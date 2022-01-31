«Ее тошнило, вся квартира в барии». Смерти от рентгеноскопии могли начаться в декабре

После смерти трех человек в петербургском Городском консультативно-диагностическом центре №1 родственники других пациентов сообщают о том, что жертв отравления барием могло быть больше. Дочь одной из скончавшихся женщин, которая умерла после той же процедуры обследования желудка, но еще в декабре, рассказала «Газете.Ru», что смерть ее матери наступила спустя десять часов после визита в клинику, а причиной врачи назвали проблемы с сердцем, хотя все указывает на отравление барием. Дочь пострадавшей обратилась в Следственный комитет и сообщила еще о нескольких жертвах, утверждая, что их, скорее всего, значительно больше — в клинике запись на процедуру ведется за месяцы, а ежедневно через нее проходят десятки людей.

«Не подумали, что это может быть связано»

После трагедии в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге, где в результате процедуры рентгена желудка и употребления бария погибли трое человек и еще почти два десятка почувствовали недомогание, родственники других пациентов подозревают, что случаи летальных исходов в результате обследования желудка в этом медицинском учреждении начались еще в декабре. О своей 66-летней матери, которая скончалась 23 декабря 2021 года, «Газете.Ru» сообщила петербурженка Виктория.

«Ей стало плохо с утра сразу после посещения клиники. Подруга мамы рассказала, что ее тошнило. Вызвали «скорую», врачи подумали, что что-то с сердцем, поставили укол, и через десять минут после их отъезда она умерла. То есть, по сути, понадобилось всего десять часов, чтобы убить человека — у мамы абсолютно не было проблем с сердцем», — сказала она.

Сперва семья не связала смерть женщины с посещением клиники — при вскрытии причиной назвали сердечную недостаточность, однако дочери решили перепроверить и заказали химическую экспертизу, а также отправили на исследование жидкость, которой тошнило погибшую.

Собеседница утверждает, что сгустки рвоты по-прежнему не поддаются никаким способам утилизации.

«Мы сейчас от морга ждем результаты химической экспертизы. Помимо этого, вся квартира в барии, которым ее тошнило — он лежит куском взвеси в унитазе. Ни одна химия не смогла его растворить, он не смывается. Я ее собрала и положила в банку для экспертизы», — добавила Виктория.

О том, что смерть матери связана с клиникой, родственники предположили уже после того, как стало известно о январских жертвах. В медицинском учреждении после звонка дочери подтвердили, что умершая женщина проходила процедуру, где нужно было принять сульфат бария. Виктория предполагает, что декабрьские смерти изначально никто не связал с барием, поскольку люди почувствовали недомогание не в самой клинике, как в случае с январскими летальными исходами.

«И таких случаев очень много. Если будут говорить про декабрь, то всплывет большое количество человек, семей, которые не подумали, что это может быть связано», — подчеркнула она.

«Жертв может быть сотни»

В пятницу, 28 января, девушка написала обращение в Следственный комитет, однако пока ответа ей не поступило.

«Сейчас весь Санкт-Петербург два дня погудел и успокоился — комздрав отчитался, что всех нашли, в январе три жертвы, трое пострадавших. При этом я знаю еще как минимум двух человек, которые умерли, и одного, который пострадал. Поэтому СК нужно обратить внимание на декабрь в том числе, потому что жертв может быть сотни», — отметила пострадавшая.

К такому выводу девушка пришла, поскольку в консультативно-диагностический центр №1 отправляют на исследование людей, проживающих в северных районах Санкт-Петербурга. Запись у них ведется за месяцы, а ежедневно через процедуру проходили десятки пациентов.

«Предположение о том, что они просто купили контрафактный барий, не совсем состоятельная версия, поскольку это вещество само по себе безвредно. Скорее всего, просто купили первый попавшийся, который оказался промышленным — им промывают двигатели», — считает Виктория.

В случае, если Следственный комитет не обратит внимание на заявление собеседницы, она будет обращаться в генпрокуратуру. «Параллельно ищу родственников других пострадавших. Таким образом мы установили, что за день до смерти моей матери погибла еще одна пациента этой клиники», — заключила она.

«Токсичность проявляется достаточно сильно»

Чистый сульфат бария не представляет опасности для человека, однако в случае, если это техническое вещество, то последствия употребления могут быть летальными, подтверждает кандидат технических наук, профессор кафедры общей и неорганической химии Губкинского университета Владимир Рыбальченко.

«Принципиально устаревшее русское название вещества — барий сернокислый, международное название — сульфат бария. И то, и другое вещество сульфата бария имеет крайне низкую растворимость, а вот растворимые соли бария, которые распадаются на ионы и диссоциируют — они ядовиты. А сульфат бария малорастворим, поэтому ионов дает мало и токсичность практически не проявляется», — отметил специалист.

По его словам, все зависит от чистоты продукта: если это чистый сульфат бария, то растворимость ничтожно мала — его дают как рентгеноконтрастное вещество. Это безопасно.

«Но если эта соль бария недостаточно чистая, то есть технический продукт, там могут быть растворимые соли, и токсичность проявляется достаточно сильно. Нерастворимый сульфат бария выходит из организма естественным путем, а если произошло отравление, то нерастворимая часть вещества осталась в организме и она могла выйти в результате рвоты», — добавил он, комментируя обнаруженную Викторией взвесь в туалете после смерти ее матери.

Контрафактный барий

Напомним, 26 января стало известно о смерти пациентов учреждения после гастрофагии с применением сульфата бария. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание небезопасных услуг». Позже в СКР сообщили, что использованный при проведении смертоносной процедуры препарат с большой вероятностью был контрафактным.

Росздравнадзор приостановил обращение препарата, а в медучреждении временно отказались от проведения гастрофагии с применением сульфата бария.

Главврача медучреждения Евгения Попова задержали 28 января. Дело рассматривал Октябрьский районный суд города. В этот же день его арестовали.

По мнению следствия, Попов одобрил заявку на покупку больницей препарата «Барий сернокислый 0.10 (H2O) %» в ООО «НеваРеактив». Этот препарат, указали следователи, не входит в госреестр лекарственных средств и не может использоваться в медицинских целях, поскольку представляет опасность для здоровья и жизни человека. Больница, однако, закупила и применяла препарат. В фирме-поставщике, в свою очередь, подтвердили, что работают с сернокислым барием, который не предназначен для рентгеноскопии, а в договоре с клиникой не было указано, что его будут применять в медицинских целях.

По официальной версии, за две недели (с 10 января по 26 января) вред здоровью из-за применения бария нанесли 23 пациентам, трое из них умерли.