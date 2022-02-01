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Общество

«Рекомендуем перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников»

Минтруд призвал работодателей максимально широко использовать удаленный режим

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Минтруд России рекомендовал работодателям перевести на удаленку максимально возможное количество работников. При этом зарплата может быть сокращена, если у сотрудника стало меньше обязанностей. Переход на дистанционку связан с активным распространением коронавируса. По последним данным, за сутки в России заболели почти 126 тыс. жителей страны.

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», – сообщили в пресс-службе министерства Труда.

«Все вопросы организации дистанционной (удаленной) работы регулируются Трудовым кодексом РФ. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2021 года», – напомнили в пресс-службе, подчеркнув, что зарплата не меняется при переходе на удаленку. Она может сокращаться только при изменении обязанностей.

В Минтруде заметили, что сейчас дистанционно работают 3 млн россиян.

По мнению вирусолога, члена-корреспондента РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессора Петра Чумакова, антикоронавирусные ограничения могут снять уже в конце февраля или начале марта.

«Многое будет зависеть не от того, что уже пора снимать ограничения, а от того, насколько решились власти это сделать. Я думаю, что есть смысл сделать это в феврале — марте. А как оно реально будет, уже зависит от властей», – сказал он в беседе с URA.RU.

Профессор отметил, что при снятии ограничений следует учесть, насколько готова система здравоохранения. «Это все зависит от того, насколько много свободных коек, и насколько справляется медицинская служба», – добавил он.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выразила мнение в комментарии «Интерфаксу» о том, что в середине февраля эпидемиологи ожидают пик пятой волны коронавируса.

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости (...) К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», – считает она.

В то же время Пшеничная предположила, что после резкого подъема заболеваемости «может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах».

Говоря о мерах защиты от заражения коронавирусом, она указала на те правила, что и были ранее объявлены властями: вакцинация и ревакцинация, «ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, избегание многолюдных мест», отметив, что рост заболеваемости связан с быстрым распространением «омикрона» по стране.

С ней согласен и вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Штамм «омикрон» сам по себе отличается более быстрым размножением в организме зараженного человека. Кроме того, он довольно заметно измененный в плане антигенов поверхностного белка, из-за этого он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно в том случае, если люди уже вакцинировались более полугода назад», – пояснил эксперт в комментарии РИА «Новости».

По его словам, нынешняя волна коронавируса будет долгой. «Надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал – меньше 60%», – сказал он в конце января.

С начала пандемии в России выявили 11 986 913 случаев заражения, 332 012 летальных исходов. Выздоровели – 10 288 582 россиянина. Только за последние сутки заразились коронавирусом 125 836 человек.

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