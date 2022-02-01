«Тревожный рост смертности»: в ВОЗ обратили внимание на распространение «омикрона»

В морге Центральной городской клинической больницы, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, 28 января 2022 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что «омикрон» слишком быстро распространяется по миру, вместе с чем растет и смертность от коронавируса. Но несмотря на это, некоторые страны стали ослаблять антикоронавирусные ограничения. Например, Дания отменила практически все меры. В ВОЗ призывают власти государств внимательнее относиться к таким решениям.

«После того как «омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год», – сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Специалист добавил, что в организацию поступают данные о «тревожном росте смертности в большинстве регионов планеты». Вместе с тем он выразил недоверие заявлениям о том, что высокий уровень заразности штаммом «омикрон» указывает на невозможность «предотвратить его передачу».

«Чем больше случаев передачи COVID-19, тем больше смертей», – констатировал Гебрейесус.

Эксперты ВОЗ призывают власти стран использовать для защиты своих граждан от коронавируса не только вакцины, но и » все имеющиеся инструменты», добавил гендиректор всемирной организации. Он подчеркнул, что эта просьба не является призывом вводить локдауны повсеместно.

Гебрейесус напомнил, что коронавирус продолжает изменяться, создавая новые штаммы. Пока ВОЗ наблюдает за четырьмя подвидами вируса. Государствам необходимо продолжить исследования по выявлению новых вариантов коронавируса и тому, насколько вакцины эффективны против них.

Глава ВОЗ подчеркнул, что важно разработать вакцины, которые срабатывали бы против «широкого спектра коронавирусов».

Несмотря на активное распространение «омикрона», некоторые страны постепенно снимают ограничения. Например, в столице Индии власти отменили по выходным комендантский час, а также разрешили работать общепиту и кинотеатрам с половиной заполненного зала. Дания и вовсе отменила почти все ограничения, заявив о достигнутом коллективном иммунитете в 80%.

В ВОЗ призвали принимать такие решения с осторожностью, учитывая уровень вакцинации и текущую эпидемиологическую ситуацию. «Мы призываем к осторожности, потому что многие страны еще не прошли пик заражений «омикроном», многие страны еще не достигли необходимого уровня вакцинации», – сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной ‎организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

«Омикрон» выявили в Ботсване и ЮАР прошлой осенью. Специалисты считают, что есть риск заражения и среди привитых и переболевших. Новый вариант коронавируса обнаружили в более чем 100 странах, в том числе и в России. По последним данным, «омикрон» обнаружен в 83 регионах страны. Распространение штамма привело к тому, что в России ежедневно фиксируется свыше 100 тыс. заболевших.

Вирусологи неоднократно обращали внимание на то, что «омикрон» более заразен и менее летален, чем «дельта». Из-за этого он доминирует среди зараженных – предыдущий вариант вируса уходит на второй план.

Высокая степень распространения, по словам главы филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова, связана с тем, что человек становится заразен уже спустя несколько часов после того, как подхватил этот штамм.

«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру», – пояснил он в эфире телеканала «Россия 1». В то же время «омикрон» быстрее выводится из организма – на это нужно около недели.

Что касается смертности, то не обязательно, что новый штамм коронавируса как-то на нее повлияет. «Омикрон дает большую долю легких случаев заражения в единицу времени. Это и бессимптомное течение, и легкое», – обратил внимание врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист добавил, что заражается людей больше и при низкой летальности число смертей может остаться на прежнем уровне. Иммунолог считает, что летальность у пациентов с «омикроном» станет меньше вдвое.

Тем не менее не стоит считать, что этот вариант вируса менее опасен. Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев рассказал ранее Ura.ru, что после перенесенного «омикрона» у пациентов наблюдается сгущение крови.

«Вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление», – отметил он.

Токарев добавил, что медики пока не могут утверждать, что с таким последствием столкнется каждый переболевший. Известно, что аналогичные симптомы после себя оставляет и «дельта»-штамм.

В конце января Daily Express со ссылкой на данные приложения для мониторинга признаков коронавируса констатировала, что «омикрон» во время болезни может проявляться кашлем, лихорадкой, потерей вкуса и запаха. А после выздоровления пациенты жаловались на боли в спине и головокружение.