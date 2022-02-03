Лаборатории, аптеки и местные власти. Кто попал под проверку из-за тестов на COVID-19

В генеральной прокуратуре отреагировали на сообщения СМИ о существенном росте стоимости лабораторных ПЦР-исследований. Ранее к правительству обратились с предложением установить предельные отпускные цены на тесты на коронавирус. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что оперштаб обратит внимание на разницу в стоимости ПЦР-тестов в регионах.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Об этом сообщили в четверг, 3 февраля, в пресс-службе надзорного ведомства. ОНФ попросил кабмин установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах России Глава исполкома Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов попросил премьер-министра России... 03 февраля 13:23

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором РФ Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов РФ провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети», — говорится в релизе.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, указали в Генпрокуратуре.

С учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением коронавируса находятся под постоянным контролем Генпрокуратуры, отметили в ведомстве. В Кремле прокомментировали рост цен на ПЦР-тестирование в регионах Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о росте цен... 03 февраля 13:23

Прокурорскими проверками охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, которые оказывают услуги населению, а также органы власти и местного самоуправления.

«В центре пристального внимания прокуроров — выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19, укомплектованность кол-центров достаточным количеством специалистов», — добавили в Генпрокуратуре.

В конце января председатель исполкома Общероссийского Народного фронта Михаил Кузнецов попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Росздравнадзору и Федеральной антимонопольной службе установить предельные отпускные цены на ПЦР-тесты в регионах.

ОНФ указал также на проблему доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирования. В России за сутки госпитализировали 17 792 человека с COVID-19 За минувшие сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 17 792 человека, что... 03 февраля 13:23

В организации привели результаты собственной проверки, по итогам которой выяснили, что стоимость ПЦР-теста резко отличается в зависимости от региона. В частности, были изучены цены в 477 государственных и частных медицинских учреждениях, которые работают в 204 населенных пунктах (во всех 85 субъектах РФ):

Так, стоимость теста ПЦР в 13 регионах составляет более 2 тыс. рублей, в 11 — более 2,5 тыс. рублей, в остальных субъектах — не превышает 2 тыс. рублей. При этом разница в цене теста ПЦР может достигать 500%, утверждают в ОНФ.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оперштаб обратит внимание на эти данные.

«Это все-таки не в разы, в разы — это когда в 10 раз и больше. Это повод, чтобы обратить на это внимание, спасибо вам за эту информацию», — сказал журналистам представитель Кремля. Генпрокуратура проведет проверку обоснованности стоимости исследований на COVID-19 Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости лабораторных исследований... 03 февраля 13:23

В свою очередь, Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов.

В начале декабря 2021 года зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал снизить цены на ПЦР-тесты. Письмо с соответствующей инициативой он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. По словам депутата, стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1500 до 3500 рублей, при этом его себестоимость не превышает 500 рублей.

Темпы распространения инфекции и вакцинации

За последние сутки в России выявили 155 768 заразившихся коронавирусом, 667 человек скончались от последствий заболевания.

Условная летальность снизилась до 2,71%.

По состоянию на 1 февраля 2022 года Россия находится на 95-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 47,64% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).