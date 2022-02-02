«Не смогли выйти красиво из конфликта». Кто виноват в драке полицейских в Петербурге

Трое сотрудников полиции подрались в районном отделе ОВД в Санкт-Петербурге. Больше всего пострадала оперуполномоченная — ей сломал руку сотрудник ДПС, с которым до этого у них произошел словесный конфликт. Как оказалось, инспектор не впервые попадает в скандал — три года назад он угрожал блогеру пистолетом. Экс-следователь прокуратуры в беседе с «Газетой.Ru» назвал такое поведение «психическим расстройством», а в профсоюзе полиции раскритиковали решение уволить всех троих участников инцидента.

«Вы оскорбляли меня, вы говорили матерными выражениями»

Конфликт в Санкт-Петербурге в отделе полиции Василеостровского района произошел между 24-летним лейтенантом уголовного розыска Аленой Юдиной и двумя лейтенантами ГИБДД — 34-летним Александром Колесниковым и 25-летним Дмитрием Перенюком.

31 января инспекторы привезли задержанного в отдел и перекрыли своим автомобилем выезд машине Юдиной. В это время девушка, находившаяся на дежурстве, должна была выехать из отделения по вызову. Она попросила инспекторов отогнать машины, чтобы освободить проезд. Те отказались.

Между сотрудниками завязался словесный конфликт, в ходе которого у Юдиной потребовали удостоверение — якобы неизвестная зашла в отдел с оружием, при этом сотрудник в «дежурке» подтвердил, что та является дежурным оперативным сотрудником. Девушка в итоге отказалась предъявлять документы, нецензурно выразившись в адрес инспектора и толкнув его, а параллельно разговаривала с кем-то по телефону, оскорбляя инспекторов и спрашивая, что ей делать в такой ситуации.

«Я буду рапорт писать об оскорблении сотрудника полиции ГИБДД. Вы оскорбляли меня, вы говорили матерными выражениями в мой адрес. <...> Я вас сейчас задержу и доставлю в дежурную часть Громова, и вызову ответственного по главку сюда», — кричал Колесников.

В какой-то момент Юдина решила покинуть место конфликта, но сотрудники ДПС настоятельно попросили ее задержаться до выяснения всех обстоятельств. В этот момент Юдина набросилась на Перенюка с кулаками, но тот ее оттолкнул. После этого девушка вновь направилась в сторону обидчиков и замахнулась ногой, но в этот момент ее скрутил и повалил на пол Колесников.

Как выяснилось позже, при задержании лейтенанту сломали левую руку и порвали мышцы плеча. Оперативника госпитализировали в Мариинскую больницу. Остальные сотрудники отделения задержали и разоружили инспекторов ДПС.

Грубила сотрудникам и задержанному

В итоге против Колесникова завели уголовное дело за превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

«Подозреваемый с силой толкнул ее руками в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, причинив потерпевшей физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости», — объяснили в МВД.

Впоследствии все трое участников конфликта были уволены со службы по «дискредитирующим основаниям» и с мотивировкой о том, что их «действия не совместимы со званием сотрудника органов внутренних дел».

Однако уже бывшие сотрудники ДПС на этом не остановились — Колесников подал на Юдину рапорт о нарушении общественного порядка, заявив, что та грубила задержанному, которого они доставили в отдел, и оскорбляла их. Он попросил привлечь экс-оперативницу к ответственности по статье «Оскорбление представителя власти».

В свою очередь, напарник Колесникова Дмитрий Перенюк зафиксировал повреждения после драки с женщиной (закрытая ЧМТ и подозрение на сотрясение мозга). Он требует возбудить против Юдиной уголовное дело, поскольку считает, что его травмы стали следствием действий оперативницы.

Наставил пистолет на блогера

Вместе с тем оказалось, что лейтенант Колесников был на хорошем счету в полиции Санкт-Петербурга. Про него несколько раз писали СМИ — он помогал при пожарах, отговаривал от суицида, возвращал найденные деньги и так далее.

Но и в скандалы сотрудник ДПС все же попадал. Например, в 2019 году он направил пистолет на блогера и автоюриста Дениса Таташвили, который ведет канал «ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ». Его движущуюся с многочисленными нарушениями машину остановили инспекторы, но Таташвили на сигнал отреагировал не сразу, после чего к нему с пистолетом наперевес подбежал сотрудник — как раз Колесников. Полицейский, судя по видео, угрожал ему оружием и намеревался заковать водителя в наручники.

После случившегося Таташвили написал жалобу и ему обещали уволить инспектора, однако этого так и не случилось.

«Расстройство психики и профдеформация»

Избежать того, что произошло между инспекторами и оперативницей, можно было только в случае спокойной реакции сотрудников ДПС — девушка опаздывала и могла позволить себе нетактичное поведение, а мужчины решили ее проучить, считает адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.

«То, что сделал конкретно взятый инспектор ДПС — это совершенно явное расстройство психики и, в общем-то, профессиональная деформация. Также всплыло видео, на котором этот же инспектор подбежал с пистолетом к автоблогеру. Тогда бы на месте руководства стоило задуматься, здоров ли этот парень.

Ну и после того, как у инспекторов завязался словесный конфликт с оперуполномоченной — они решили ей показать власть», — убежден эксперт.

По его мнению, просьба демонстрации удостоверения — это просто некий предлог, которые инспекторы придумали в свою защиту.

«Потому что, находясь на территории ОВД и увидев человека с кобурой на поясе, любой здравомыслящий человек понимает, что это полицейский. Кроме того, она не была ими задержана, поэтому причин к ней докапываться с документами у них не было. Просто это тот самый случай, когда коса нашла на камень», — отметил он.

При этом действия девушки тоже были несколько импульсивны, подчеркнул Багатурия. Она, как сотрудник полиции, была обязана вести себя более спокойно как минимум потому, что есть кодекс этики.

«Но то, что сделал сотрудник ДПС — это явно не силовое задержание. Впоследствии я допускаю, что его действия переквалифицируют на причинение среднего вреда здоровья, поскольку, по сути, это бытовой конфликт. Второму, скорее всего, предъявят халатность и соучастие», — пояснил экс-следователь.

Противоположного мнения придерживается руководитель Ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев. По его словам, из-за гипернагрузки и отсутствия психологической поддержки сотрудники могли сорваться.

«Как бывший оперативный сотрудник хочу сказать, что девушке тоже надо было проявить тактичность, внимание, понять сотрудников патрульной службы, которые тоже в напряжении — порой граждане проявляют агрессию, не предоставляют документы, вытаскивают телефоны», — отметил он.

Ответственность, отметил Лобарев, безусловно, ложится на плечи оперативного сотрудника, поскольку она должна была в другой форме отреагировать на их просьбу показать документы и сказать: «Коллеги! Внимательно, мое удостоверение, вот. Я оперативный сотрудник, если что-то нарушила, то извиняюсь».

«Очень жаль, что она не смогла проявить оперативную бдительность, находчивость и выйти красиво из этого конфликта. Ведь предъявить удостоверение — в этом нет ничего такого, все граждане у нас его спрашивают и мы все к этому привыкли. Я против увольнения. Дело в том, что мы очень быстро для того, чтобы снять напряжение в обществе, оголяем меч и без разбора убираем, после чего они еще больше боятся общаться, увольняются», — заключил глава профсоюза.