Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В Индии хотят запретить авто, в которых меньше шести подушек... 17:48
Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления... 17:47
Российские биатлонисты завоевали золотую и бронзовую медали на КМ 17:47
Врач рассказал о главной опасности «омикрона» 17:46
В США назвали условие возвращения к плану по ядерной... 17:44
На Тайване пьяных водителей заставили убираться в морге 17:40
«Отец» PlayStation заявил, что «не видит... 17:40
В МИД ФРГ рассказали о будущем «Северного потока – 2»... 17:36
Британка удивила людей своими рисунками на бананах 17:35
Врач рассказал о симптомах «омикрона», приводящих к смерти... 17:31
Общество

Кто массово «минирует» российские школы

Эксперты считают, что «лжеминирования» в России являются вмешательством извне

Слушать
Остановить
close
100%
Максим Григорьев/ТАСС
Сотни сообщений о минировании детских садов, школ и колледжей срывают занятия в российских городах с 12 января. Наплыв ложных заявлений начался с Екатеринбурга, а уже на следующий день распространился по ряду регионов России — в некоторых городах, например, в Ростове-на-Дону, число «заминированных» объектов за один день достигало полусотни. Бывшие правоохранители и правозащитник рассказали «Газете.Ru», кто стоит за массовыми «минированиями» последней недели, при чем тут информационная война и почему найти телефонных террористов не удается.

Пока правоохранительные органы отрабатывают информацию по массовым сообщениям о минировании, в регионах, где это происходит, наблюдается атмосфера неопределенности: «никому ничего не объясняют» — самая популярная история этих событий. Так, например, как рассказала «Газете.Ru» жительница Самары Наталья Семенова, в школе ее дочери эвакуация тоже была, но о происходящем руководство учебных заведений старается не говорить. Как полагает Наталья, чтобы не провоцировать панику.

«На перемене учительнице кто-то позвонил, детям сказали собираться и идти домой. Почему они вернулись с уроков – не сообщали, на вопросы не отвечали. На следующий день в школе видели полицейских с собаками», – говорит собеседница, добавляя, что о «минированиях» она и родители одноклассников дочери узнали только из интернета.

«Нельзя исключать ни информационную войну, ни связь с событиями в Казахстане»

Обычно лжесообщения об актах терроризма совершаются из хулиганских побуждений, говорит уголовный адвокат и бывший следователь СК Максим Калинов. Речь идет, например, о срыве экзамена или занятий школьниками, или преступлении, совершаемым человеком с психическим расстройством, мотив которого может объяснить только врач. С такими преступлениями, по словам Калинова, правоохранители всегда работают оперативно, а «минеры» быстро понимают, что отпираться смысла нет.

Также бывает, что спецслужбы сами проводят внезапные проверки сотрудников, до последнего не объявляя о том, что это учения. Вот только происходящее в последнюю неделю совсем не эти случаи и далеко не рядовая ситуация, убежден юрист.

«Информационная война со стороны Запада ведется. И сообщения о минировании могут быть связаны с этим. Также нельзя исключать, что происходящее связано с событиями в Казахстане», – полагает он.

По данным, имеющимся у правозащитника и вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, сообщения о минировании за последнюю неделю идут с территории Украины через различные серверы по смене IP. Для этого создана целая система, потому привлечь виновных к ответственности практически невозможно.

Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин, в свою очередь, добавляет, что западные спецслужбы чаще всего работают именно с Украиной и Службой безопасности Украины (СБУ) через голландские серверы.

«Когда в стране якобы минируются сотни учебных заведений в разных городах, другой вариант, если не вмешательство извне, возможен очень навряд ли», — убежден он.

С предположениями о том, что происходящее — не исключительно внутрироссийская история, согласен директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

«Факт хорошо подготовленной спецоперации западных спецслужб, выполненной руками СБУ, в последнюю неделю действительно очевиден. Колл-центры осуществляют веерную рассылку по списку, а цель ее прозрачна – дестабилизация общественно-политической ситуации, нанесение ущерба российскому конституционному строю и дискредитация правоохранительных органов», — утверждает он.

«Запад не отвечает на запросы России»

На сегодняшний день найти тех, кто занимается телефонным терроризмом, российской правоохранительной системе просто невозможно, уверяет Иванников. Все потому, что преступники, как и заказчики, находятся за рубежом. Только документировав все сообщения IP-адреса и обратившись к руководству тех стран, где зарегистрированы серверы, с которых выдается преступная информация, проблему можно решить, объясняет эксперт.

Сделать это, впрочем, не так просто, поскольку обращением непосредственно к руководству других стран есть проблемы, констатирует Михаил Пашкин. Он объясняет это тем, что западные страны обычно не отличаются стремлением сотрудничать с Россией в этой сфере, практически никогда не отвечая на отправленные запросы.

«А [российские] правоохранители просто не могут проводить расследование на территории другой страны», — напоминает он.

Исходя из этого, противостоять таким ситуациям можно только фиксируя сообщения и направляя обращения от РФ в Европейский суд по правам человека или ООН.

«Телефонный терроризм в России перешел все границы. Страдают самые незащищенные – наши дети, которым очень сложно объяснить, почему взрослые не могут обеспечить их безопасность», – добавляет Иванников.

Отсеивать ложное, контролировать детей

Регулировать вопрос с массовыми «минированиями» можно и законодательно, считает капитан полиции в отставке Пашкин. По его словам, если люди не называют свои данные, сообщая о подобных преступлениях, а IP-адрес изменен, вызов нужно считать ложным и не предпринимать по нему никаких мер. Если ФСБ проанализирует все случаи «минирования», оказавшиеся фальшивкой, вероятность взрывов после сообщения по телефону, скорее всего, окажется равной нулю.

«Сколько было таких сообщений — и ни в одном случае не нашли ни одной бомбы. Если кто-то хочет что-то взорвать – он не предупреждает, а делает», – полагает эксперт.

Правозащитник Иван Мельников, вдобавок ко всему, обращает внимание на то, что, когда имеет место массовое отвлечение сил и средств государства, – ущерба для страны не избежать. И бороться с такими историями может только международное сообщество. А еще отмечает, что нужно внимательнее смотреть за детьми, которые могут быть втянуты в происходящее.

«Существуют специальные группы по вовлечению несовершеннолетних в террористическую деятельность и в схемы с массовыми убийствами», – сообщает эксперт.

Они часто обещают несовершеннолетним какую-то символическую сумму в 500 или 1000 руб., прося позвонить и сообщить о чем-то, указывая, что «ребенку за это ничего не будет», а ответственность потом за это несут родители. Именно поэтому, говорит Мельников, очень важно обращать внимание на то, с кем общаются дети и в каких группах состоят, чтобы уберечь их от чужого неблагоприятного влияния и обезопасить от последствий.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+