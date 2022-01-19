«Напечатать фальшивку сложно»: где и как подделывают рубли

В Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков, которые подделывали российские рубли. Изъяты клише, пресс-станок и картриджи для принтеров. Потоки фальшивок внутри страны идут преимущественно с Северного Кавказа, а основная масса изготавливается за рубежом, рассказали «Газете.Ru» эксперты. Современные технологии позволяют мошенникам подделывать оборудование для изготовления высококачественных банкнот. Жертвами чаще всего становятся люди преклонного возраста и слабовидящие.

Клише, картриджи и 12 млн рублей

На Северном Кавказе задержали банду из пяти человек, изготавливавших и сбывавших фальшивые деньги, трудно отличимые от настоящих. Общий объем купюр составил 12 млн руб.

В Центре общественных связей ФСБ России рассказали, что злоумышленники организовали в селе Сергокала работу подпольного цеха, где печатали поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб. Сходство с оригинальными банкнотами составляло 90-95%. Фальшивые деньги распространялись на территории нескольких регионов России.

Помимо фальшивых купюр, оперативники также изъяли четыре клише, пресс-станок, 10 цветных картриджей к принтеру. Возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег. Подозреваемые взяты под стражу.

Как работают фальшивомонетчики

В судебной практике уголовные дела по факту сбыта поддельных купюр — это явление достаточно частое, особенно в глубинке, рассказал «Газете.Ru» адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия. По его словам, в основном фальшивки приходят как раз с Северного Кавказа.

«Оценить объем рынка сложно, но, вероятно, это сотая или тысячная доля процента, потому что количество наличной денежной массы в России это триллионы рублей, а ежегодно изымают всего около 1 млрд рублей подделок», — отметил он.

Еще одна распространенная схема сбыта у фальшивомонетчиков — ввоз из-за рубежа. Как утверждает председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин, большую часть фальшивок в Россию производят не в стране, а на профессиональном уровне печатают в других государствах.

«Например, в эпоху наводнения страны фальшивыми долларами в конце 90-х кассиры в банках называли эти купюры «голландками», потому что их печатали в Нидерландах. Напечатать фальшивую купюру высокого качества сложно: нужна специальная бумага, которая имеет химзащиту и которую можно проверить реактивами», — пояснил эксперт.

Несмотря на это, современные технологии позволяют сделать клише для производства приближенных к оригинальным банкнотам. Вопрос только в бумаге, водяных знаках и 3D голограммах — это наиболее сложная часть для фальшивомонетчиков, добавил Багатурия. Гринин же уточнил, что, согласно закону, изношенные печатные станки и другое оборудование, используемое в официальном производстве банкнот, должно быть уничтожено. Но случается это не всегда — бывали случаи, когда станки вывозили за границу и продавали там.

Как распознать фальшивку

Зачастую жертвами злоумышленников, использующих поддельные деньги, становятся престарелые люди с плохим зрением, с которыми они расплачиваются, например, на рынке.

«С точки зрения закона передача продавцу в магазине купюры из магазина приколов образовывает состав мошенничества. Однако если человек расплатится одной фальшивой купюрой, то ответственность он вряд ли понесет — достаточно будет объяснить сотрудникам полиции, откуда банкнота взялась. В случае, если при нем обнаружат только фальшивые деньги, то есть шанс попасть под статью о сбыте», — подчеркнул Багатурия.

Проверить подлинность российских купюр можно по нескольким признакам.

Так, водяной знак при рассматривании на просвет имеет только темные участки по сравнению с общим фоном бумаги. Полутона на имитации водяного знака отсутствуют.

Число «1000», состоящее из проколотых отверстий в бумаге, на просвете выглядит неровно. Вследствие проколов тонким предметом участок бумаги в месте расположения имитации микроперфорации с оборотной стороны имеет значительную шероховатость, ощущаемую тактильно.

У пятитысячной банкноты, например, есть несколько осязаемых и визуальных признаков: переливающийся герб Хабаровска (при наклоне купюры по нему перекатывается яркая блестящая полоса), дополнительный водяной знак — портрет Николая Муравьева-Амурского, переливающаяся защитная нить на лицевой стороне, а рельефные штрихи по краям и эмблема Банка России выпуклые на ощупь.

В Центральном банке советуют проверять подлинность купюры, обращая внимание на внедренную в бумагу металлизированную защитную нить. Так, у купюр достоинством 1000, 2000 и 5000 рублей, в зависимости от года выпуска, она находится в левой или правой части банкноты. На подлинной банкноте нить всегда гладкая. На фальшивых купюрах края выхода защитной нити на поверхность могут быть неровными, так как иногда ее просто приклеивают на бумагу.

В то же время, как отмечают эксперты, фальшивомонетчество как явление будет живо до тех пор, пока человечество целиком не перейдет на безналичный расчет.

«Потому что подделать цифровые деньги невозможно. Вообще, российские деньги считаются одними из самых защищенных в мире», — сказал экс-прокурор Багатурия.