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Общество

Японцы и жители Курил ждут цунами. Короля Тупоу вывезли из дворца

Короля Тонги эвакуировали из дворца после извержения подводного вулкана

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«Колебания моря есть, нужно дождаться понижения», — предупреждают в экстренных службах Курильских островов, до которых могут добраться волны цунами, образовавшиеся после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапа. Это стало поводом для беспокойства жителей сразу нескольких стран, в том числе — Японии, США, Фиджи, Самоа, Австралии и Новой Зеландии. А в Тонге пришлось эвакуировать короля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Власти Тонги, расположенной в Тихом океане, эвакуировали главу островного государства Тупоу VI из королевского дворца в столице страны городе Нукуалофе. Поводом для принятия экстренных мер стало извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай, передает телеканал CNN в субботу, 15 января.

По его данным, большой волной затопило несколько районов Нукуалофе — в частности, зону рядом с королевским дворцом.

Жителей государства предупредили об угрозе цунами. Кроме того, метеорологическая служба Тонги выпустила предупреждения о проливных дождях, внезапных наводнениях и сильных ветрах на суше и в прибрежных водах.

Аналогичные сообщения были распространены для ряда других тихоокеанских островов, а также некоторых районов Новой Зеландии и Австралии.

Тупоу VI — шестой король Тонги с 2012 года из династии Тупоу, ранее занимал в течение шести лет пост премьер-министра страны. Тонга — полинезийское королевство, занимающее более 170 островов, многие из которых необитаемы. Большинство островов известны своими пляжами с белым песком, окаймленными коралловыми рифами и окруженными тропическими лесами.

По данным геологической службы Тонги, извержение вулкана стало крупнейшим с декабря 2021 года и послужило причиной ряда небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапу — крупнейшего острова архипелага.

Что происходит у соседей...

Власти острова Фиджи также распространили обращение, в котором просят жителей низменных прибрежных районов уйти в безопасное место «в ожидании сильных течений и опасных волн».

Предупреждение о цунами действует и для островного государства Вануату, гражданам которого рекомендуется «отойти от береговой линии и искать возвышенности».

В свою очередь, метеорологическая служба Самоа сообщила, что во всех низменных прибрежных районах ведется наблюдение за цунами, местным жителям рекомендуют «держаться подальше от пляжных зон».

... и в США

Национальный центр предупреждения о цунами США оповестил об угрозе стихийного бедствия для ряда штатов на западе из-за извержения вулкана в королевстве Тонга. Соответствующее сообщение размещено на сайте центра.

Предупреждение касается, в частности, штатов Аляска, Вашингтон, Калифорния, Орегон и Гавайи.

Цунами — в Японии и на Курилах

На юго-западе Японии зафиксировали цунами высотой около 1,2 м на побережье островов Амами, сообщает телеканал NHK.

Сведений о возможном ущербе пока не приводится. По данным национального метеорологического управления страны, на эти острова может обрушиться волна выстой до 3 м.

Кроме того, цунами высотой от 30 до 90 см наблюдаются в различных районах на всем тихоокеанском побережье Японии.

Местных жителей призвали экстренно покинуть прибрежные районы.

Тем временем на Курилах также объявили угрозу цунами.

«Центр цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС» объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 м (для Японии — 0,3 м) в результате извержения подводного вулкана в Тонге», — цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб.

Отмечается, что угрозы населению и территории России нет.

Как передает ТАСС, порты Курильских островов — в Южно-Курильском и Курильском городских округах — оповещены об угрозе возникновения цунами. Жителям Курил порекомендовали держаться на безопасном расстоянии от береговой черты. Высота волны может составить от 20 до 40 см.

«В 08:26 мск произошли землетрясения после извержения подводного вулкана около островов Тонга. В результате образовались волны цунами. Порты и портопункты оповещены о возможном подходе слабого цунами, рекомендовано соблюдать правила безопасности, а населению — держаться на безопасном расстоянии от береговой черты. Колебания моря есть, нужно дождаться понижения», — заключила собеседница агентства.

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