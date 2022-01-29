Развод закончился убийством: В Подмосковье задержали убийцу похищенной матери двоих детей

Подозреваемый в похищении и убийстве своей жены Ольги Розовой житель Подмосковья задержан в Волоколамске. По данным следствия, в четверг 36-летний мужчина преследовал супругу на автомобиле, затащил в свою машину, изнасиловал и задушил. Молодой человек погибшей бухгалтерши получил накануне СМС, в котором неизвестные требовали 2 млн рублей выкупа. По данным журналистов, супруги Розовы разошлись три года назад, но брак расторгнут не был.

В подмосковном Волоколамске полиция задержала 36-летнего Романа Розова. Он подозревается в похищении, изнасиловании и убийстве своей жены – Ольги Розовой. Как сообщается на сайте ГУ Следственного комитета по Московской области, правоохранители проводят комплекс следственных мероприятий.

Следователи собирают улики и устанавливают обстоятельства преступления. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, следствие будет просить суд арестовать обвиняемого.

«27 января 2022 года подозреваемый, дождавшись, когда супруга, с которой он находился на стадии бракоразводного процесса, покинет место работы, выехал следом за ней на своем автомобиле. Поравнявшись во время движения автомобилей, он попросил женщину остановиться и выйти из машины», — говорится в сообщении.

После этого Розов затащил жену в свой автомобиль, отвез в подсобное помещение в Волоколамске, связал ей руки скотчем и изнасиловал. После этого он задушил ее и сбежал.

По данным Telegram-канала SHOT, Розовы находились в процессе развода. В браке родились две девочки, сейчас им четыре года и 13 лет. Разошлись Ольга и Роман три года назад – журналисты сообщают, что муж нашел себе другую семью. Скандалов в семье не было, утверждают родственники.

Мать убитой девушки не может поверить в произошедшее. По ее словам, об убийстве дочери она узнала из Сети. По ее словам, даже после ухода Романа из семьи, он нормально общался с детьми, а девочки были рады проводить время с отцом.

Предварительно, поводом для убийства жены стала ревность – Розов узнал, что у его супруги появился новый мужчина. При этом у него самого уже несколько лет другая женщина, с которой уже есть общий ребенок.

Странности делу добавляет сообщение с требованием о выкупе, которое получил молодой человек Ольги. «Тввя женшинау нас готов 2 ляма ессли хочеш вилеть ее жмвой у тебя суткм деньги в черном пакет завтра скажу кудв их полржить», — приводит СМС в своем канале SHOT (орфография сохранена).

Можно предположить, что убийца отправил это сообщение, чтобы запутать следы. Глава пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова сообщила, что подозреваемый потребовал выкуп в размере 2 млн рублей.

Похищение Розовой могло произойти прямо на трассе, возле рыболовного клуба, где работала женщина. Ее коллега обнаружила на дороге брошенную машину Ольги и следы шин другой машины. Женщина подумала, что у Ольги сломалась машина, и пока она ловила попутку, неизвестные насильно увезли её с трассы.

Пропажу женщины обнаружили ее дочери – они позвонили тете и рассказали, что их мать не вернулась домой. После этого подруга обратилась в полицию, начавшую поиски.