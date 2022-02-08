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Общество

5 смертей за 11 дней. Что происходит с россиянами в Бангладеш

Полиция Бангладеш расследует гибель нескольких россиян, строивших АЭС «Руппур»

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Атомная электростанция «Руппур»

Атомная электростанция «Руппур»

rosatomnewsletter.com
«Росатом» помогает расследовать смерть пяти сотрудников стройки АЭС «Руппур» из России. Они погибли за последние 11 дней. По словам местных правоохранителей, при вскрытии специалисты не обнаружили ничего подозрительного — у одного из умерших были проблемы со здоровьем. Но двое умерли в одном и том же местном оздоровительном центре, тела еще двоих обнаружили в ЖК, где они жили вместе с другими россиянами, задействованными в строительстве станции.

В Бангладеш расследуется дело о смерти пяти россиян за 11 дней. Все они работали на стройке местной АЭС «Руппур». «Росатом», который отвечает за возведение станции, сотрудничает со следствием и оказывает «всевозможную поддержку».

«К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования», – подчеркнули в российской госкорпорации.

В «Росатоме» пообещали «при поддержке местных и иностранных партнеров, заинтересованных сторон, поставщиков медицинских услуг и администрации» принять меры по предотвращению подобных «печальных инцидентов» в будущем. Действия компании будут основаны на отчете о расследовании.

Как пишет местное издание UNB, смерти начались с 28 января. В тот день умер 48-летний Алексей Барченко. Он проходил лечение в местном медицинском центре.

Следом за ним – 2 февраля во сне умер Алексей Шакиров, ему было 40 лет. 5 февраля скончались еще двое: 48-летний инженер-механик Павел Щукин из компании «Трест Росспецэнергомонтаж» и 59-летний Василий Толмасов. По мнению местной полиции, Щукин перебрал с алкоголем, после чего ему стало ночью плохо. Его увезли в тот же центр, где скончался Барченко, но спасти не смогли.

Толмасов, отмечает UNB, скончался на лестнице 14 этажа у своей квартиры. Он жил в Green City – комплексе, где проживают россияне, задействованные в строительстве АЭС. В этом же ЖК на следующий день нашли тело 45-летнего Александра Воротникова – сотрудника «НИКИМТ-Атомстрой» (входит в состав корпорации «Росатом»). Он был в своем жилище.

Издание передает слова местного правоохранителя. Тот заявил, что при обследовании тел не обнаружилось ничего подозрительного, но их смерть расследуют. Он отметил, что у одного из погибших были проблемы с сердцем.

Осенью прошлого года Telegram-канал «Плохие новости 18+» разместил видео, на котором бенгальцы, работающие на строительстве АЭС «Руппур», напали на российских специалистов якобы из-за того, что они задержали зарплату.

«Блокнот.ру» пишет, что в компании-подрядчике объяснили инцидент из-за того, что руководители рабочих снизили оценки выполнения работ пяти сотрудников. Отмечается, что при столкновении пострадали трое россиян. Издание пишет, что это не первый случай забастовок из-за задержки выплат строителям АЭС.

«Руппур» станет первой АЭС в Бангладеш. Первый камень в основание объекта был заложен осенью 2013 года. Стоимость строительства станции оценивалась в более чем $2 млрд, Россия выделила на строительство кредит на сумму $500 млн.

Два реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строятся по российскому проекту. АЭС располагается в 160 км от столицы Бангладеш – Дакки. Первый блок начали сооружать в 2017 году, второй – спустя почти год. Энергоблоки рассчитаны на 60 лет службы, этот срок можно продлить еще на 20 лет.

Руководитель главного административно-финансового управления проекта по сооружению этой атомной станции Алак Чакраборти в 2019 году сказал в комментарии РИА «Новости», что запуск первого блока состоится по графику – в 2023 году. Второй блок должен быть подключен в 2024 году.

«На данный момент мы находимся плюс-минус в рамках графика по нашему генеральному контракту. Может быть, какое-то отклонение и есть, но сейчас мы четко понимаем, что мы подключим его к сети вовремя», – сказал он.

В 2018 году представитель «Росатома» сообщал, что в строительстве АЭС участвуют 4,5 тыс. человек, примерно треть из них – россияне. Остальные – местные жители и иностранцы. В 2020 году в госкорпорации отметили, что на стройке работают 4 тыс. сотрудников, но не уточнялось, сколько из них россиян.

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