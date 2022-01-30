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Общество

В России стартует киберпонедельник. Как не дать продавцам себя обмануть

Маркетолог объяснила, как не потерять деньги на распродажах

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Getty Images
Ежегодно в России проходит несколько больших распродаж. Ближайшая из них — киберпонедельник — стартует в последний понедельник января, то есть 31-го. Акция нацелена на распродажу товара, который накопился после новогодних праздников, а также дать возможность покупателям приобрести то, что давно хотелось. О том, как сдержаться и не скупить ненужное, — в материале «Газеты.Ru».

«Потребителю нужен стимул»

Понятие Киберпонедельника было придумано в США в 2005 году. В России же акция проводится с 2013-го. Основное различие заключается в том, что в США киберпонедельник приурочен к первому понедельнику после Дня благодарения, тогда как в России даты проведения акции постоянно меняются, и в 2022 году направлены на восстановление потребительской активности после Нового года, а также привлечение новых клиентов.

Смысл скидок для продавцов заключается в том, что в таких акциях достаточно быстро и объемно размораживается достаточно большое количество финансовых средств, которые можно пустить на развитие своего бизнеса, а не просто владеть складом продукции, пояснил кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Николай Перепелкин.

«Так или иначе, скидки сами по себе предназначены стимулировать потребительское поведение и активизировать предпринимателей и продавцов на приобретение новых товаров, вывод новых коллекций, поскольку современный мир и продажи нацелены на регулярность.

Любой рынок конечен, и потребителю нужен стимул, чтобы совершать покупки довольно часто», — подчеркнул он.

«Нужна трезвая голова»

Скидки в магазинах могут быть и больше 50%, что вызывает как желание покупать, так и сомнение у некоторых россиян. Как объясняет руководитель группы по ведению маркетплейсов фулфилмент-оператора «FulEx» Елизавета Федотова, такие акции и предложения более чем реальны, но только в официальных интернет-магазинах, а не на мошеннических сомнительных сайтах.

«К примеру, на маркетплейсах — это площадки по типу «Озон», «СберМегамаркет» — там действуют специальные системы, не дающие автоматически поставщикам завышать цены, а потом их скидывать, якобы это распродажа. Поэтому на цивилизованных площадках такая схема канула в Лету» — подчеркнула она.

Согласно статистике, перед крупным походом в магазин за серьезной вещью — гаджетом, одеждой или солидным запасом пищи — 85% россиян пишут список необходимых покупок, но только 5% не выходят за его рамки.

То есть россияне планируют покупки заранее, но не следуют плану, особенно часто это происходит в разные распродажи и в интернете, пояснила маркетолог.

«Чтобы не обмануться, видя скидку в 50% и поддавшись импульсивному желанию, например, купить дорогущий телефон или шейный платок известного бренда за десятки тысяч простому человеку, который без этого вполне может замечательно жить, да и к тому же в долг, а потом страдать без денег продолжительное время, нужно подходить к делу с трезвой головой, задавая себе вопрос — зачем?» — добавила Федотова.

После такого вопроса, по ее словам, чары маркетологов об обольстительных скидках и экономии рассеиваются. В случае, если цена вызывает сомнение, то можно использовать специальные приложения, которые могут показать, реальна эта цена или имеет место накрутка.

«Существует понятие интернет-цена, то есть стоимость по рынку, глядя на которую можно убедиться, достойная цена или нет. Ну, а если сильно хочется, так покупайте, так как это ваше право и ваши деньги. Благо, на большинство продукции сейчас есть право возврата в несколько дней, пыл уляжется, эмоции пройдут и товар можно будет сдать обратно», — сказала она.

Пишите список и избегайте рекламы

Психологи сервиса «СберУслуги» рассказали «Газете.Ru», как не поддаться распродажной эйфории и не скупать все, что видится.

В первую очередь, стоит составить список, поскольку распродажа это хорошая возможность урвать нужные вещи по низкой цене, но есть риск приобрести и совершенно бесполезные покупки.

Также стоит заранее изучить ассортимент, чтобы на момент скидок сразу искать то, что было запланировано. «Если вы покупаете онлайн, то нужный товар можно заранее положить в корзину или сохранить на него ссылки, чтобы во время распродаж снова не искать его на сайте интернет-магазина», — уточнили в СберУслугах.

Несомненно, нужно установить для себя лимит на траты — так можно остановить желание скупать все подряд и уделить внимание только нужному.

Не стоит поддаваться и на дополнительные акции, то есть, когда продавец предлагает купить аксессуары к основной покупке.

«Избегайте рекламы, Если у вас нет цели купить на распродаже что-то конкретное, старайтесь избегать рекламы. Например, не открывайте рекламные рассылки, не заходите в онлайн-магазины, чтобы просто потратить время, пока едете в общественном транспорте, отключите уведомления от онлайн-магазинов», — заключили специалисты сервиса.

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