«Отклонений не наблюдалось». Что известно о срочнике, расстрелявшем караул в Днепре

Срочник национальной гвардии Украины 21-летний Артем Рябчук утром получил служебное оружие и открыл из него огонь на территории днепровского завода «Южмаш». Пять человек были убиты, сам солдат сбежал с автоматом и патронами. На поиски бросили полицию Днепропетровской и соседних областей. В итоге призывник сам сдался правоохранителям. Мотивы Рябчука пока неизвестны. Пресс-служба нацгвардии сообщила, что он не проявлял психических отклонений.

Массовое убийство в Днепре произошло 27 января в 3:40 (4:40 мск), указало МВД Украины. Рябчук служил в охране завода. При выдаче оружия он «по неустановленным причинам» открыл огонь из автомата «Калашникова» и расстрелял караул сослуживцев. После этого призывник скрылся вместе с оружием и патронами.

Издание «Информатор» со ссылкой на военных передало, что солдат утром зашел в оружейную комнату, забрал автомат и патроны и начал стрелять в сослуживцев — на тот момент в караульном помещении их было 22. Двое смогли выбежать на улицу, вызвали полицию и скорую помощь.

«В результате [стрельбы] четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять получили ранения», — сообщила полиция.

МВД отметило, что одна из военнослужащих умерла во время оказания ей медицинской помощи. Источник «Украинской правда» сообщил, что среди прочих Рябчук убил бабушку-вахтера, которая дежурила на выходе из казармы.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на Следственное управление полиции Днепропетровской области пишет, что погибли служащие нацгвардии 33-летний старший лейтенант Александр Буганов, 21-летний старший солдат Артем Левковский, 24-летний младший сержант Александр Драган, 19-летний старший солдат Леонид Черник 2002 года рождения. Гражданская погибшая — женщина по имени Вера 1986 года рождения.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал Рябчука «мразью». Он уточнил, что от рук срочника пострадала 22-летняя девушка.

«Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить пули в упор в 22-летнюю девушку, военнослужащую национальной гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и, самое тяжелое, в живот», — сообщил советник.

Сейчас, как указал Геращенко, врачи борются за жизнь девушки, она потеряла много крови. В тяжелом состоянии находятся еще двое пострадавших: один ранен в брюшную полость, другой в грудь, бедро и плечо. Жизни остальных двух раненых вне опасности. Все пострадавшие госпитализированы.

На место происшествия выехали руководство полиции, командующий нацгвардией генерал-полковник Николай Балан, все профильные службы. В Днепре был объявлен план «Сирена», подняты личные составы подразделений полиции и нацгвардии. Территорию завода, где произошла стрельба, оцепили. В Днепропетровской области и соседних районах начали спецоперацию по задержанию беглеца.

В итоге Рябчука задержал в 9:30 (10:30 мск) полицейский патруль. Он не успел покинуть область, солдата обнаружили на улице Экстрим в пригороде Днепра Подгороднем.

«Полиция получила более десяти звонков от людей, которые сообщили о подозрительных лицах. Во время работы над одним из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего», — пояснила полиция.

На опубликованных полицией фото видно, что Рябчук не избавился от украденного автомата и на момент задержания имел его при себе.

Замдиректора Государственного бюро расследования (ГБР) в Полтаве Владимир Шило заявил, что срочник сам сдался полиции. По его словам, Рябчук попросил случайную женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.

Известно, что задержанный родом из Одесской области, 2001 года рождения. Глава МВД Украины Денис Монастырский уточнил, что солдату 21 год. Источник «Украинской правды» в полиции сообщил, что Рябчук вырос без отца. Слуцкий назвал новичка «Спартака» Тиля мечтой любого тренера Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что он думает по поводу голландского новичка... 17 августа 14:21

Пресс-офицер нацгвардии Руслан Музычук, в свою очередь, сообщил, что Рябчук не проявлял каких-либо психических отклонений. Он отметил, что солдат в карауле постоянно проверяют психологи.

«Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи <…>. Характеризовался положительно. Назначение в караул — целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом», — сказал Музычук.

ГБР возбудило по факту расстрела уголовное дело по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). В бюро отметили, что призывнику грозит пожизненное.

«Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами», — указало Госбюро.

Кроме того, ГБР возбудило дело о халатности против руководства нацгвардии.

Проверять обстоятельства произошедшего будут представители бюро и военной прокуратуры. Глава МВД Монастырский заявил, что ведомство создаст специальную комиссию, чтобы разобраться в произошедшем, в частности, в том, как Рябчук смог пройти медкомиссию.

«Будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе, кадровые», — пообещал Монастырский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах расстрела людей в Днепре. Он также призвал в ближайшее время сделать кадровые выводы.