«Лицензия на убийство»: почему Россия не готова к декриминализации самообороны

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который будет разрешать хозяевам применять любые способы самообороны при проникновении чужих в дом. Однако в этой инициативе есть большие риски, предположил в беседе с «Газетой.Ru» юрист. По его словам, российские уголовная и судебная системы пока не готовы к такой реформе — сейчас в 99% случаях по делам о самообороне выносят обвинительный приговор. Причем независимо от того, насколько велика была угроза для жизни.

«Легализация самообороны»

Во многих странах мира Конституционные гарантии, дающие право гражданам на неприкосновенность жилища, связаны с одним важным принципом, а именно: «мой дом — моя крепость», суть которого состоит в том, что, находясь в своем жилище, гражданин может осуществлять самооборону в той степени, в которой посчитает нужным, защищая себя и своих близких, пояснил адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

«Нередко в СМИ появляются новости о том, как, например, в США нападавшие были убиты жильцами при проникновении в их жилище, после чего жильцы были освобождены от уголовной ответственности.

Безусловно, логика такого механизма уголовного законодательства по декриминализации «домашней самообороны» есть, однако в настоящее время сложно говорить о ее реализации в нашей стране», — подчеркнул юрист.

Связано это с тем, что российское законодательство довольно молодое и нуждается в постоянных редакциях и реформах. Именно поэтому действует мораторий на смертную казнь, а также не принимаются законопроекты о свободном обороте огнестрельного оружия.

«Кроме того, важную роль в этом всем играют и национальные особенности нашей страны, и реализация данного законопроекта может превратить «легализацию» самообороны в выдачу «лицензии на убийство» гостей, а также стать почвой для развития коррупции», — отметил он.

«Допустимо причинить вред, но должна быть необходимость»

По нынешнему законодательству, в 99% случаев самооборона, повлекшая смерть человека, приравнивается к убийству, в связи с чем оправдательных приговоров по данной категории преступлений в России крайне мало, добавил Гавришев.

Адвокат Владимир Кузнецов, в свою очередь, уточнил, что на практике желание обороняться всеми возможными способами может попасть под разные статьи УК РФ, которые регулируют ответственность за превышение пределов необходимой самообороны.

«Судебная практика показывает, что следствие зачастую преувеличивает тяжесть преступления, отправляя на скамью подсудимых людей, которые не имели другого выбора, кроме как защитить себя и своих близких», — сказал он.

В случаях, связанных с самообороной, суд в любом случае будет рассматривать вред, который человек причинил нападавшему или тому, кто вторгся в жилище, подчеркнул адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

Если нападавший получит легкий вред здоровью, то человек, который защищался, наказан не будет. В случае нанесения среднего и тяжкого вреда, избежать наказания будет сложно — сыграть на руку в таком случае может лишь видеозапись инцидента, добавил он.

«С одной стороны, при защите от опасного для жизни посягательства допустимо причинить напавшему любой по характеру и объему вред, а с другой — вред, который причинен осознанно и без необходимости, признается превышением», — отметила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Екатерина Арестова.

Убил троих при самообороне — оправдан

Хотя случаи, когда человека оправдывали за применение самообороны, все же были. Самым громким считается дело Александра Зобенкова, который 2 мая 2020 года в ходе конфликта ранил троих человек ножом — позже они скончались. В тот день Зобенков с семьей отмечали семейный праздник у себя на даче. Один из гостей привел с собой маленькую собаку, которая постоянно выбегала за пределы участка и пугала стадо коз.

Соседка, которой принадлежал скот, попросила сына разобраться с хозяином собаки. В телефонном разговоре с другом Зобенкова и родственником женщины произошел конфликт. Тогда мужчина взял друга и двух охранников со стройки, которой руководил, и поехал разбираться с обидчиками матери.

Приехав, они ворвались на участок и без угроз и разговоров начали избивать палкой владельца собаки. От удара по голове тот упал, из его раны хлестала кровь, но мужчины продолжили его избивать, пока он не потерял сознание. Вслед за владельцем собаки они принялись избивать Александра Зобенкова, который в этот момент прятался за сушилкой для ковров с дочерью на руках. В какой-то момент он решил, что смог отдать ребенка жене, а сам схватил нож и ударил троих нападавших. Один из охранников смог скрыться. После того, как все нападавшие упали без сознания, Зобенков сам позвонил в полицию и сообщил, что зарезал тех, кто напал на него и на его семью.

Полиция и скорая помощь приехали на место быстро, но спасти раненых не удалось.

Зобенкова посадили в изолятор и возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ. Однако полтора года спустя суд не нашел в его действиях состава преступления и признал его невиновным.

«Если говорить о событиях в Тверской области в 2020 году, то там суд, проанализировав все материалы и обстоятельства дела, счел, что у обороняющегося не было другого выхода в той ситуации. Таким образом, до реализации подобных инициатив, в нашей стране необходимо провести масштабную судебную реформу», — подчеркнул адвокат Гавришев.

«Ящик пандоры»

Ряд депутатов Государственной Думы Российской Федерации подготовили законопроект, который уже отправлен на отзыв в правительство и Верховный суд страны. Новая инициатива законодателей касается необходимой самообороны граждан. Превышение допустимой самообороны может быть изменено, передавали «Известия».

Вторжение в дом может закончиться для хозяев не только потерей имущества, но и последствиями серьезнее: изнасилованием или убийством. При этом защищать себя они не могут, сказал автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Вместе с тем зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что разработанный депутатами законопроект о расширении пределов допустимой самообороны при защите жилища поменяет не только концепцию действующего уголовного законодательства, но и менталитет россиян.

«Это крайне дискуссионная инициатива. Очень спорная. Тут важно понимать, что если мы пойдем по этому пути, например, разрешим применять оружие в отношении правонарушителей, проникающих в жилище, то таким образом мы можем открыть ящик Пандоры, который, по сути, уже будет трудно закрыть. Тогда мы меняем концепцию действующего уголовного законодательства и менталитет людей.

Необходимо основы уголовного законодательства в этой части если даже и менять, то крайне аккуратно. Тем более тех положений, которые касаются оружия. Напротив, нужно создавать условия, при которых необходимости применять оружие в принципе не должно быть», — заключил Выборный