Число жертв рентгена с барием в Петербурге выросло до семи

Заведующую отделением лучевой диагностики петербургского медцентра на улице Сикейроса задержал СК. До этого был задержан и главврач. Уже семь человек погибли в результате возможного отравления техническим барием при рентгене желудка. Люди глотали не предназначенный для медицинского использования препарат, не подозревая о смертельной опасности. Погибших может быть больше — умирать люди после посещения ГДКЦ на севере города стали еще в декабре.

Уже семь человек скончались в Санкт-Петербурге из-за отравления барием в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1 на улице Сикейроса. Как сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета (СК), задержана заведующая отделом лучевой диагностики ГКДЦ.

Следствие полагает, что завотделением и главврач, задержанный ранее, принимали участие в небезопасном оказании диагностических услуг. Обвинение женщине предъявят в ближайшее время, следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Главврач ГДКЦ сейчас находится в следственном изоляторе.

Погибшие петербуржцы проходили рентген желудка с декабря 2021 по январь 2022 года.

По данным СК, возможной причиной смертельных отравлений стала ошибочная закупка промышленно-технического бария вместо бария, включенного в госреестр лекарственных средств.

Следствие даст также юридическую оценку действиям руководства компании, которая произвела технический барий. Там прошли обыски, допрашиваются все лица, причастные к закупке.

Как писала газета «Известия», барий в медцентр на Сикейроса поставила компания ООО «Нева Реактив». В организации заявили, что поставляли в медицинское учреждение сернокислый барий, который используется только в производственных целях.

«Здесь ситуация немножко странная в том, что мы не поставляем фармсубстанции. Мы поставляем химические реактивы, и у нас этот барий сернокислый — не для рентгеноскопии. Это чисто химический реактив для производственных и аналитических целей. Это химический реактив. Это не внутрь употреблять», — пояснил руководитель компании Аркадий Камчатов.

«Сульфат бария нетоксичен. Это небесно-голубой порошок, которым я белил даже потолки. Но сульфат бария для желудка — он как чистый для анализов или химически чистый. А в техническом обязательно будет хлористый барий, какие-то соли дополнительные, примеси»,

— заявил «Фонтанке» кандидат технических наук Евгений Вязовкин.

В госреестре лекарственных средств не значится сернокислый барий, там указан именно бария сульфат.

По версии следствия, обеспечивать контроль качества медицинской помощи в центре должен был его главврач — именно из-за недостатка контроля пациенты получали смертельно опасный химикат вместо безопасного препарата, говорится в материале «Фонтанки».

Пострадавших может быть больше

Несколько человек могли скончаться в Петербурге из-за отравления барием на Сикейроса еще в конце декабря. Об этом «Газете.Ru» рассказала дочь одной из погибших Виктория. Ее 66-летняя мама умерла 23 декабря 2021 года.

«Ей стало плохо с утра сразу после посещения клиники. Подруга мамы рассказала, что ее тошнило. Вызвали «скорую», врачи подумали, что что-то с сердцем, поставили укол, и через десять минут после их отъезда она умерла. То есть, по сути, понадобилось всего десять часов, чтобы убить человека — у мамы абсолютно не было проблем с сердцем», — сказала она.

При вскрытии причиной назвали сердечную недостаточность, однако дочери решили перепроверить и заказали химическую экспертизу. Также она добавила, что семья уверена в отравлении барием — сгустки рвоты в квартире матери не поддаются никаким способам утилизации даже спустя месяц.

«Мы сейчас от морга ждем результаты химической экспертизы. Помимо этого, вся квартира в барии, которым ее тошнило — он лежит куском взвеси в унитазе. Ни одна химия не смогла его растворить, он не смывается. Я ее собрала и положила в банку для экспертизы», — добавила Виктория.

Виктория предполагает, что декабрьские смерти изначально никто не связал с барием, поскольку люди почувствовали недомогание не в самой клинике, как в случае с январскими летальными исходами.

«Сейчас весь Санкт-Петербург два дня погудел и успокоился — комздрав отчитался, что всех нашли, в январе три жертвы, трое пострадавших. При этом я знаю еще как минимум двух человек, которые умерли, и одного, который пострадал. Поэтому СК нужно обратить внимание на декабрь в том числе, потому что жертв может быть сотни», — отметила она.