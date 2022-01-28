«Состояние ухудшалось каждую минуту». Почему погибли пациенты медцентра в Петербурге

После гастрографии в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса в Петербурге три человека скончались, еще трое попали в больницу, двое из них – в реанимации. Под подозрение попал сульфат бария, взвесь которого используется в качестве контрастного вещества при рентгене желудка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Медицинский центр ищет других пациентов, которые могли пострадать от препарата.

«Еще не допил, как стало плохо»

Жительница Петербурга рассказала «Фонтанке», как прошел рентген с барием у ее мужа — ему стало плохо в самом начале процедуры. В медицинский центр мужчина приехал 24 января на обследование желудка. За несколько минут до исследования ему дали стакан воды с сульфатом бария — контрастным веществом, которое позволяет получить более подробные снимки.

«Сказал, что еще не допил, как стало плохо. Во время рентгена становилось все хуже и хуже. Помощь ему не предложили. Домой приехал около трех часов дня, не знаю, как смог добраться. Он шатался, сразу лег, примерно через час началась рвота. Выходил белый порошок, настолько тяжелый, что оставался в сливе после того, как спускали воду. Потом состояние ухудшалось каждую минуту, позвонили в скорую», — сказала женщина.

Она отметила, что медики приехали к семи часам вечера. Пострадавшего мужчину доставили в Боткинскую больницу в половине одиннадцатого вечера. Ночью 26 января он скончался. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы.

Вдова осталась одна с четырьмя детьми. Она подчеркнула, что на обследование ее муж отправился с обычным гастритом, особых проблем со здоровьем у него не было. В этом медцентре он проходил процедуру с барием не в первый раз.

«Не аллергик, крепкий, не болел никогда. В этот раз, как и в прошлый, предупредили о трех днях подготовки, когда нужно отказаться от определенных продуктов. Рекомендации выполнял, перед процедурой не ел, как и положено», — рассказала супруга.

За день до 42-летнего мужчины в Боткинской больнице умерла 60-летняя жительница, а вскоре скончалась еще одна пациентка. Обе перед госпитализацией тоже прошли процедуры в том же медцентре на Сикейроса.

Причинение смерти по неосторожности

После гибели двух человек главное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На сайте ведомства сообщается, что пострадавшие проходили обследования с 23 по 25 января. Отмечается, что на данный момент два пациента госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следователями и криминалисты работают на месте происшествия. Они изымают медицинскую документацию, различные предметы, назначают необходимые экспертизы в Городском консультативно-диагностическом центре №1. В Петербурге после медицинского обследования скончались три пациента В Санкт-Петербурге после обследования желудка в диагностическом центре скончались три пациента, еще... 28 января 00:27

Происшествием заинтересовались и в Росздравнадзоре по Петербургу. Согласно информации на сайте ведомства, его сотрудники проводят проверку по фактам гибели людей. Кроме того, приостановлено «обращение препарата, используемого при проведении процедуры».

Не осталась в стороне и прокуратура Санкт-Петербурга. В ведомстве поставили на контроль расследование уголовного дела.

На сайте медцентра, где пострадали пациенты, появилось объявление. В нем говорится, что в медицинской организации «остановлен прием пациентов на обследование желудка с использованием бария сульфата».

«По факту инцидента медицинская организация осуществляет взаимодействие с Территориальным органом Росздравнадзора. Просим всех пациентов, проходивших гастрографию (исследование желудка) с использованием бария сульфата и испытывающих недомогание после исследования, незамедлительно связаться с нами. В случае необходимости мы полностью готовы оказать всю необходимую поддержку и организовать оказание медицинской помощи», — заверили в организации.

Там также отметили, что «прием на гастрографию будет возобновлен после установления причин произошедшего и обеспечения гарантий безопасности данного исследования для пациентов».

Откуда химикаты

Согласно информации газеты «Известия», причиной гибели людей могло стать отравление солями бария. Процедура должна была выполняться с использованием сульфата бария, но вместо безвредного вещества был задействован препарат с содержанием опасных водорастворимых солей бария.

Издание выяснило, что барий в медцентр поставляла компания ООО «Нева Реактив». В организации заявили, что поставляли в медицинское учреждение сернокислый барий, который используется только в производственных целях.

«Здесь ситуация немножко странная в том, что мы не поставляем фармсубстанции. Мы поставляем химические реактивы, и у нас этот барий сернокислый — не для рентгеноскопии. Это чисто химический реактив для производственных и аналитических целей. Это химический реактив. Это не внутрь употреблять», — пояснил руководитель компании Аркадий Камчатов.

Он также подчеркнул, что в договоре с медцентром не указано, что поставляемый барий будет использоваться в медицинских целях.