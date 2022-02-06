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Общество

У кошек из-за одомашнивания уменьшился объем мозга. Но глупее они не стали

Зооспециалисты объяснили, почему интеллектуальные способности у кошек не стали хуже

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Ученые Венского университета в Австрии и Национального музея Шотландии выяснили, что размер мозга кошек существенно уменьшился в связи с их одомашниванием. Многие СМИ сделали поспешный вывод, что изменение объема мозга означает ухудшение интеллектуальных способностей домашних питомцев. Как оказалось, об «отупении» кошачьих это никак не говорит, пояснили «Газете.Ru» специалисты в зоомедицине. Более того, изменился объем мозга не только у кошек, но и у большинства домашних животных.

Почему мозг кошек уменьшился

Уменьшение размеров мозга кошек в процессе одомашнивания сами авторы исследования связывают с уменьшением области мозга, которая отвечает за возбудимость и страх. Это не имеет отношения к интеллектуальным способностями домашних кошек.

«В ходе эволюции у кошек снизилось количество стрессогенных факторов. Соответственно, мозг стал выполнять меньшее количество функций по избеганию стрессовых воздействий и выработке новых схем поведения», – объяснила зоопсихолог и специалист по коррекции поведения кошек Надежда Симохина.

По словам нейрофизиолога Кирилла Хмарского, для каждой конкретной задачи в мозге есть узкоспециализированные центры, а мозг занимается перераспределением кровотока в те области, которые более задействованы в определенных жизненных условиях. Так, в условиях уличной среды, когда кошкам необходимо выживать, их мозг не имеет возможности снижать активность или распределять кровоток в другие, не относящиеся к процессу выживания центры, уточняет он.

При одомашнивании же кошки уже обеспечены едой, жильем и всем, что ранее им приходилось добывать самостоятельно. То есть центры, отвечающие за эти задачи, не используются в должной мере, отчего мозг начинает более умеренное распределение кровотока.

«И тут появляется значительный нюанс. Те центры мозга, которые недополучают питания с помощью кровотока, в прямом смысле «ссыхаются» и деградируют, вследствие чего и происходит снижение общего объема мозга», – констатирует нейрофизиолог.

Выводы исследования показывают, что при одомашнивании кошки изменяется мозговая активность, на что мозг как орган реагирует изменениями в своем объеме, добавляет Хмарский. Если бы у кошек при одомашнивании появлялись какие-то другие «сверхзаботы», то мозг просто перераспределил бы кровоток в соответствии с необходимостью. Тем не менее, так как субстрат для образования других подполей и узкоспециализированных центров тоже должен «созревать», происходить это будет в течении четырех-пяти поколений минимум.

Все свелось к еде, сну и играм

Но пока других «сверхзабот» у кошек не возникает, человек видит то, на что готов потратить ресурсы мозг домашних любимцев прямо сейчас. По словам зоопсихолога Симохиной, в процессе эволюции жизнь четвероногих свелась к выполнению повседневных задач: есть, спать, играть, охотиться на ноги владельцев или максимум – ловить мышей и птиц.

Вместе с этим, говоря о других изменениях, в процессе доместикации или одомашнивания кардинально поменялось и поведение животных. Отобрались особи с отсутствием страха перед человеком, дружелюбием и инфантильным поведением, добавляет зооинженер и автор многочисленных научных публикаций Анастасия Калинина.

«При сравнении мозга дикой буланой (ливийской) кошки и лесного кота (предковых форм домашней кошки) с домашними мурками, у последних уже во время эмбрионального развития было обнаружено уменьшение количества клеток нервного гребня, отвечающих за нервную возбудимость и агрессию», – говорит она.

По словам генетика, отбор по экстерьерным признакам привел к ухудшению охотничьего инстинкта и общей сообразительности на охоте, а также снижению агрессивности, необходимой для домашнего питомца. В то же время, как отмечает зоопсихолог Симохина, мозг домашних кошек ничто не мешает хозяевам тренировать — это не только можно, но и нужно.

«Например, можно обучать котика командам или давать решать различные кошачьи головоломки с поиском лакомств», – отмечает эксперт.

Не только кошки

Уменьшение объема мозга примерно на 30-35% произошло не только у кошек, но у большинства домашних животных: у кроликов, свиней, собак и других питомцев. Об этом говорит зооинженер Калинина. Она констатирует, что и результаты исследования, проведенные Австрийскими и Шотландскими учеными, также не новы.

Аналогичные результаты были получены российскими исследователями в 60-70-х годах прошлого века в Новосибирске.

Тогда при изучении одомашненных лис, как у ручных, так и у агрессивных особей, также были обнаружены изменения мозга – наблюдалось увеличение доли серого вещества и изменения гиппокампа. Но это не указывало на ухудшение их интеллектуальных способностей.

В подтверждение этому существует теория самоломестикации человека, объем мозга которого также уменьшился по сравнению с предковыми формами. «Глупее» люди из-за этого не стали.

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