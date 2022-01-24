«Водку ящиками покупают». Как живут родители, выставившие сына голым на мороз

В понедельник в сети появилось видео, на котором маленький мальчик стоит голым на улице и плачет. Выяснилось, что это пятилетний ребенок из села Селезнево Алтайского края, которого родители выгнали на улицу «за плохое поведение». По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в отношении матери и отца возбуждено уголовное дело. Также следователи проверяют действия органов опеки.

«Методы воспитания у них такие»

«Что случилось, маленький, где родители?» — спрашивает на видео женщина мальчика, стоящего голым на улице в 20-градусный мороз.

Ребенок сначала прячется от нее, но потом, всхлипывая, показывает на дом. Кадры с истязанием опубликовал портал Barnaul 22 во «ВКонтакте». По словам односельчан, в семье воспитываются трое мальчиков. Старшему шесть лет, среднему – пять, а младшему всего год.

«Это методы воспитания у них такие, сто раз опеку вызывали на них, и все без толку. У нормальных родителей, не дай Бог что, сразу заберут, а тут как будто дела нет. Столько на них (семью – «Газета.Ru») жалоб, ждет беды что ли эта опека?» — приводит портал слова местных жителей.

Они также рассказывают, что детей у родителей забирали уже дважды, но каждый раз возвращали в семью. В администрации Шелаболихинского района Алтайского края уточнили, что в настоящее время приняты все меры по обеспечению безопасности детей. После публикации видео несовершеннолетних забрали из семьи. Теперь с ними все в порядке. На Алтае родители выгнали ребенка голым на мороз На Алтае родители выгнали ребенка на мороз раздетым, сообщается в паблике Barnaul... 24 января 15:27

Кроме того, документы на лишение родителей родительских прав с августа 2021 года находятся на рассмотрении в Каменском городском суде.

Инцидентом заинтересовались и в прокуратуре Алтайского края. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил дать оценку работе органов социальной опеки, а также действиям родителей, выгнавших ребенка на мороз.

По информации агентства РИА «Новости», председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ситуации.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», — сообщили позднее на сайте регионального СК.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 21 января. Родители мальчика, «будучи недовольными поведением сына, выгнали его из дома». При «отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице».

Как сообщил Telegram-канал Shot, когда сотрудники полиции и опеки приехали на место, они не могли попасть в дом к семье около получаса. Оба родителя были пьяными. Позже ребенок рассказал следователям, что случайно испачкал стол, а отчим так его наказал. Мать мальчика оправдывала сожителя, заявив, что сын сам выскочил на мороз раздетым, когда пошел в туалет, который находится на улице.

Кроме того, когда органам опеки удалось проникнуть в дом, они увидели, что младший брат ребенка сильно избит. Мать пояснила, что «наказала» младшего сына, потому что он мешал ей отдыхать. Ранее детей у матери уже изымали и передавали родному отцу, но она забрала их обратно, воспользовавшись тем, что мужчина делал в своем доме ремонт. Сама она работает на ферме. Устроилась туда недавно, до этого семья жила на деньги отчима.

«Угрозы от недородителей»

Юлия Хромова и ее сожитель Алексей Зулин, родители мальчика, давно стоят на учете в органах опеки, выяснил Telegram-канал 112. Полгода назад один из детей оказался в больнице с судорогами и температурой, а незадолго до появления видео младший сын попал к врачам с тяжелой черепно-мозговой травмой. Тогда, согласно данным РЕН ТВ, вину матери и ее сожителя доказать не удалось, так как они заявили, что один их ребенок уронил другого. Поэтому дети вновь вернулись в семью.

На допросе родители заявили, что выставлением на мороз они наказывали среднего сына за плохое поведение. Автор видео сообщила следователям, что такие методы воспитания к своим детям они применяли неоднократно.

Местная жительница в комментариях под постом с опубликованными кадрами рассказала, что односельчане неоднократно жаловались на эту семью за жестокое обращение с детьми, но органы опеки «ничего не предпринимали». Женщина и мужчина продолжали растить малышей. При этом, по словам местной жительницы, они «водку ящиками покупают на двоих».

Согласно ее данным, сейчас дети находятся в Шелаболихинской больнице под наблюдением врачей, «так как все они были избиты, и, как говорят, у двоих старших был обнаружен алкоголь в крови».

В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что пострадавшего мальчика растит приемный отец. «Люди (местные жители – «Газета.Ru») несколько раз отбирали у отчима ребенка: он его кидал в снег расстегнутого, говоря, что он его так закаляет», — заявила односельчанка семьи.

По ее словам, утром 21 января девушка, заснявшая издевательства, шла на работу. Она услышала громкий крик ребенка, сразу включила камеру на телефоне и пошла за ограду к дому. Увидев «избитого» малыша «в чем мать родила», девушка выключила видеосъемку, попыталась войти в дом, но дверь была закрыта изнутри. Когда родители все же вышли, «оба были сильно пьяны». После этого свидетельница обратилась в правоохранительные органы.