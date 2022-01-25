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Общество

Конец света. Что не работает в трех бывших республиках СССР в блэкаут

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии

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Регионы и крупнейшие города Казахстана, Узбекистана и Киргизии оказались обесточенными из-за ЧП на единой электросети, созданной еще во времена СССР. В Ташкенте считают, что авария произошла в Казахстане. Казахстанская KEGOC, в свою очередь, говорит о дисбалансе в сетях соседних стран. Блэкаут нарушил работу аэропортов и метро, абоненты жалуются на отсутствие мобильной связи, в жилых домах нет воды.

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались столицы Бишкек и Ташкент, а также крупнейший казахстанский город Алматы и второй по величине город Киргизии Ош.

Как сообщили в узбекском Минэнерго, блэкаут произошел из-за крупной аварии в электросетях Казахстана. Три страны подключены к единой электросети Средней Азии.

«Сегодня в 10.57 в Алматы, Шымкенте, Тарасе, Туркестане (областях) и прилегающих районах Казахстана в результате крупной аварии на единой электросети Средней Азии произошло отключение электроэнергии. В результате в энергосистеме Кыргызстана, в том числе в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и во всех других городах, наблюдались перебои с подачей электроэнергии», — говорится в сообщении ведомства.

Ташкентская ТЭС и Сырдарьинская ТЭС были автоматически отключены. Также авария привела к остановке Талимарджанской и Туракурганской ТЭС. Без света остались жители Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областей Узбекистана. Власти готовятся запустить каждую электростанцию в отдельности.

Казахстанские власти, в свою очередь, винят в случившемся энергетиков Узбекистана и Киргизии. «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана», — заявили в «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями» (KEGOC).

Работа транспорта

Все аэропорты Узбекистана прекратили работу из-за отключения электроэнергии. Как сообщает Telegram-канал Uzbekistan Airports, в аэропорту Ташкента не все пассажиры прошли регистрацию на рейс в Нур-Султан, около 60 из них «застряли» в стерильной зоне. Рейс HY-762 Алматы — Ташкент отправлен на запасной аэродром в Навои (единственный работающий сейчас аэропорт страны).

Рейс KC-127 авиакомпании Air Astana из Алматы возвращается в аэропорт отправления. Электричества нет в аэропортах Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда.

ГУВД Ташкента призвало жителей не садиться за руль без крайней необходимости из-за отключения светофоров на дорогах. Транспортное движение регулируют сотрудники ДПС. Приостановлена работа столичного метро.

Аэропорт Бишкека перешел на автономное энергообеспечение, он продолжает работу, сообщает zakon.kz. «Проблем с приемом рейсов нет. Аэропорт работает штатно, но не в полном режиме. Приостановлена регистрация на чартерный рейс Бишкек — Исламабад», — рассказали изданию в аэропорту Манас.

Из-за отключения электроэнергии в Алматы остановились троллейбусы, они остаются на маршруте в ожидании возобновления подачи электроэнергии.

Международный аэропорт Алматы и метрополитен функционируют в штатном режиме. Ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии, так как медучреждения запитаны по другим схемам энергоснабжения, на случай сбоев предусмотрены дизель-генераторы.

В Минздраве Узбекистана также сообщили, что все медучреждения перешли на резервные источники питания, катастрофических последствий аварии удалось избежать.

По данным муниципального предприятия «Бишкекводоканал», в столице Киргизии нет холодной воды, так как насосные станции работают от электричества. Также со сбоями работает подача отопления и горячей воды от ТЭЦ Бишкека. О проблемах с отоплением и водоснабжением сообщают и жители Ташкента.

Проблемы со связью

В Казахстане у абонентов Kcell из-за масштабного блэкаута регистрировались проблемы со связью и мобильным интернетом.

Более 15% базовых станций оператора Tele2/Altel остались без электропитания. На сбой пожаловались жители Алматы и области, Шымкента, Тараза и Кызылорда. Операторы устанавливают генераторы на узловых сайтах для обеспечения работоспособности сети.

Базовые станции Beeline в Казахстане работают на дизельном генераторе, сеть перегружена из-за отсутствия сигнала Wi-Fi в домах и квартирах.

В Киргизии не работают банкоматы, терминалы для безналичной оплаты в магазинах, не проводятся банковские операции.

На казахстанском горнолыжном комплексе Чункурчак и на узбекском горнолыжном курорте Амирсой на канатных дорогах застряли люди. Спасатели МЧС уже отправлены туда. Обращений с канатной дороги в Коктобе и на курорте в «Шымбулак» не было.

Проект единой энергосистемы Центральной Азии был создан еще в советское время. Координационно-диспетчерский центр находится в Ташкенте. Летом Кыргызстан поставляет соседям свой избыточный объем электроэнергии, а зимой получает эти объемы назад. Ранее в энергокольцо входили еще Туркменистан и Таджикистан.

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