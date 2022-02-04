Пожизненное и выплата 17 млн рублей: осужден боевик, причастный к терактам 2010 года

Военный суд в Москве признал уроженца Дагестана Магомеда Нурова виновным в причастности к терактам, которые произошла в марте 2010 года в московском метрополитене. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима и возмещению ущерба Метро Москвы — свыше 17 млн рублей. Взрывы прогремели на станциях «Парк Культуры» и «Лубянка». Погибли 39 человек.

В Москве причастного к терактам в столичном метрополитене в 2010 году Магомеда Нурова приговорили к пожизненному лишению свободы. Такое решение принял Второй Западный окружной военной суд.

Наказание Нуров будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он должен будет выплатить более 17 млн рублей Московскому метро, чтобы покрыть причиненный ущерб. Еще четыре гражданских иска суд не стал рассматривать.

Уроженец Дагестана признан виновным в преступлениях, которым соответствуют ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 223 УК РФ. Среди этих статей – участие в преступном сообществе, совершение терактов, незаконное изготовление взрывных устройств. Свою вину осужденный признал.

Адвокат Нурова Валид Джалалов требовал назначить минимальное наказание. Кроме того, он считал, что его подзащитный не виновен по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Адвокат настаивал: Нурова заставил пойти на преступление Магомедали Вагабов – организатор терактов.

29 марта 2010 год в 7:56 утра прогремел взрыв на станции метро «Лубянка». Поезд уже собирался отправляться со станции в сторону «Улицы Подбельского», как во втором вагоне произошел взрыв. Его, как пишет «Кавказский узел» (в России признан иноагентом), совершила жена Магомедали Вагабова Марьям Шарипова.

Спустя 40 минут произошел второй теракт на станции метро «Парк Культуры». Поезд следовал в ту же сторону. Из третьего вагона электропоезда выходили пассажиры, перед этим машинист объявил, что дальше поезд не поедет. К моменту взрыва большая часть людей вышла. На это преступление пошла, по данным издания, 17-летняя Дженнет Абдурахманова. Она была вдовой другого дагестанского боевика.

На месте погибли 36 человек, еще трое скончались в больницах. Пострадали порядка 160 пассажиров.

«Расследуя террористические акты, совершенные 29 марта 2010 года <...>, следователи установили причастность к ним участников устойчивой вооруженной группы «Новокостекский джамаат», входившей в состав преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация запрещена решением суда на территории РФ)», – говорится в сообщении СК.

В 2010-2013 годах прошли контртеррористические операции, в ходе которых силовики ликвидировали семь участников банды, которые оказали сопротивление. В частности, был убит один из боевиков Гусен Магомедов. Следствие выяснило, что он доставил смертниц в Москву и координировал их действия. Уничтожили и главу запрещенной в России террористической группировки «Имарат Кавказ» Доку Умарова, который взял на себя ответственность за теракты в метрополитене.

Нурова задержали в Дагестане в марте 2019 года. Следствие считает, что он выполнял роль связного, помогал участникам банды. Следователи выяснили, что Нуров стал членом банды добровольно, принес присягу и активно участвовал в планировании и подготовке преступлений.

Осенью 2020 года силовики задержали еще одного фигуранта дела. Им оказался начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев. По версии следствия, он подвез одну из смертниц с закрепленным на ней СВУ на автостанцию у Кизляра, откуда она отправилась в Москву.