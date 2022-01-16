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Общество

«Это разборка питерская». С полуголыми людьми, бутылкой и наездом

Опубликовано видео очень странной драки в центре Петербурга

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Очевидец заснял инцидент в центре Санкт-Петербурга из своего окна — на проезжей части без сознания лежал мужчина, которого пинали несколько мужчин. Потасовка продолжилась с другими участниками конфликта, которые периодически то заходили в кадр, то выходили из него. Завершилась драка неожиданно — подъехавший задним ходом автомобиль раскидал участников и покинул кадр. Но потом вернулся. Что произошло на набережной — в материале «Газеты.Ru».

Опубликованное в паблике «Мегаполис» видео с берегов Фонтанки начинается, судя по всему, с середины конфликта, когда один из его участников без сознания лежит на проезжей части. Лежачего бьют, молодой человек в темно-зеленой куртке пытается их оттащить.

Затем со стороны реки к лежачему подходит полураздетый мужчина в «майке-алкоголичке» и кепке и пинает его. Затем он нетвердой походкой идет к нападавшим, что-то с ними обсуждает и отходит.

В кадр врывается еще один молодой человек — он выхватывает бутылку из рук лежащего и кидается на нападавших. Они валят его на землю и начинают избивать ногами — вдвоем.

Мужчина, который до этого оттаскивал бойцов, пытается разнять и эту драку. Ему удается отвести мужчину в меховом капюшоне в сторону, пока второй продолжает наносить удары противнику.

В это время в кадре опять появляется мужчина в майке. Он поднимает с асфальта кепку, избиение на фоне продолжается.

В драку возвращается человек в капюшоне — одним ударом от отправляет на землю своего товарища и его оппонента.

Поднять их пытается миротворец в зеленой куртке — одновременно к нему подходит и замахивается рукой обладатель кепки и майки.

В этот момент в кадр въезжает задним ходом черный Hyundai Solaris. Он сбивает человека в кепке, тот разбивает головой заднее стекло автомобиля.

Как видно на записи, за рулем «Соляриса» находится еще один полуголый мужчина — без верхней одежды и даже футболки.

Остальные участники драки разбегаются, машина отъезжает, за ней видно лежащего человека без обуви — по всей вероятности, этот тот, кого ранее избивали вдвоем.

Сбитый мужчина в майке, вернувшись в кадр, спокойно уходит вслед за остальными участниками драки и автомобилем. Потом этот эпизод заканчивается.

На следующих кадрах на набережной стоит тот же «Солярис» с разбитым задним стеклом. Мужчина с голым торсом и неизвестная женщина пытаются запихнуть что-то или кого-то на заднее сиденье. Мужчина закрывает заднюю дверь и садится за руль, женщина садится на переднее пассажирское сиденье. Они уезжают, в кадре никого не остается.

По предварительным данным, драка на набережной Фонтанки в районе дома №92 у Семеновского моста произошла в ночь на 15 января.

Реакции правоохранительных органов не поступило, на видео сотрудников полиции также не видно.

Комментаторы видео на «Мегаполисе» и «Фонтанке», в основном, шутят. Кто-то обращает внимание на внешность участников драки. Кто-то считает, что на видео — «зомби с Думской и Рубинштейна, которые загуляли».

Другие вспоминают старые мемы. «Это разборка питерская». В ответ на это один из комментаторов выражает мнение, что это были не местные. «Питерские только методом дуэли разборки проводят...».

В СМИ многие называли эту потасовку массовой дракой. «Ну какая же это «масштабная» драка! Так, поцапались новые петербуржцы чутка», – пишет читатель.

Другой отвечает, что будь на видео «старые петербуржцы – была бы расчлененка».

Но были и те, кто сочувствует парням, которых избивали толпой.

«Надеюсь, их найдут. И снимавший позвонил в полицию, объявили план-перехват. По городу не должны такие неадекватов ходить. Мужчины не бьют лежачего, это совсем больные люди», – отметил один из читателей «Фонтанки».

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