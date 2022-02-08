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Общество

«Был сильным управленцем»

Гендиректор корпорации по развитию Дальнего Востока Игорь Носов умер в возрасте 43 лет

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Игорь Носов

Игорь Носов

Сергей Фадеичев/ТАСС
Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов умер на 44-м году жизни. Причиной смерти, по данным РБК, стали последствия инсульта, который глава корпорации перенес 7 февраля. Дата и место похорон пока неизвестны.

О смерти Игоря Носова сообщили во вторник в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким», — сказали в ведомстве.

По данным РБК, причиной смерти Носова был инсульт, после которого он оказался в коме. Дата похорон пока не сообщается.

«Вчера вечером инсульт случился у него, попал в реанимацию без сознания, час назад ушел», — рассказал собеседник издания.

«Татар-информ» сообщает, что инсульт у Носова диагностировали 7 февраля.

В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики заявили, что Игорь Носов «был сильным управленцем», который внес существенный вклад в развитие регионов России, в частности Дальнего Востока и Арктики. «Это трагическая и невосполнимая утрата»,— говорится в пресс-релизе организации.

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью Носова.

«Высокообразованный, энергичный, неравнодушный человек с активной жизненной позицией — на любой должности он прикладывал все силы, знания для работы на благо людей, в том числе в ранге заместителя губернатора Нижегородской области», — отметил Люлин.

Биография Игоря Носова

Носов родился 20 апреля 1978 года. С мая 2021 года он возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики. В 2018-2020 годах Носов был заместителем губернатора Нижегородской области, а до этого занимал пост генерального директора АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Участвовал в «Школе губернаторов» — программе подготовки кадрового резерва администрации президента РФ и РАНХиГС.

Носов также работал в правительстве Москвы и правительстве Республики Татарстан, а также возглавлял Совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».

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