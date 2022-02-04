Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Бориса Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19 17:10
Хоккеисты «Вашингтона» перед матчем исполнили ритуал... 17:03
В Роспотребнадзоре заявили о замедлении распространения... 17:02
Новые бомбардировщики Ту-160М передадут Минобороны для испытаний... 17:02
Сенат Польши единогласно принял резолюцию о поддержке Украины 17:01
В Великобритании уверены насчет желания России создать предлог... 17:00
Во Франции объяснили цель поездки Макрона в Москву и Киев 16:55
Бузова рассказала, что ей не нравится в своей внешности 16:55
Главу предприятия Минэнерго задержали по делу о хищении... 16:52
В соцсети продают мраморную статую Венеры за 15 млн рублей 16:52
Общество

Число жертв рентгена с барием в Петербурге выросло до семи

СК задержал второго врача по делу о смертельном отравлении барием в Санкт-Петербурге

Слушать
Остановить
close
100%
Городской консультативно-диагностический центр №1 на улице Сикейроса в Петербурге
Заведующую отделением лучевой диагностики петербургского медцентра на улице Сикейроса задержал СК. До этого был задержан и главврач. Уже семь человек погибли в результате возможного отравления техническим барием при рентгене желудка. Люди глотали не предназначенный для медицинского использования препарат, не подозревая о смертельной опасности. Погибших может быть больше — умирать люди после посещения ГДКЦ на севере города стали еще в декабре.

Уже семь человек скончались в Санкт-Петербурге из-за отравления барием в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1 на улице Сикейроса. Как сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета (СК), задержана заведующая отделом лучевой диагностики ГКДЦ.

Следствие полагает, что завотделением и главврач, задержанный ранее, принимали участие в небезопасном оказании диагностических услуг. Обвинение женщине предъявят в ближайшее время, следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Главврач ГДКЦ сейчас находится в следственном изоляторе.

Погибшие петербуржцы проходили рентген желудка с декабря 2021 по январь 2022 года.

По данным СК, возможной причиной смертельных отравлений стала ошибочная закупка промышленно-технического бария вместо бария, включенного в госреестр лекарственных средств.

Следствие даст также юридическую оценку действиям руководства компании, которая произвела технический барий. Там прошли обыски, допрашиваются все лица, причастные к закупке.

Как писала газета «Известия», барий в медцентр на Сикейроса поставила компания ООО «Нева Реактив». В организации заявили, что поставляли в медицинское учреждение сернокислый барий, который используется только в производственных целях.

«Здесь ситуация немножко странная в том, что мы не поставляем фармсубстанции. Мы поставляем химические реактивы, и у нас этот барий сернокислый — не для рентгеноскопии. Это чисто химический реактив для производственных и аналитических целей. Это химический реактив. Это не внутрь употреблять», — пояснил руководитель компании Аркадий Камчатов.

«Сульфат бария нетоксичен. Это небесно-голубой порошок, которым я белил даже потолки. Но сульфат бария для желудка — он как чистый для анализов или химически чистый. А в техническом обязательно будет хлористый барий, какие-то соли дополнительные, примеси»,

— заявил «Фонтанке» кандидат технических наук Евгений Вязовкин.

В госреестре лекарственных средств не значится сернокислый барий, там указан именно бария сульфат.

По версии следствия, обеспечивать контроль качества медицинской помощи в центре должен был его главврач — именно из-за недостатка контроля пациенты получали смертельно опасный химикат вместо безопасного препарата, говорится в материале «Фонтанки».

Пострадавших может быть больше

Несколько человек могли скончаться в Петербурге из-за отравления барием на Сикейроса еще в конце декабря. Об этом «Газете.Ru» рассказала дочь одной из погибших Виктория. Ее 66-летняя мама умерла 23 декабря 2021 года.

«Ей стало плохо с утра сразу после посещения клиники. Подруга мамы рассказала, что ее тошнило. Вызвали «скорую», врачи подумали, что что-то с сердцем, поставили укол, и через десять минут после их отъезда она умерла. То есть, по сути, понадобилось всего десять часов, чтобы убить человека — у мамы абсолютно не было проблем с сердцем», — сказала она.

При вскрытии причиной назвали сердечную недостаточность, однако дочери решили перепроверить и заказали химическую экспертизу. Также она добавила, что семья уверена в отравлении барием — сгустки рвоты в квартире матери не поддаются никаким способам утилизации даже спустя месяц.

«Мы сейчас от морга ждем результаты химической экспертизы. Помимо этого, вся квартира в барии, которым ее тошнило — он лежит куском взвеси в унитазе. Ни одна химия не смогла его растворить, он не смывается. Я ее собрала и положила в банку для экспертизы», — добавила Виктория.

Виктория предполагает, что декабрьские смерти изначально никто не связал с барием, поскольку люди почувствовали недомогание не в самой клинике, как в случае с январскими летальными исходами.

«Сейчас весь Санкт-Петербург два дня погудел и успокоился — комздрав отчитался, что всех нашли, в январе три жертвы, трое пострадавших. При этом я знаю еще как минимум двух человек, которые умерли, и одного, который пострадал. Поэтому СК нужно обратить внимание на декабрь в том числе, потому что жертв может быть сотни», — отметила она.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+