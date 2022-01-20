Группировка «3R». Кто убил российских журналистов в ЦАР

Цветы у Центрального дома журналиста в память об убитых в ЦАР троих российских журналистах Кирилле Радченко, Александре Расторгуеве и Орхане Джемале

Российский посол в Центральноафриканской республике Александр Бикантов дал первое после своего назначения на этот пост интервью, в котором раскрыл новые подробности нападения на съемочную группу. Джемаля, Радченко и Расторгуева, по его словам, убили боевики из «3R» — повстанческой группировки, известной своими жестокими атаками на поселения мирных жителей. Вашингтон ранее ввел санкции против ее первого лидера Сидики Абасса.

Автомобиль журналиста Орхана Джемаля, кинорежиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, по предварительным данным обстреляли боевики из незаконного вооруженного формирования «3R» (фр. «Retour, Reclamation et Rehabilitation» — «Возвращение, протест и реабилитация»), сообщил российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

«Как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю», — напомнил он. В этот момент члены «3R» остановили их машину и убили всех, кроме водителя.

Кто такие «3R»

В ЦАР проживают около 80 этнических групп. Некоторые районы страны де-факто контролируются вооруженными группировками, между которыми происходят постоянные конфликты за власть и ресурсы. Нападение грабителей: как погибли в ЦАР российские журналисты Российских журналистов в ЦАР убили, чтобы ограбить, заявил замглавы СКР Игорь Краснов. Он рассказал, что... 13 января 11:48

Ранее убийство российской съемочной группы приписывали другой группировке — «Селека». Формально ее распустили почти десять лет назад, но выходцы из «Селеки» до сих пор играют ключевую роль в стране.

Члены «3R» контролируют северные районы страны и отстаивают интересы народа фульбе. Официально «3R» заявляет, что стремится к интеграции в политический процесс и национальную армию, но фактически поддерживает идею о разделе страны.

Первый лидер группировки генерал Сидики Абасс (Би Сиди Сулейман) попал в ЦАР из Камеруна. Минфин США ввела против него санкции, поскольку, по заявлению ведомства, группировка и сам Аббас с 2015 года убили, пытали, подвергли изнасилованиям и вынудили к переселению тысячи людей.

«Под руководством Сулеймана ополчение «3R» совершало жестокие зверства против невинных гражданских лиц», — объясняли в ведомстве причину рестрикций.

«21 мая 2019 года боевики «3R» убили не менее 34 безоружных мирных жителей в трех деревнях на северо-западе провинции Уам-Пенде на северо-западе ЦАР, казнив всех взрослых мужчин. «3R» совершила этот акт насилия несмотря на подписание мирного соглашения 6 февраля 2019 года», — говорилось в заявлении Минфина США.

О смерти Абасса стало известно 2 апреля 2021 года. Он скончался от ран, полученных во время нападения на город Боссамбеле. Группировку возглавил «генерал Боббо».

Нападение на Банги

В декабре 2020 года крупнейшие группировки сформировали антиправительственную коалицию, чтобы не допустить проведения в ЦАР 27 декабря президентских выборов.

Как напомнил посол Бикантов, «3R» вместе с другими формированиями напала на столицу республики - город Банги.

«Много погибло мирных жителей, Банги не был взят», — рассказал дипломат. «Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР».

В ходе боев за столицу погиб миротворец ООН.

Что выяснил СК России

Джемаль, Расторгуев и Радченко прилетели в ЦАР ради съемок документального фильма для проекта «Центр управления расследованиями». При этом съемочная группа работала без журналистской аккредитации — с собой у погибших были только просроченные российские пресс-карты. В день убийства, 30 июля, россияне на транспорте направились в сторону города Бамбари, чтобы встретиться «с неустановленным мужчиной», который должен был им помочь организовать съемку. На следующий день их тела нашли в 23 км от Сибю. Фильм за $20 000: что обещали погибшим в ЦАР журналистам Следственный комитет продолжает расследование убийства российских журналистов в ЦАР летом 2018 года. В... 11 января 16:19

Расследованием убийства занимались следственные органы и ЦАР, и России. Следственный комитет РФ пришел к выводу, что нападение было совершено грабителями. «Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран», — сообщил «Коммерсанту» год назад замглавы СКР Игорь Краснов.

Нападавшие потребовали от журналистов отдать им все вещи, кинокамеру и прочую аппаратуру, но россияне отказались. После отказа преступники, по словам Краснова, расстреляли журналистов.

Мэр города Анри Дэпеле в беседе с Reuters отмечал, что злоумышленники поджидали журналистов в засаде в кустах возле дороги. Бандиты, по его словам, «были в тюрбанах и говорили по-арабски».

Президент России Владимир Путин 10 января назначил нового посла в ЦАР. Ранее этот пост занимал Владимир Титоренко. На его место назначили Александра Бикантова. До этого он занимал должность заместителя официального представителя МИД Марии Захаровой в департаменте информации и печати. У Бикантова дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Титаренко стал послом в ЦАР всего два года назад - через полгода после убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко, в январе 2019-го.