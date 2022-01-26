Гинцбург рассказал подробности о вакцине для детей

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей 6–11 лет могут занять почти четыре месяца. Он также рассказал, что за ближайшие полгода привить от коронавируса планируется до 10 млн подростков. Гинцбург также назвал возможные сроки приезда в РФ экспертов ВОЗ для признания «Спутника V» — это может произойти уже в феврале.

Вакцина для носа

Назальная вакцина способна защитить от коронавируса и «омикрон»-штамма, и противостоит новой разновидности COVID-19 даже более эффективно, чем «Спутник V». Об этом в эфире «России 24» заявил директор Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных «омикроном», но и возможности инфицирования и заражения», — заявил ученый.

По словам Гинцбурга, «Спутник V» может защитить от тяжелого течения COVID-19, но не от заражения «омикроном».

«По всей видимости, «Спутник V» полностью не защищает от инфицирования», — сказал он.

Детская вакцина

До 3,5 месяцев могут занять клинические исследования вакцины от коронавируса для детей 6–11 лет. Препарат из двух компонентов будет создан на основе «Спутника V», отметил Гинцбург. Однако концентрация в детской вакцине будет

в 5–10 раз ниже, чем в исходном препарате для взрослых.

«Там будут тоже использованы 2 дозы «Спутника V», одна — разведенная в пять раз с пониженной концентрацией, другая — с пониженной концентрацией по сравнению с исходным «Спутником» в 10 раз, и по результатам исследования будет выбрана оптимальная доза, которая потом превратится в вакцину», — сказал он.

По его словам, если ученые выберут в 5 раз менее концентрированную вакцину, то для вакцинации будет использоваться подростковый «Спутник М», но модифицированный. Если же концентрацию будет решено все же снизить в 10 раз, то будут регистрировать новую отдельную вакцину.

Вакцинация подростков

В ходе интервью Гинцбург рассказал о планах по вакцинации подростков 12–17 лет. За полгода в России планируют привить порядка 10 млн тинейджеров — вакцина «Спутник М» постепенно поступает в оборот.

«Исходя из научных предпосылок и из всей практики применения вакцинопрофилактики как у нас в стране, так и в мире, по крайней мере 10 млн наших детишек — подростков в возрасте от 12 до 17 лет — надо в течение полугода будет желательно привить той вакциной, которая есть сейчас», — сказал директор НИЦ им. Гамалеи.

Он добавил, что надеется, что большинство родителей сейчас «поймут необходимость прививать детей». Спрос на вакцину, заявил Гинцбург, превышает ожидания создателей препарата.

Не сезон – не вопрос

Коронавирус ведет себя не как сезонный грипп, сообщил ученый.

«Совершенно невозможно этого сказать на примере тех трех штаммов COVID-19, которые мы пережили или переживаем за последние два года. Никакой сезонности в поведении нового возбудителя я не вижу», — подчеркнул Александр Гинцбург.

Он добавил, что из-за появления новых штаммов коронавируса необходимо работать над возможностью адаптации вакцин. Однако это не означает, что препараты придется изменить, как это делали с вакцинами от гриппа.

«Экология этих двух возбудителей, гриппа и коронавируса, как мы сейчас видим, совершенно различная, несмотря на их большое сходство на конечном этапе, на этапе, когда они заражают уже человека», — сказал специалист.

Когда ВОЗ приедет

Уже в феврале в Россию может приехать делегация Всемирной организации здравоохранения для проверки вакцины «Спутник V». Это означает приближение признания российского препарата международной организацией.

«Почему вакцина «Спутник V» до сих пор не получила одобрение международных структур? Ну, мы неоднократно об этом говорили и не хотелось бы возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов Всемирной организации здравоохранения, насколько я понимаю, в ближайший месяц», — сообщил Гинцбург.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее рассказывал, что ВОЗ получила от Москвы все сведения по «Спутнику V» и ждет экспертов уже в следующем месяце.