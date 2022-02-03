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Общество

COVID-сертификаты ЕС могут выдать привитым российскими вакцинами. Как это поможет туристам

Эксперт перечислил преимущества COVID-сертификата для путешествий по Европе

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Проверка сертификата о вакцинации перед входом в магазин в Афинах, Греция, 2021 год

Проверка сертификата о вакцинации перед входом в магазин в Афинах, Греция, 2021 год

Yorgos Karahalis/AP
Привитые российскими вакцинами и европейским бустером могут получить COVID-сертификат ЕС. Об этом 3 февраля объявили в Еврокомиссии. При этом срок действия документа сокращен с одного года до девяти месяцев, а сама эта система будет работать в Евросоюзе как минимум до 30 июня 2023-го. Подробнее о том, что изменится для российских туристов, — в материале «Газеты.Ru».

Европейский COVID-сертификат может выдаваться людям, привитым не сертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами и одной бустерной дозой, сделанной разрешенным в Евросоюзе препаратом. Об этом в четверг, 3 февраля, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский COVID-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», — приводит его слова ТАСС.

Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что COVID-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является лишь дополнительным санитарным документом.

Кроме того, ЕК продлила действие системы COVID-сертификатов в ЕС на год — до 30 июня 2023-го.

Виганд отметил, что Еврокомиссия предлагает доработать систему сертификатов, в частности предоставив сертификаты лицам, принимающим участие в клинических испытаниях вакцин, и возможности выдачи сертификатов на основании «высококачественных лабораторных тестов на антитела». Это решение предстоит утвердить Европарламенту и Совету ЕС.

1 февраля ЕК сократила срок действия COVID-сертификата с одного года до девяти месяцев после получения второй дозы вакцины.

Как отмечает портал TourDom, в конце января Еврокомиссия рекомендовала государствам-членам ЕС снять дополнительные ограничения на пересечение границ. Для этого необходимо пускать туристов, основываясь на статусе вакцинации каждого отдельного гражданина, а не на эпидемиологической обстановке в стране происхождения пассажира, указали в ЕК.

Как работают COVID-сертификаты

Зеленый цифровой пропуск ЕС (COVID-сертификат) ввели в действие 1 июля 2021-го сроком на один год с целью упрощения трансграничного перемещения граждан. Он содержит информацию трех типов — данные о вакцинации, о перенесенном заболевании, после которого человек может свободно перемещаться по Евросоюзу в течение 180 дней, и об отрицательном ПЦР-тесте, который дает 72 часа для поездок.

С момента создания этих сертификатов ЕК придерживалась принципа, что данные о вакцинации могут быть учтены только в случае, если вакцинация была произведена одним из сертифицированных в ЕС препаратов, получивших одобрение Европейского агентства лекарственных средств. Процесс сертификации российского «Спутника V» этой структурой еще продолжается.

Однако европейский COVID-сертификат — это не пропуск в страны Европы, напоминает главный редактор портала Profi.Travel Артем Чумак. «Большинство стран ЕС по-прежнему не разрешают туристам из России пересекать их границы. Таким образом, возможность, анонсированная представителем Еврокомиссии, больше сыграет роль при посещении тех мест, куда сейчас без сертификата не попасть, а также облегчит поездки внутри ЕС», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, сегодняшняя новость наверняка вызовет новую волну спроса на так называемые вакцинные туры и самостоятельные поездки за прививкой в ту же Турцию. Тем не менее, вряд ли это станет массовым явлением. В том числе и потому, что несмотря на все заявления турецких клиник, привитые «Спутником V» не могут получить один бустерный укол вакциной Pfizer, необходимой для европейского COVID-сертификата – им придется приехать повторно, через три недели, за еще одной прививкой.

По состоянию на 2 февраля 2022 года Россия находится на 95-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 47,67% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

За последние сутки в нашей стране выявили 155 768 заразившихся коронавирусом, 667 человек скончались от последствий заболевания. Условная летальность снизилась до 2,71%.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в четверг снизился до 1,3, следует из данных федерального оперштаба. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

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