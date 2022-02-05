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Общество

Прогуляться голым в Альпах и умереть в парламенте: самые странные запреты для туристов

За что могут оштрафовать в популярных у российских туристов странах

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Нелегальная продажа поддельных дизайнерских сумок на улицах Рима

Нелегальная продажа поддельных дизайнерских сумок на улицах Рима

Gregorio Borgia/AP
Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке россияне спустя два года вернулись на родину, заплатив 3,3 млн рублей штрафа. Причем статья, по которой их обвиняли, подразумевает максимальное наказание в виде 40 лет заключения. «Газета.Ru» рассказывает о самых необычных законах разных стран, за нарушение которых можно нарваться на крупный штраф или попасть в тюрьму.

Взлом, шпионаж и воровство песка

Свои ограничения есть в одной из самых популярных у российских туристов стран — Египте. Если вы вдруг решите из бинокля рассмотреть красоты Шарм-эль-Шейха, Хургады или любого другого города, в котором приземлились, еще и рядом с аэропортом, то вас могут арестовать за попытку шпионажа за государственной авиацией.

Представлять угрозу туристы могут и в Италии, только переживают власти не столько о госбезопасности, сколько об экосистеме страны, а именно — о песчаных пляжах. Только за лето 2015 в аэропорту Кальяри-Эльмас в Сардинии у туристов было изъято почти пять тонн песка. Местные жители забили тревогу: пляжи из-за иностранных туристов оказались под угрозой исчезновения.

Власти в 2017 году приняли закон, запрещающий вывоз песка, гальки и морских раковин с острова в любом количестве – даже если этот песок просто набился в обувь или налип на полотенце. Карается незаконный вывоз тюремным сроком и штрафом до $3300 (около 250 тыс. рублей).

В Таиланде во многих морских заповедниках под запретом некоторые солнцезащитные кремы. Как выяснил Департамент национальных парков, охраны дикой природы и сохранения растительности страны, содержащиеся в санскринах химические вещества оказывают негативное воздействие на кораллы, угрожая их репродуктивной функции и вызывая обесцвечивание. Когда люди, намазавшись такими кремами, заходят в воду – выделяются химические вещества, которые губят скелеты колоний морских полипов. Наказывают нарушителей, впрочем, не тюрьмой, но довольно большим штрафом – до $3 000 (231 тыс. рублей).

В Сингапуре штраф можно получить, просто подключившись к чужому Wi-Fi. Там привычное для нас действие приравнивается ко взлому компьютера, а в наказание полагается штраф до $7 400 (571 тыс. рублей) или три года тюремного заключения.

Ношение подделок, нудизм в Альпах и смерть в парламенте

Италия и Франция, родоначальники большинства всемирно известных люксовых брендов, относятся щепетильно не только к борьбе с производством контрафакта, но и к его покупке.

Неважно, местный вы или приехали отдохнуть, – штраф в несколько тысяч евро за ношение подделки вам могут выписать.

В Швейцарии же, чтобы получить штраф, достаточно не одеться. За прогулку в Альпах «без всего», что стало в 2010 году нарушением закона, вас обяжут выплатить $109 (8,5 тыс. рублей).

К такому решению Верховного суда привел инцидент с мужчиной, который прогуливался по территории кантона Аппенцелль-Ауссерроден нагим. Он попался на глаза семье местной жительнице, которая написала жалобу. Нудиста обязали оплатить штраф в размере $109, он обжаловал это решение. В Верховном суде вину мужчины все-таки подтвердили, а штраф увеличили до $218 (17 тыс. рублей). А также объявили властям о необходимости не допускать подобных происшествий вновь. После этого в Альпах на законных основаниях стали штрафовать нудистов, и никакие апелляции в этом случае уже не помогут.

В Великобритании же запреты есть и для тех, кто собирается умереть. Делать это можно где угодно, только не в здании парламента. Дело в том, что тем, кто умирает в стенах Вестминстерского дворца, полагаются похороны государственного уровня. Но хоронить «по-королевски» простолюдинов не предусмотрено. Хорошая новость в том, что штрафа умершему и его родственникам удастся избежать: британцы утверждают, что в этом случае человека отвезут в больницу и констатируют смерть либо там, либо в машине скорой помощи.

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