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Общество

«60% случаев– это «омикрон». Попова и Мурашко рассказали о ситуации с COVID-19

В Минздраве уточнили, что QR-коды по уровню антител начнут выдавать с 21 февраля

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8 февраля состоялось заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость растет в 84 регионах. Исключение составляет Москва, где за прошедшую неделю прирост стал меньше. О росте госпитализаций заявил и глава Минздрава Михаил Мурашко. По сравнению с концом января их стало больше на 30%. Также стало известно, что с 21 февраля QR-коды будут выдаваться россиянам просто по наличию антител.

Российские специалисты выявили за сутки 165 643 новых заболевших во всех регионах страны. Из них свыше 20 тыс. россиян госпитализированы, что почти в два раза больше, чем днем ранее. 698 пациентов умерли, выздоровели более 81 тыс. граждан.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России продолжается рост заболеваемости во всех регионах, за исключением Москвы.

В столице количество выявленных случаев снизилось на 5,7% за прошлую неделю. «Это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в Москве», – добавила Попова, говоря о ситуации в феврале.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за прошлую неделю число госпитализированных с COVID-19 увеличилось на 15%. «Естественно, что на неделю идет сдвижка больных, которые болеют в средней и тяжелой степени. Надеемся, что на эту неделе будет видно снижение и объема госпитализаций», — сказал он, выразив надежду на то, что заболевших по итогам этой недели количество новых заболевших будет меньше.

За счет повышенной заболеваемости в регионах, доля Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, согласно статистике, составляет 32,3%, сказала она на заседании президиума координационного совета.

Попова отметила, что за последний месяц специалисты с каждым днем регистрировали в России все больше зараженных. Но у этой волны коронавируса, особенно у прошедшей недели, есть ряд особенностей. Например, снижение скорости распространения вируса.

«Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63% в отличие от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю. Хотя общее количество ежедневно регистрируемых случаев, конечно, беспрецедентно высокое», – констатировала глава регулятора.

Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Чаще всего ковид выявляют у детей до года и среди пенсионеров.

По словам Поповой, 60% случаев COVID-19 – это «омикрон», еще 35% – «дельта».

Глава Минздрава России Михаил Мурашко во время своего выступления обратил внимание, что большинство вакцинированных пациентов переносят заболевание в легкой форме. У заболевших наблюдаются только симптомы ОРВИ. Среди них – заложенность носа, боль в горле.

Мурашко заявил, что большинство заболевших, или 93%, лечатся амбулаторно, то есть на дому. А это в два раза больше, чем во время осеннего пика заболеваемости, подчеркнул министр.

«И все это фактически ложится основной нагрузкой на амбулаторно-поликлинический этап», – сказал он во время разговора с премьер-министром Михаилом Мишустиным во время заседания совета.

Что касается госпитализированных, их число, как и число заражений, повышается. За прошедшую неделю пациентов в стационарах стало больше на 30%.

«В стационарном звене также растет нагрузка, связанная с высоким числом госпитализированных пациентов. На сегодня лечение в больницах получают 177 тысяч», – сообщил он, уточнив, что из них 12 тыс. – дети. За неделю число маленьких пациентов увеличилось на 28%. Мурашко также отчитался, что вакцинацию от коронавируса прошли уже 41 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Всего 6,5% россиян, заболевших COVID-19, нуждаются в постоянном уходе медиков. «Это число меньше, чем было в четвертую волну осеннего периода. Однако за счет значимого большего числа активных случаев темпы прироста сопоставимы с пиковыми значениями предыдущих периодов», – добавил он.

При этом из числа тяжелых случаев заболевания только 2,8% необходим ИВЛ. Но несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, проблем с госпитализацией нет — в России развернуто более 211 тыс. коек, заметил Мурашко.

Министр также сообщил, что дистанционно открыть и закрыть больничный можно будет до 15 марта. Такая практика позволяет получить листок нетрудоспособности по телефону, просто рассказав медикам о симптомах.

8 февраля стало известно о том, что с 21 февраля россияне смогут получить QR-код по тесту на антитела. Как сказал помощник Мурашко Алексей Кузнецов, требований к количеству антител нет, главное – их наличие.

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