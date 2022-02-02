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Общество

В Москве уровень госпитализаций вырос на 40%, заболеваемости — на 70%

Глава Роспотребнадзора Попова: в России обнаружен подвид «омикрона» ВА.2

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Координационный совет по борьбе с коронавирусом провел совещание, на котором российские чиновники обсудили эпидемиологическую обстановку в России. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возможном выходе на плато, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных случаях «омикрона» в стране. Подробности заявлений — в материале «Газеты.Ru».

На прошлой неделе количество заболевших коронавирусом москвичей увеличилось на 70%, рассказал Собянин.

«Что особенно неприятно, увеличился на 40% процент госпитализаций. По госпитализациям мы вышли на цифру где-то 1600 человек в сутки», – отчитался он на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Что касается этой недели, то динамика заболеваемости выглядит немного получше. Темпы роста снижаются. «Я надеюсь, как Анна Юрьевна [Попова, глава Роспотребнадзора] в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато», – добавил Собянин.

Вместе с тем он обратил внимание на значительное увеличение нагрузки на медиков.

По словам мэра, только за последнюю неделю с врачами контактировали порядка 800 тыс. москвичей, заболевших ОРВИ или коронавирусом. «Включая выходы на дом, КТ, лабораторные исследования, прием у врачей. Такая беспрецедентная цифра для здравоохранения Москвы – это исторический максимум», – заявил чиновник.

«Нужно понимать, что часть больных, которые заболели на той неделе, продолжают лечиться, получать и стационарную помощь, и амбулаторную. В то же время на этой неделе продолжаются большие объемы заболеваемости», – констатировал он.

По словам Собянина, в Москве занято порядка 10 тыс. коек, выделенных для заболевших COVID-19. В запасе есть еще 5 тыс. мест.

При этом рост заболеваемости наблюдается не только в Москве, а почти по всей России – снижение наблюдается только в Амурской области и в Еврейской автономной области.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболевших становится все больше во всех возрастных группах. Наименьшие темпы наблюдаются среди пенсионеров, а максимальные — среди подростков 15-17 лет.

В целом большинство случаев заболевания протекают в легкой или средней форме тяжести. Это обусловлено с быстрым распространением «омикрон»-штамма, который обнаружили прошлой осенью в Африке. По сравнению с «дельтой» он быстрее распространяется, но реже приводит к летальным исходам или тяжелым проявления коронавируса.

У этого варианта COVID-19 есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. По данным ученых Института сывороток в Дании, ВА.2 заразнее, чем оригинальный «омикрон» ВА.1.

Попова сообщила, что ВА.2 дошел и до России. «Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан», – сообщила она на совещании координационного совета.

В общей сложности специалисты выявили в России 15 287 случаев «омикрона» в 83 регионах страны. «По клиническим формам из этого количества наблюдений на ОРВИ приходится 77,5%, на пневмонию – 6,5% и на бессимптомные формы – 16%», – уточнила чиновница.

Из этих 15 тыс. заражений почти 3 тыс. приходится только на Москву. На сайте столичного Роспотребназдора опубликовали результаты геномного секвенирования коронавируса на 1 февраля.

«В Москве зарегистрировано 2836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», из них 2311 заболевших (81,5%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 525 случаев (18,5%) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну», – отмечается в заявлении ведомства.

«Омикрон», по словам Поповой, активно распространяется по миру. Он уже обнаружен в 177 странах. За полтора месяца в мире число подтвержденных случаев выросло в 30 раз, констатировала чиновница.

Ученые различных стран, исследуя воздействие «омикрона» на человека, все чаще делают заявления о первых симптомах, которые можно испытывать при заражении. По данным врачей из США, Великобритании и ЮАР, следует обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус при першении в горле, головной боли, повышенной усталости, чихании, болях в пояснице, ночной потливости и ломоте в теле. Эти проявления могут указывать на заражение «омикроном».

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