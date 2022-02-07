«Если есть сомнения, вы имеете право проверить»: как не переплачивать за ЖКХ

В середине 2022 года россиян ждет повышение стоимости коммунальных услуг — больше всего цены поднимутся в Чечне, Санкт-Петербурге и Крыму. Как рассказали «Газете.Ru» юристы, чтобы избежать переплат за некачественные или необязательные услуги, необходимо научиться понимать платежки. В частности, если речь идет о таких услугах, как консьерж — отдельным пунктом в платежном квитке она обозначаться не может. В то же время доказать некачественно исполненную услугу тоже возможно, но значительно сложнее.

Как поднимутся цены на коммуналку

Россиянам впишут новые пени в счета на оплату коммунальных услуг. Неприятный «сюрприз» ожидает жителей страны уже в марте 2022 года, сообщает PRIMPRESS.

Теперь горожанам будут начисляться пени на просроченные платежи за вывоз мусора. Жителям страны посоветовали оплатить все имеющиеся задолженности до конца февраля во избежание начисления пени.

Кроме этого, граждан будет ожидать повышение тарифов и на другие услуги ЖКХ. Связано это с ростом с начала 2022 года инфляции.

Сильнее всего подорожает коммуналка в Чечне — на 6,5%. На втором месте — Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым с Севастополем и Татарстан, где тарифы подрастут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимутся на 6%, сообщала «Российская газета».

Меньше всего от повышения цен пострадает Свердловская область — там платежи вырастут всего на 2,9%. В Марий Эл счета за коммуналку поднимутся на 3,2%, на Чукотке — на 3,3%.

В среднем на 3,4% поднимут тарифы: Алтай, Костромская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Тюменская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Ульяновская, Челябинская области, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В остальных регионах квартплата вырастет на 3,7–5,4%.

Как проверить достоверность начислений

Руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА «Арбат» Сергей Сергеев пояснил, что строки в платежках за коммунальные услуги одинаковые по всей стране. Основные: вода, свет, отопление, а также содержание и ремонт.

В первую очередь, чтобы не переплатить, необходимо проверять наличие этих строк и необоснованность сумм.

«Строка «содержание и ремонт» рассчитывается из площади квартиры, тариф устанавливается либо городской (можно проверить на сайте администрации), либо устанавливается на общем собрании собственников — он может быть немного повыше, чем городской.

Нужно выяснить, по какому тарифу вы платите, проверить соответствие в платежке и посчитать, умножив на площадь жилого помещения, сумму, которую вы обязаны будете оплачивать. Цена не может меняться — каждый месяц должна быть одинаковая», — объяснил он.

Затем нужно посмотреть наличие каких-либо дополнительных услуг, которые не входят в общепринятые строки. Например, содержание земельного участка вокруг дома, консьержи, камеры и так далее, говорит юрист.

«Найти тех, кто принимал решение, чтобы эти дополнительные работы проводить и включать их в платежку. Должно быть решение собрания собственников по включению допработ — есть перечень работ необходимых для содержания многоквартирного дома: уборка снега, мусор и так далее. Все это включается в городской тариф», — отметил Сергеев.

Поэтому, если есть строки допоплаты из утвержденного перечня, то платить за них вы не обязаны — они входят в городской тариф «содержание и ремонт». Если плату требуют за услуги вне списка, то нужно сделать запрос в управляющую компанию, на каком основании взимают плату, а те должны предоставить решение собрания, на котором это было утверждено.

С коммунальными услугами схема проверки платежек выглядит иначе.

«Со светом понятно: есть счетчик в квартире, и вы можете самостоятельно контролировать ежемесячное потребление и стоимость — тарифы утверждаются государством. Находите на сайте соответствующего органа стоимость тарифа и проверяете, пересчитываете, верно ли начислена плата. То же самое с водой», — уточнил специалист.

Однако самое сложное в контроле — отопление. Для того, чтобы узнать, сколько тепла поступило, необходимо запросить потребление по всему дому за год, а затем вручную просчитать.

«Но как минимум, если есть сомнения, вы имеете право проверить — сделать запрос как в УК, так и к поставщику ресурсов, чтобы те предоставили вам данные по потреблению», — добавил Сергеев.

Как снизить плату и отказаться от ненужных услуг

Согласно закону о защите прав потребителей, за любую дополнительную услугу, которая была оказана не в полном объеме или некачественно, можно отказаться платить, напомнила юрист Наталья Мишина.

«Например, в старых домах есть радиоточки. Чтобы за это не платить, нужно обратиться напрямую в компанию, которая предоставляет услугу, либо в МФЦ. С домашним телефоном схема не отличается. Кроме того, можно отказаться от услуг консьержа. Предварительно нужно обсудить данный вопрос на общем собрании жильцов. Если остальные поддержат это решение, то надо будет обратиться в управляющую компанию с протоколом общего собрания», — рассказала эксперт.

В некоторых случаях услуга выполняется некачественно. Например, если речь идет о ТКО (твердые коммунальные отходы) — поскольку мусорная реформа подразумевает обязательный вывоз региональным оператором, то оплата ложится на потребителя. Но снизить расходы возможно.

Например, как объясняет Сергеев, в платежке говорится, что за месяц вывезли 100 кубов мусора, но вы осознаете и у вас есть доказательства, что забрали всего 2 куба. В качестве доказательств могут выступать расшифровки ГЛОНАСС, фотографии, которые вы делали с утра до вечера. В этом случае вы имеете полное право заплатить только за вывезенные 2 куба и защищаться в суде.

«Но это очень сложно», — констатировал он.

Лайфхаков же, как обойти систему и снизить плату, нет. Но существуют универсальные советы: помимо контроля потребления и разбора, как его рассчитывать, можно ответственнее относиться к энергопотреблению. То есть закрывать кран, выключать свет, установить дополнительные прокладки, чтобы тепло меньше уходило, установить специальные экономные радиаторы и так далее.