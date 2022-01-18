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Общество

Разработчик «Спутника V»: Ревакцинация может защитить от «омикрона» на 100%

Гинцбург: эффективность двух компонентов «Спутника V» против «омикрона» составляет 75%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Глава научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина «Спутник V» защищает на 75%, а вместе с бустерной прививкой может защитить до 100%. Ранее он обращал внимание, что препараты Pfizer и Moderna необходимо изменять, так как они настроены на один тип коронавируса, а «омикрон» мутировал так, что они не способны якобы защитить от нового штамма. Подробнее о мировых вакцинах и о том, как они защищают, — в материале «Газеты.Ru».

«Спутник V» эффективен против «омикрона» на 75%. Об этом на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону», протективность составляет 75%», – отметил он. Если при этом через полгода пройти ревакцинацию «Спутником Лайт», то защита составит 100%. Если человек только прошел полный курс вакцинации «Спутником V» (6-12 месяцев назад), а ревакцинацию проигнорировал, то его защита будет порядка 56-57%.

В конце декабря российский президент Владимир Путин со ссылкой на Гинцбурга отмечал, что у «Спутника V» «очень высокий» уровень нейтрализации новой разновидности коронавируса. «Но он [Гинцбург] говорит: то, что мы сделали в институте, совершенно точно, мы можем утверждать на 100%, нейтрализует, и нейтрализует в достаточно высокой степени», – обращал внимание Путин.

В настоящее время полную вакцинацию прошли 76 520 849 россиян. Таким образом, уровень коллективного иммунитета – 63,7%. При этом ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для установления контроля над коронавирусом нужно набрать 80%. Путин говорил о 90%.

Как заявил ранее Гинцбург, для «омикрона» не нужно изменять «Спутник V», в отличие от препаратов компаний Pfizer и Moderna. Им необходимо изменить свои препараты, так как в них заложена фиксированная конформация, которая эффективна против уханьского штамма коронавируса.

«У нас в «Спутнике» не фиксированная [конформация S-белка], она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых «Спутником» по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», – пояснил руководитель научного центра.

Но производители BioNTech и Pfizer в начале декабря прошлого года опубликовали результаты исследований, пишет DW. Специалисты выяснили, что три дозы вакцины BNT162b2 (Comirnaty) «нейтрализуют» вариант SARS-CoV-2 «омикрон».

Но компании не намерены на этом останавливаться. С 25 ноября прошлого года они начали разработку новой вакцины. Через 100 дней, то есть в марте, должны быть готовы к поставкам первые вакцины именно от «омикрона» (в зависимости от решения регулятора).

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель в ноябре, когда «омикрон» стал распространяться, посчитал, что нужно будет сменять одни вакцины другими, так как он ожидал «ощутимый регресс» в вопросе защиты от нового штамма.

При этом специалисты компании провели исследования по эффективности третьей дозы вакцины против новой разновидности COVID-19. В нем приняли участие 20 человек. Исследователи выяснили, что те, кто поставил третью прививку, имели в 37 раз больше антител, чем те, кто привился дважды.

«Она [вакцина], так сказать, обеспечивает первую линию обороны от омикрон-варианта», – сказал глава немецкого подразделения Moderna Геральд Виганд (Gerald Wiegand) в интервью деловому изданию Handelsblatt.

Эта компания также должна разработать специальный препарат для защиты людей от «омикрона». Испытания, предположительно, наступят в начале 2022 года.

Другая американская компания Johnson & Johnson, которая произвела векторную вакцину от коронавируса, провела в ЮАР (где впервые обнаружили «омикрон») с середины ноября по середину декабря исследование и выяснила, что бустерная прививка, или ревакцинация, дает защиту в 85% от тяжелого течения болезни.

«Мы полагаем, что эта защита может быть обусловлена устойчивым ответом цитотоксических Т-лимфоцитов, вызываемых вакциной Johnson & Johnson против COVID-19. Более того, эти данные позволяют предполагать, что омикрон-вариант не влияет на сгенерированный нашей вакциной иммунный ответ через Т-клетки», – сказал глава отдела по исследованиям и развитию компании Матай Маммен.

Тем не менее параллельно с исследованием специалисты организации начали разработку новой отдельной вакцины против «омикрона».

Свой препарат для вакцинации разрабатывает и компания AstraZeneca совместно с Университетом Оксфорда – «на случай, если она потребуется».

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