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Общество

«При силовой поддержке Росгвардии». Как в Петербурге провели санитарный рейд

В Санкт-Петербурге приостановили работу 20 кафе и баров из-за нарушения антиковидных мер

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В Санкт-Петербурге на известной своими барами улице Рубинштейна минувшей ночью прошел самый масштабный рейд против так называемого «QR-сопротивления». Правоохранители вместе с чиновниками из Смольного и Роспотребнадзора посетили 20 заведений общепита, где отказываются проверять QR-коды. Возбуждено уголовное дело и составлены более 100 протоколов об административных нарушениях.

Рекордная по масштабу проверка заведений общепита состоялась прошлой ночью в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по городу, приостановлена деятельность 20 кафе и ресторанов за нарушение антиковидных ограничений.

«В ночь с 21 на 22 января следователями при участии сотрудников полиции, сотрудников профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии проведены осмотры 20 заведений… их деятельность временно приостановлена»,

— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». По данным комитета, в ходе рейда было установлено, что заведения обслуживали клиентов ночью, не проверяя у посетителей QR-коды о вакцинации.

103 человека, которых силовики обнаружили в барах и кафе на улице Рубинштейна этой ночью, получили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, протоколы о нарушении КоАП составлены в отношении 32 юрлиц.

Среди заведений, которые посетили силовики и чиновники — «Коммуналочка», «Комод» и Vice City.

Полиция также изъяла в ходе осмотра заведений общепита мобильники, компьютеры, камеры видеонаблюдения и кассовые аппараты.

Следствие утверждает, что участники так называемого «QR-сопротивления» в социальных сетях призывали обслуживать посетителей, не соблюдая установленный комендантский час с 23:00 до 6:00, и не проверяя QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.

«Это… создало реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции», — считают в СК.

По данным газеты «Фонтанка», инициатором массовой проверки баров на Рубинштейна был Смольный. При этом причин было две, говорится в статье со ссылкой на источники.

Первой из них стала публичная позиция «QR-сопротивления» во главе с бизнесменом Александром Коноваловым. Вторая может быть связана с федеральной повесткой.

«До нашего издания донесли и еще один политический пассаж. Дело в том, во властных кабинетах надзорных ведомств витают слухи, что в скором времени правительство РФ может вообще отменить QR-коды, а в таком случае все предыдущее усилия потеряют не только смысл, но и правовую силу. К тому же Коновалов вместе с восставшей паствой будет выглядеть победителем», — говорится в материале.

11 января газета «Бумага» сообщила, что в Санкт-Петербурге начался массовый бойкот QR-кодов, к нему присоединились более 100 кафе, баров и ресторанов. В городе заработала расширенная система QR-кодов, ее введение Смольный переносил трижды.

Предприниматель Александр Коновалов еще в 2020 году опубликовал «карту сопротивления», на которой отмечал бары, которые работали после 23:00 несмотря на запрет петербургских властей. Через некоторое время он удалил карту, объявив о достижении взаимопонимания с администрацией города.

В новый список Коновалова попали бары, которые считают постановление губернатора о QR-кодах незаконным. По словам самого бизнесмена, «сейчас [губернатор Петербурга Александр] Беглов говорит: привыкайте к новой цифровой реальности — для меня это катастрофа».

«Город находится в сложном положении, и сейчас нужно делать все возможное, чтобы помочь людям не подвергаться риску. Работа ресторанов не остановлена, они продолжают работать на доставку, им предложены коллаборации с уличными городскими мероприятиями, поэтому говорить о том, что бизнес убивают, риторическая драматизация. Речь идет о том, чтобы люди не собирались в закрытых помещениях. Это касается и посетителей, и персонала, который точно так же подвергается риску», — сообщали в пресс-службе Смольного в декабре 2020 года, когда началась первая волна сопротивления QR-кодам в общепите.

По данным петербургского оперштаба от 22 января, за минувшие сутки в городе выявили рекордное число заболевших коронавирусом — 8451 человека.

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