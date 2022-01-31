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Общество

«Есть государственная воля, волю нужно выполнять». Что не так с российскими процессорами

МВД раскритиковало работу российских процессоров «Эльбрус»

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Микропроцессор Эльбрус-1СК компании МЦСТ

Микропроцессор Эльбрус-1СК компании МЦСТ

Евгений Биятов/РИА «Новости»
Руководство МВД пожаловалось на отечественные процессоры «Эльбрус», которые использует ведомство. Как считают в министерстве, проблемы с российской техникой мешают модернизировать работу полиции. Производитель признает имеющиеся недочеты, однако указывает, что на решение нужны «время и деньги».

По итогам прошлого года руководство МВД осталось недовольно низкими темпами модернизации собственной IT-инфраструктуры, рассказал источник «Коммерсанта». По его словам, причина в неполадках с отечественной вычислительной техникой, которую использует полиция.

Замминистра внутренних дел Виталий Шулика в свою очередь раскритиковал работу отечественных процессоров «Эльбрус 8С». Он отправил соответствующее письмо правительству. Шулика заявил, что серверы на этих процессорах не поддерживают российские же операционные системы. Источник газеты отметил, что сложности возникают как при запуске, так и при эксплуатации техники. Замминистра резюмировал, что неполадки не позволяют «обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

Он предложил в этом году протестировать, как процессоры «Эльбрус» справляются с отечественным системным софтом.

«Эльбрус» производит частная российская компания АО «МЦСТ». В декабре прошлого года фирма получила от Минпромторга 7,1 млрд рублей на разработку процессора «Эльбрус 32С» для оборонных целей.

Представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил, что компания работает над улучшением своего оборудования. Гендиректор поставщика серверов для МВД «Норси-Транс» Сергей Овчинников признал, что у потребителей есть претензии по части производительности. Он пообещал, что «Эльбрус 8С» сменит «Эльбрус 8СВ», в котором исправлены «многие недоработки».

«Мы не стоим на месте <...>. Да, на это [решение проблемы совместимости процессоров с софтом] требуются время и деньги, но не такие большие. Если есть государственная воля переходить на отечественную вычислительную технику, и эту волю нужно выполнять», — заявил Трушкин.

Глава направления перспективных исследований ГК Astra Linux Роман Мылицын пояснил, что подобные проблемы возникают, потому что каждая организация использует свое программное обеспечение, у каждой есть собственные разные требования к работе и безопасности оборудования. По словам эксперта, производитель это понимает и старается адаптировать технику под конкретные нужды, зачастую адаптируя свой продукт под клиента бесплатно.

С 2015 года власти России проводят политику, которая должна заставить госструктуры перейти с иностранного на отечественное программное обеспечение. К 2024 году доля отечественного софта в госструктурах должна превысить 90%, а в госкомпаниях — 70%. Организациям следует перейти на российский софт сразу во всех категориях — это в том числе операционная система, интернет-браузер, почтовые приложения, редакторы текста, презентаций и таблиц, антивирусы.

В прошлом году крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали отечественные процессоры и назвали их непригодными к работе. По их мнению, российская техника потребляет слишком много энергии, у нее неконкурентная цена и при всем этом она плохо работает. В Минцифры в ответ заявили, что отечественная отрасль развивается, и уже в 2023-2025 годах ее продукты смогут достойно конкурировать с иностранными аналогами.

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