«Жизнь только начинается»: Ученые рассказали, что пожилые занимаются сексом чаще, чем молодые

Врачи Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, проведя исследование, решили скорректировать на медицинском уровне общее представление о сексуальной активности пожилых. Сексологи рассказали, что в связь вступают даже люди за 70 и 80 лет — желание не пропадает, а оргазм хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему и ментальное здоровье.

«Секс должен присутствовать»

Исследование врачей из Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова показало, что понятие о том, что пенсионеры отказываются от секса в своем возрасте — ошибочно и требует корректировке на медицинском уровне.

Как пояснила врач акушер-гинеколог РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Асият Хашукоева, у отказа пожилых женщин от секса есть неприятные последствия: от трудностей во взаимоотношениях с любимым мужчиной до ухудшения общего самочувствия и даже возникновения депрессии.

«Что же касается возможности заниматься сексом, то биологические процессы старения не несут в себе ничего, что блокирует половую функцию. Секс в жизни женщины, с партнером или без него, должен присутствовать до самых поздних лет», — заявила она.

«Куда ты лезешь старый, тебе уже помирать пора»

Врач-психотерапевт, сексолог в АО «Медицина» Диана Генварская пояснила, что, согласно исследованию зарубежных ученых, люди за 80 и старше более довольны своими интимными отношениями, чем в 50 и 70.

«В Германии, например, провели исследовании, которое показало, что пенсионеры в возрасте от 60 до 80 лет ведут более активную половую жизнь, чем 20-30-летние», — подчеркнула специалист.

Дело в том, что с возрастом у людей не пропадает желание заниматься сексом, а активная половая жизнь помогает сохранять здоровье и стабильное психологическое состояние.

«На самом деле, оргазм и ощущение предпрелюдий вырабатывают огромное количество гормонов, связанных с нейромедиаторами — это снимает естественные старческие депрессии. Возможность женщины оргазмировать приводит к снижению проблем с сосудами и нормализует давление», — пояснила Генварская.

Кроме того, если у женщины с сексом все в порядке, то у нее уйдут и климактерические проявления, а также повысится желание. Например, сила проявления климакса связана с тем, что женщина внутренне недовольна собой, то есть это связано с личностным расстройством.

«Поэтому то, что женщине хочется до глубокой старости — это очень важный показатель, поскольку в какой-то момент желание пропадает и это надо корректировать с помощью дополнительных средств, желательно растительного происхождения, чтобы уровень гормонов был вполне себе для сексуальной жизни», — отметила сексолог.

Однако тема секса у пожилых связана со стыдом, говорит психиатр-сексолог Екатерина Шурова. Среди ее клиентов достаточно много возрастных и многие приходят с проблемой, что стесняются сказать партнеру о желании.

«Когда дедушка говорит о том, что он хочет бабушку — первое, что приходит в голову: «Куда ты лезешь старый, тебе уже помирать пора, про какой секс ты рассказываешь». Но на самом деле сексом заниматься полезно и в молодом, и в пожилом возрасте. Чувство стыда заставляет женщину откладывать тему секса, не обращать на нее внимания и закапывать внутрь себя», — сказала она.

В результате, это может привести к усугублению депрессивных, тревожных расстройств у пожилых, хотя на самом деле секс не только физически помогает, но и психологически, добавила Шурова.

«Жизнь на пенсии только начинается — секс должен быть полюбовным и на радостях. Важно больше уделять внимание друг другу и больше говорить о своих потребностях и желаниях — это основная проблема для пожилых, особенно для женщин», — уточнила Генварская.

«Жизнь из старости превращается в радость»

При этом важно, чтобы пенсионеры все же не переусердствовали при своем желании вести активную половую жизнь. Например, мужчинам стоит не злоупотреблять препаратами для повышения потенции.

«Важно только, чтобы мужчины не злоупотребляли препаратами для повышения потенции, поскольку это может привести к сердечно-сосудистой патологии. Секс в пожилом возрасте — это не про количество фрикций, а про глубину отношений», — пояснила Шурова.

С возрастом основной проблемой мужчин может быть эректильная дисфункция, однако есть совершенно адекватные методы восстановления не связанные с лекарствами, подчеркнула Генварская.

«Но над этим можно начать пораньше работать: вести здоровый образ жизни, привести себя в порядок, то есть наладить вопросы с сосудами, биохимией, гормонами, с балансом микроэлементов и витаминов, потому что от них многое зависит. В частности, витамина D, ферритина, группы B», — посоветовала специалист.

Женщинам важно следить за слизистой, поскольку иногда бывает синдром сухого влагалища — со временем ткань истончается и вовремя полового акта могут быть проблемы с сухостью, что приводит к отказу от секса.

«Но если за этим следить и приводить организм в боевую готовность с помощью заместительной растительной гормонотерапии, то жизнь из старости превращается в радость. Также нужно поработать с эмоциональным состоянием и личной удовлетворенностью. Ведь обычно на первом месте дела, дети, дом и только потом секс, а должно быть наоборот», — заключила она.