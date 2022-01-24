«Омикрон» или простуда? Как определить, чем заболел

«Омикрон»-штамм практически вытеснил все основные разновидности COVID-19 в мире. При этом симптомы болезни, считавшиеся раньше «классическими», уступили место новым. Какие признаки коронавируса теперь доминируют и как отличить «омикрон» от простуды и гриппа – в материале «Газеты.Ru».

Эволюция штаммов

Еще в 2020 году быстро выяснилось, что у пациентов с исходной версией коронавируса и у носителей первой мутации вируса, известной как «альфа»-штамм, наблюдаются три основных симптома: кашель, лихорадка и потеря обоняния, написал британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор в своей статье для издания The Conversation.

Кроме того, для таких заболевших были характерны еще 20 симптомов, к которым относятся усталость, головная боль, одышка, мышечные боли, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожная сыпь, а также изменения в полости рта, получившие название «ковидный язык».

Когда появился «дельта»-штамм, ученые заметили изменения в списке основных симптомов. Одышка, лихорадка и потеря обоняния ушли на второй план, уступив место симптомам обычной простуды – насморку, боли в горле и чиханию. При этом участились жалобы пациентов на головную боль и кашель, особенно среди вакцинированных заболевших.

«Похоже, «омикрон» продолжает тенденцию, заданную «дельтой». Он также вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду. Особенно у людей, которые были вакцинированы. А таких симптомов, как тошнота, мышечные боли, диарея и кожная сыпь, стало меньше», — пишет Спектор.

Ученый рассказал, что вместе с коллегами внимательно изучил истории болезни пациентов за декабрь 2021 года – период, когда «омикрон» стремительно распространялся в Великобритании. Медики сравнили данные с началом октября того же года, когда доминирующим штаммом была «дельта». Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса Британский эпидемиолог профессор Тим Спектор в своей статье для The Conversation написал , что... 24 января 12:17

Анализ показал, что пятью общими симптомами у штаммов были насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Однако общая распространенность признаков коронавируса различается. Так, потеря обоняния в октябре была в первой десятке по распространенности, но к концу года опустилась на 17-е место. Теперь она наблюдается лишь у каждого пятого пациента с COVID-19. Кроме того, при «омикроне» менее трети (29%) заболевших жаловались на лихорадку, хотя раньше этот симптом встречался чаще.

«Важно отметить, что только у половины людей с COVID-19 мы обнаружили какие-либо из трех классических симптомов: лихорадку, кашель и потерю обоняния. Это позволяет предположить, что правительственное руководство по ПЦР-тестированию (которое предполагает, что вы должны пройти тест, если у вас есть один из этих трех симптомов) безнадежно устарело», — отметил профессор Спектор.

Чем опасен «омикрон»?

По словам британского ученого, «омикрон» гораздо более заразен, чем предыдущие штаммы. Пока неясно, столкнутся ли медики с новой волной госпитализаций из-за болезни. Он напомнил, что, хотя «омикрон» и «дельта» могут показаться многим простудой, «они все же могут убить или вызвать долгосрочные симптомы, которые нарушат повседневную жизнь, особенно это касается людей, которые не были вакцинированы или имеют ослабленный иммунитет».

«До сих пор мы наблюдали большинство случаев («омикрона» — «Газета.Ru») среди молодых людей, но теперь мы также наблюдаем рост числа заболеваний в более старших возрастных группах, в то время как общий уровень заражения остается таким же высоким», — заметил Спектор.

Он подчеркнул, что недавний рост числа положительных случаев среди людей старше 75 лет вызывает беспокойство. При этом ученый надеется, что высокий уровень вакцинации среди пожилых и более уязвимых групп в Великобритании будет по-прежнему приводить к более легким симптомам и небольшому количеству госпитализаций.

«Омикрон» или простуда?

Данные британских исследователей говорят о том, что «омикрон» схож по симптомам с гриппом и простудой. По словам профессора Спектора, «это означает, что невозможно точно узнать, что у вас, основываясь только на симптомах». Он уверен, что во время новой волны COVID-19 любая боль в горле, насморк или необычная усталость должны рассматриваться как коронавирус «до тех пор, пока вы не пройдете тестирование». Назван самый распространенный симптом «омикрона» Специалисты Бангладеш назвали самые распространенные симптомы штамма коронавируса «омикрон»... 24 января 12:17

«Всего три месяца назад тест примерно каждого двенадцатого человека с новыми респираторными симптомами давал положительный результат на COVID-19. Однако с омикроном около 50% «новых простудных заболеваний» — это коронавирус», — пояснил Спектор.

Он добавил, что если человек или член его семьи плохо себя чувствует, то велика вероятность, что это может быть COVID-19, особенно если люди «часто сопят и чихают». При недомогании, независимо от предписаний правительства, лучше оставаться дома, избегать контактов с окружающими и надевать маску, если приходится выходить на улицу, заключил ученый.

Доминирующий насморк

Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеш профессор Назмул Ислам в свою очередь сообщил местной интернет-газете bdnews24, что в стране почти три четверти (73%) всех заразившихся «омикроном» жаловались на насморк.

По его словам, многие пациенты с новым штаммом коронавируса также страдают от головных болей, вялости, усталости и чихания. Так, головные боли были зарегистрированы у 68% больных, а 64% пациентов сообщили о чувстве усталости или вялости. По крайней мере 60% заразившихся чихают или испытывают боль в горле, а 44% страдают от кашля.

«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа. Поэтому мы должны проконсультироваться с врачами, прежде чем обращаться за какой-либо медицинской помощью», — подчеркнул Ислам.

При этом в стране все еще доминирует «дельта»-штамм, но медики считают, что «омикрон» скоро его вытеснит.