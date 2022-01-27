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Общество

Гражданина США подозревают в контрабанде марихуаны в Москву. У него есть объяснение

Экс-дипломату США Марку Фогелю грозит до 20 лет за контрабанду и хранение наркотиков

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МВД России
Бывший американский дипломат, гражданин США Марк Фогель арестован по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере. В последнее время он работал в англо-американской школе. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели обыск в здании образовательного учреждения.

11 г марихуаны и 8 г гашишного масла

«Гражданин США (Марк Фогель – «Газета.Ru») задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ. Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в четверг на сайте «МВД Медиа».

После возбуждения уголовного дела сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанного. Фогеля задержали еще в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево.

В конце декабря 2021 года в посольстве США в Москве отказались комментировать журналистам сообщение об аресте американского гражданина, сославшись на конфиденциальность информации. Но после сообщения МВД пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц сообщил РИА «Новости», что дипведомство следит за за ситуацией с задержанием Фогеля.

«Мы со всей серьезностью воспринимаем нашу ответственность помогать американским гражданам за рубежом и следим за ситуацией», — сказал он.

В четверг, 27 января, на сайте «МВД Медиа» были опубликованы видео досмотра багажа Фогеля в столичном аэропорту, а также кадры недавнего обыска в англо-американской школе, где он работал.

Telegram-канал Baza вскоре после задержания иностранца летом 2021 года уточнил, что мужчине 60 лет. Обнаруженные в его чемодане подозрительные предметы изъяли и отправили на экспертизу. Специалисты изучили жидкости и содержимое упаковок и пришли к выводу, что американец якобы попытался ввезти в столицу России пять упаковок из-под линз с марихуаной и 14 картриджей для электронных сигарет. Точнее, 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла. За этот проступок Фогелю может грозить срок до 20 лет.

Канал поставки наркотиков

«Марк Фогель вместе с супругой прибыли в Москву авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево при прохождении «зеленого коридора» мужчина был остановлен сотрудниками Шереметьевской таможни. Причиной стала реакция на его багаж служебных собак, которые обучены выявлять запрещенные вещества», — говорится в публикации «МВД Медиа».

Также сообщается, что при обыске в багаже Фогеля обнаружили марихуану и гашишное масло. Причем наркотики были тщательно замаскированы: «марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет». Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки.

Бывшего американского дипломата обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере.Кроме того, следователи установили, что супруга Фогеля, которую отпустили домой из аэропорта, успела избавиться от находившихся в квартире улик до приезда оперативников. Согласно сообщению МВД, на записях камер наблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности «выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак». Позже она забрала его, переложила в пакет и унесла за пределы жилого комплекса.

«Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы», — говорят в пресс-службе МВД.

Член ОНК Александр Хуруджи заявил, что у гражданина США была обнаружена марихуана, сообщил ТАСС в декабре 2021 года. По словам правозащитника, Фогель заявил, что марихуана необходима ему в лечебных целях, так как он испытывает боли в пояснице.

Обыск в англо-американской школе

МВД также обнародовало видео обыска в помещении англо-американской школы в Москве. На кадрах видно, как следователь вместе с оперативниками заходят в школу, говорят с ее представителем, предупреждает о проведении досмотра.

Сотрудники полиции потом осматривают со служебной собакой помещения учебного заведения. Также показано, как сотрудник транспортной полиции изучает бумаги Фогеля.

Англо-американская школа работает на северо-западе Москвы с 1949 года. На официальном сайте учебного заведения говорится, что в школе обучаются 1200 учеников из 60 стран мира, начиная с дошкольного возраста до 12 класса. В Образовательном учреждении работают 150 преподавателей и 13 человек, занимающих административные должности. Сотрудники школы — преимущественно граждане США, Великобритании и Канады. Учебное заведение аккредитовано при различных американских и европейских образовательных ассоциациях.

Управление школой осуществляется посольствами США, Великобритании и Канады через школьный совет.

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