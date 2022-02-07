Защищать свою жизнь всеми способами. Дадут ли россиянам такое право

Россиянам хотят разрешить любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище. Соответствующий законопроект отправили на отзыв в кабмин и Верховный суд. По мнению авторов инициативы, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На отзыв в правительство направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 УК РФ». Он предполагает право граждан всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Об этом в понедельник, 7 февраля, пишет газета «Известия». «Не бейте по голове». Как защититься от хулиганов и не попасть в тюрьму В Госдуме раскритиковали пассажиров московского метро, которые не помогли 25-летнему Роману Ковалеву... 08 октября 17:53

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека.

Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — отмечается в пояснительной записке.

Автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) констатировал, что в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека.

По действующему законодательству гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы.

То есть он ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники ничем не ограничены.

Применение самообороны в России регулируется ст. 37 УК РФ «Необходимая самооборона». Она разделяет покушение на жизнь и имущество человека на два вида. Первый: когда это сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или с непосредственной угрозой его применения. Второй: когда, это не сопряжено с таким насилием или такой угрозой. Превышения пределов (в случае если действия обороняющегося человека не соответствуют характеру или опасности посягательства) для первого вида покушений не предусмотрено. Путин поручил изучить дела о превышении самообороны Верховный суд изучит судебную практику по делам о превышении самообороны, об этом заявил президент... 07 февраля 10:21

Умышленное превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность в случаях убийства или причинения тяжкого вреда здоровью и наказывается по ч. 1 ст. 108 УК и ч. 1 ст. 114 УК.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за шесть месяцев 2021 года по ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении необходимой обороны) были осуждены 132 человека, а оправданы только двое. По ст. 114 УК РФ (причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны) осуждены 203 человека, а оправдательных приговоров не было вообще.

«Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве.

Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — отметил Нилов.

По его словам, вопрос соответствующих поправок поднимался и прежде. В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, где эта тема вновь обсуждалась. Он дал поручение Верховному суду изучить судебную практику и при необходимости усовершенствовать действующие нормы по самообороне. Россиянам предлагают разрешить любую самооборону для защиты жилища В Государственной Думе РФ разработали законопроект о превышение допустимой самообороны в случае... 07 февраля 10:21

«Именно поэтому мы считаем правильным обсудить этот вопрос на уровне Госдумы. К моменту получения отзывов Верховного суда, правительства и регионов будет понятна общая позиция. Возможно, в этом вопросе будет поставлена точка, а пределы допустимой самообороны будут расширены», — заключил автор законопроекта.

Позиции других фракций

Некоторые члены «Справедливой России» разделяют его мнение. «Не понимаю, как можно оценивать степень нападения и угрозы на свой дом ночью: один нападавший или много? Может надо еще с ними переговоры провести и спросить об их намерениях? Поэтому абсолютно согласен с Ярославом Ниловым и такой законопроект поддержу, хотя позиции фракции пока не знаю», — сказал зампред фракции СРЗП Валерий Гартунг.

В «Единой России» и «Новых людях» обещали внимательно изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму. В КПРФ считают, что рамки при самообороне необходимы.