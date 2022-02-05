Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Хоккеист сборной России рассказал, в каких условиях живут... 17:44
В Роспотребнадзоре объяснили отмену карантина... 17:44
Великобритания и НАТО предупредили Россию об «огромной... 17:38
Актриса Сарандон извинилась за твит, сравнивающий похороны... 17:29
В Госдуме считают тему «вторжения» России на Украину... 17:28
Вяльбе отреагировала на слова Ступак о завершении карьеры 17:24
Актер Бычков рассказал, что перед смертью Виктору Бутурлину было... 17:11
Российские бомбардировщики выполнили патрулирование... 17:08
Врач назвал мужской симптом рака 17:05
Губерниев: у Вяльбе ореол, который мешает обращать внимание... 17:04
Общество

В России отменили карантин для контактных по COVID-19 и разрешили не делать тест для выписки

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с зараженным COVID-19

Слушать
Остановить
close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»
В России обновили санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для контактировавших с больными COVID-19, а также упразднил обязанность делать тест на коронавирус, если лечение пациента с коронавирусом заняло больше семи дней.

Роспотребнадзор обновил санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса. Ведомство отменило обязательное нахождение на изоляции для граждан, которые контактировали с больными COVID-19. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Ведомство признало утратившим силу пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике COVID-19 от 22 мая 2020 года, который обязывал контактировавших с больными коронавирусом находиться в изоляции не менее семи дней со дня последнего контакта с зараженным.

Обязательный карантин для контактных лиц изначально составлял две недели, однако в январе с распространением штамма «омикрон» его сократили до семи дней.

Роспотребнадзор также установил, что заболевших COVID-19 будут выписывать без контрольного ПЦР-теста, если лечение продолжалось дольше недели.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более дней », — сказано в постановлении.

В случае, если пациента выписывают меньше, чем через неделю, он должен сдать тест на коронавирус не раньше, чем через три дня после подтверждения диагноза.

Отмечается, что выписка пациентов из стационара для дальнейшего амбулаторного лечения разрешена до получения отрицательного результата теста, за исключением выписки пациентов, проживающих в учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

Новые правила вступят в силу 6 февраля.

Почему ограничения смягчили

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 февраля в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что обязательную изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом отменят из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса. По словам Поповой, «омикрон» передается очень быстро, однако многие заразившиеся болеют бессимптомно, а потому «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл».

Она указала, что около 17–20% зараженных россиян болеют бессимптомно. В Москве этот показатель составляет 40%, как и в некоторых регионах, где доля бессимптомных среди заболевших превышает средний уровень по России.

Владимир Путин 3 февраля также сообщал, что правительство не планирует вводить новые ограничительные меры в связи с развитием эпидемиологической ситуации. Напротив, утверждал он, с учетом особенностей штамма «омикрон» в ближайшее время планируется снять ограничения для контактных лиц.

Попова призвала сдавать тест на коронавирус, несмотря на легкое течение болезни. Это поможет отличать COVID-19 от других заболеваний. В частности, от гриппа. Она также подчеркивала, что тактики лечения коронавируса и гриппа диаметрально противоположны.

«Ну например, при ковиде мы боимся образования тромбов, и здесь своя тактика лечения, а при гриппе мы наоборот боимся кровотечения повышенного от такого состояния, и здесь совсем другая тактика в лечении», - сообщила глава Роспотребнадзора.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+