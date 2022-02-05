В России отменили карантин для контактных по COVID-19 и разрешили не делать тест для выписки

В России обновили санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для контактировавших с больными COVID-19, а также упразднил обязанность делать тест на коронавирус, если лечение пациента с коронавирусом заняло больше семи дней.

Роспотребнадзор обновил санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса. Ведомство отменило обязательное нахождение на изоляции для граждан, которые контактировали с больными COVID-19. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Ведомство признало утратившим силу пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике COVID-19 от 22 мая 2020 года, который обязывал контактировавших с больными коронавирусом находиться в изоляции не менее семи дней со дня последнего контакта с зараженным.

Обязательный карантин для контактных лиц изначально составлял две недели, однако в январе с распространением штамма «омикрон» его сократили до семи дней. Наступление «омикрона» замедлилось в России и Европе Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении темпов распространения омикрон-штамма... 04 февраля 20:33

Роспотребнадзор также установил, что заболевших COVID-19 будут выписывать без контрольного ПЦР-теста, если лечение продолжалось дольше недели.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более дней », — сказано в постановлении.

В случае, если пациента выписывают меньше, чем через неделю, он должен сдать тест на коронавирус не раньше, чем через три дня после подтверждения диагноза.

Отмечается, что выписка пациентов из стационара для дальнейшего амбулаторного лечения разрешена до получения отрицательного результата теста, за исключением выписки пациентов, проживающих в учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

Новые правила вступят в силу 6 февраля.

Почему ограничения смягчили

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 февраля в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что обязательную изоляцию для контактировавших с больными коронавирусом отменят из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса. По словам Поповой, «омикрон» передается очень быстро, однако многие заразившиеся болеют бессимптомно, а потому «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл». «Речь о локдауне не идет». Главное из интервью Анны Поповой Привитым от COVID-19 не нужна изоляция после контакта с больным коронавирусом, проинформировала... 02 февраля 10:04

Она указала, что около 17–20% зараженных россиян болеют бессимптомно. В Москве этот показатель составляет 40%, как и в некоторых регионах, где доля бессимптомных среди заболевших превышает средний уровень по России.

Владимир Путин 3 февраля также сообщал, что правительство не планирует вводить новые ограничительные меры в связи с развитием эпидемиологической ситуации. Напротив, утверждал он, с учетом особенностей штамма «омикрон» в ближайшее время планируется снять ограничения для контактных лиц.

Попова призвала сдавать тест на коронавирус, несмотря на легкое течение болезни. Это поможет отличать COVID-19 от других заболеваний. В частности, от гриппа. Она также подчеркивала, что тактики лечения коронавируса и гриппа диаметрально противоположны.

«Ну например, при ковиде мы боимся образования тромбов, и здесь своя тактика лечения, а при гриппе мы наоборот боимся кровотечения повышенного от такого состояния, и здесь совсем другая тактика в лечении», - сообщила глава Роспотребнадзора.