастую спровоцировано какими-то изменениями в доме и семье.

«Из ласкового питомца в дикое животное»

Около трех лет назад кошка москвички Марии начала вести себя странно. Когда девушка съехала от своего сожителя, у питомца заметили агрессию к мужскому полу. К владелице животное негатива не проявляло, агрессия же к мужчинам была воспринята как защита территории.

Через несколько лет женщина съехалась с мужем Кириллом. Кошка была настроена негативно и к нему, но участие зоопсихолога и коррекция поведения помогла – она стала воспринимать его нейтрально. Потом в семье появился ребенок. С девочкой животное вело себя дружелюбно, но пряталось в туалет, когда та очень громко плакала.

Других отклонений в поведении кошки хозяева не замечали, пока в один из дней Мария не оставила ребенка с дедушкой, уехав по делам. В это время питомица вдруг стала бросаться на мужчину — тот позвонил дочери и сказал, что не может зайти в комнату, потому что животное прыгает на него и шипит.

Когда Мария приехала домой, кошка находилась в комнате, в которой в разных местах были ее испражнения. Хозяйку она не признала: начала шипеть и рычать, и бросалась, стоило только сделать шаг в ее сторону.

Было решено подождать мужа и закрыть кошку в кладовке, чтобы была возможность заняться ребенком. Но подойти к животному не получалось: она выла и рычала, прыгала на людей. Отцу пришлось надеть военный камуфляж, чтобы она не прокусила кожу, и гнать кошку в кладовку пледом. После того как животное оказалось закрыто, отец уехал, а хозяйка периодически подходила к двери. Взаперти домашняя любимица жалобно мяукала, а стоило распахнуть дверь — снова проявляла агрессию.

Когда пришел муж Марии, она вместе с дочерью закрылась в комнате. Супруг решил выпустить кошку, и на свободе животное стало тереться о ноги мужчины, а потом резко напрыгнуло, пытаясь укусить и поцарапать. Он закрылся в комнате вместе с Марией и ребенком. Кошка в это время ходила перед дверью и ее сторожила, а при каждой попытке выйти бросалась на людей. Это продолжалось четыре часа — владельцы вызвали ветеринара. К тому моменту удалось закрыть кошку в ванной – за дверью животное рычало.

«Никто не верит, что два взрослых мужчины не могли разобраться с кошкой, но этот страх не описать словами. Она из ласкового домашнего любимца превратилась в дикое животное», – вспоминает Мария.

Приехавший специалист сказал, что такие ситуацию лечению не поддаются и животное нужно усыплять: то, что кошка начала справлять нужду в комнате, означало, что она забыла, что живет здесь и в порыве страха и гнева метила территорию. Иначе говоря, по словам ветеринара, питомец сошел с ума, при этом бешенство им было исключено. Усыплять агрессивную кошку пришлось из ружья.

Основная причина такого поведения осталась неизвестна.

Бывает ли у животных сумасшествие

Как утверждают ветеринары и зоопсихологи, просто «сойти с ума» животное не может, и виноваты в таком поведении всегда или скрытые заболевания, или изменившиеся условия жизни.

По словам ветеринарного врача Азиза Алекберова, животные не могут быть сумасшедшими, потому что это невозможно с точки зрения доказательной ветеринарной медицины. Все из-за отсутствия способов и приборов, с помощью которых можно поставить такой диагноз. И очень важно не путать сумасшествие с бешенством, которое нельзя диагностировать при визуальном осмотре.

«Исходя из 14-летнего опыта работы и опыта своих коллег уверяю: животные не сходят с ума. Но ни одну сотню здоровых питомцев подвергли эвтаназии и усыпили на основании рассказов их хозяев, которые так решили», – констатирует он и отмечает, что на каком основании врачи ставят такие диагнозы как «сумасшествие» – ему непонятно.

Зоопсихолог и основатель проекта MadPet.ru Мирослава Волкова уточняет, что такой оценочный эпитет как «сойти с ума» действительно нельзя применять к животным. В ветеринарии это называется «нежелательным поведением» или, у ряда авторов, «девиантным». Столкнувшись с этим, необязательно сразу усыплять питомца, а необходимо заняться его здоровьем.

«Животное думает, что боль причиняет хозяин»

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков отмечает, что исключать заболевания в случаях измененного поведения нужно обязательно. Дело в том, что многие болезни животных могут сопровождаться очень сильным болевым синдромом, который и приводит к отклонениям. Это может быть и приступ мочекаменной болезни, и заболевания, связанные с расстройством нервной системой — например, опухоль мозга, при которой сознание животного затуманивается, и оно может не узнавать ни места, ни людей.

По мнению ветеринарного врача Татьяны Гольневой, агрессия при болевом синдроме объясняется тем, что животное не понимает, почему оно себя так чувствует и что делать с этой болью.

«Питомцу может казаться, что именно хозяин причиняет эту боль, каким-то изощренным способом и на расстоянии, но причиняет», – полагает эксперт.

Также, дополняет Татьяна, причиной могут быть гормональные всплески, если речь о нестерилизованных животных: это течки или материнский инстинкт, когда питомец становится заложником своего гормонального фона. И только исключив эти факторы, можно переходить к поиску другой причины.

Детонатор неадекватного поведения

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков уверен, что любое животное может поменять поведение на неадекватное, но это случается только в ограниченном ряде случаев. По его мнению, все поведение животных крутится вокруг еды, стаи и взаимоотношений, а также основополагающих правил и образа жизни, которого они придерживаются.

«За 40 лет моей практики, случаев, когда животные поменяли поведение сами по себе, не было. Когда приходят люди и говорят, что животное тронулось умом, я спрашиваю, были ли какие-то изменения в семье? Почти всегда они есть», – делится Цыпленков.

Михаил Шеляков добавляет, что чаще всего, чтобы найти причину отклонения, нужно узнать близкие к интимным подробности жизни, даже самые незначительные. И делится случаем из практики, когда два кота, которые до этого жили мирно, начали «драть друг друга в клочья». Причиной оказалось то, что недавно им переставили миски: их пути стали пересекаться, что спровоцировало агрессию. Тогда миски вернули на свои места, и все пришло в норму.

Повлиять на неадекватное поведение питомца может и нарушение зоогигиенических норм, указывает Шеляков. К этому можно отнести малый размер помещений, нарушение температурного режима и привычных порядков: генетических и бытовых.

Например, многие заводят маленьких собак, которых ветеринары зовут «пеленочниками», и считают, что их не нужно выгуливать. При этом собаке не просто нужно общение с другими животными на выгуле — оно начинает и воспринимать свою квартиру как конуру.

«Собаки не ходят в туалет в конкуре, а когда их заставляют справлять нужду в своем доме – это ломает психику. Такие противоестественные природе вещи часто приводят неадекватному поведению в будущем, хотя все считают, что это мелочи» – уверяет Шеляков.

Азиз Алекберов же уверен, что часто агрессия у животных возникает и на фоне дискомфорта и стресса. В его практике часто случалось, что поведение питомцев резко менялось с агрессивного на привычное, когда их забирали у хозяев и отдавали в другие руки. Причиной девиации при этом становились и ссоры хозяев, и отсутствие места, где животное ощущает себя в безопасности, и появление новых питомцев или людей.

Что делать, если животное проявляет агрессию

Мирослав Волков убежден, если животное здорово, то исправить проблему поможет специалист по поведению животных, то есть зоопсихолог. Он осмотрит и уточнит все нюансы конкретной ситуации, составит протокол коррекции поведения.

«В 9 из 10 случаев коррекция поведения при работе с хорошим специалистом в этой области исправляет ситуацию», – утверждает Волков.

Но есть способы и избежать коррекции поведения – животное нужно с детства содержать и воспитывать, лучше в связке с ветеринаром и зоопсихологом, – тогда бороться с агрессией и вовсе не придется. Об этом заявляет Евгений Цыпленков, полагающий, что это архиважная задача – объяснить животному кто главный, трепетно отнестись к его инстинктам, научить взаимодействовать с другими людьми и животными, а также правильно приспособить к меняющимся условиям жизни. Если всего этого не учесть, из животного можно вырастить «большую проблему».