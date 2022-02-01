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Общество

Пенсии, детские пособия, маткапитал. Какие выплаты увеличили с 1 февраля

В России размер маткапитала и ряда социальных пособий вырос более чем на 8%

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Антон Новодережкин/ТАСС
Материнский капитал и социальные пособия с 1 февраля вырастут на 8,4%. Кроме того, неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную на 8,6% страховую пенсию по старости. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Материнский капитал и некоторые другие социальные пособия проиндексированы с 1 февраля на 8,4% по уровню инфляции. Соответствующие изменения в общей сложности затронут более 16 млн россиян, передает во вторник ТАСС.

Размер маткапитала после индексации на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка.

Если получала — доплата при рождении второго ребенка составит 168,6 тыс. рублей.

Ранее размер материнского капитала ежегодно пересматривался с учетом темпов роста инфляции, он устанавливается законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Теперь размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.

Материнский капитал

С 1 января 2020 года программа материнского капитала, действующая с 2007 года, была расширена: теперь семьи стали получать сертификат с рождением как первого, так и второго ребенка (или последующих детей).

До 1 февраля 2022 года размер материнского капитала соответствовал размеру, установленному на 2021 год — 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.

Единый порядок индексации

Единый порядок индексации социальных выплат — ежегодно с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год — установлен в России с 2018-го. К ним относится единовременная денежная выплата, предоставляемая Пенсионным фондом России. Ее получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы.

В их числе — инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, а также граждане, пострадавшие на производстве.

Детские пособия

Кроме того, на 8,4% вырастут некоторые детские пособия, которые выплачиваются Фондом социального страхования.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличится с 18 886,32 руб. до 20 472,77 руб.

«Право на такое пособие имеет один из родителей либо опекун. Работающим гражданам пособие выдается по месту работы за счет средств ФСС. Неработающим, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях — органами социальной защиты населения по месту жительства за счет средств федерального бюджета», — поясняется в публикации.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также увеличится с 7 082,85 руб. до 7 677,81 руб. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет с 29 600,48 руб. до 31 282 руб. Пособие полагается лицам, которые осуществляют непосредственный уход за ребенком.

В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается исключительно матери ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2022 году могут получать и иные родственники: отец, бабушка и т.д. «Главное, что они фактически осуществляют уход за ребенком и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход. Если за ребенком ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один, по их выбору.

Пособие платится из расчета 40% от среднего заработка и не может превышать или быть ниже максимального и минимального установленных размеров», — отмечается в тексте.

Как увеличат пенсии

Неработающие пенсионеры с 1 февраля начнут получать проиндексированную на 8,6% с 1 января 2022 года страховую пенсию по старости, это затронет свыше 30,7 млн человек.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 руб.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. руб., поясняла ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отмечала, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, тогда же пенсионерам придет компенсация за январь с учетом доиндексации.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января, в среднем они выросли до 18 521 руб.

По закону, с 2019 года и до 2024-го индексация пенсий проходит с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. С 1 января 2023 года пенсии должны быть проиндексированы на 5,6%, с 1 января 2024-го — на 5,5%. По прогнозам ПФР, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 руб., а в 2024-м — до 20 469 руб.

Сколько денег нужно на еду

Индекс среднего чека (стоимость одной покупки) составил 640 руб., следует из последних данных исследовательской компании «Ромир».

В конце января этот показатель вырос на 6% (38 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (638 руб.) он выше на 0,3% или 2 руб.

Средние недельные расходы россиян составили 5 185 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года траты увеличились на 9% (412 руб.).

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