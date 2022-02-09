«Дети вышли с урока заплаканными». Монолог педагога в Воронеже заинтересовал прокуратуру

В паблике «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте» 8 февраля появилась запись речи учительницы, которая рассуждала на уроке в четвертом классе о будущем ребенка в неполной семье. Ее слова вызвали скандал, прокуратура начала проверку. Позднее педагог уволилась из школы, предположительно, из-за травли в соцсетях.

Учительница школы №103 Воронежа, которая на уроке рассказывала детям о последствиях разводов родителей, написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

На странице группы «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте» вечером 8 февраля опубликовали аудиозапись, на которой слышно, как педагог на повышенных тонах рассуждает о том, какие последствия могут ожидать девочку, если ее родители развелись и перестали жить вместе. Мама школьницы, чья учительница рассуждала о неполных семьях, назвала «облегчением» ее увольнение Мама воронежской четвероклассницы, на уроке с которой учительница рассуждала о разводах... 09 февраля 21:00

Учительница утверждала, что только в полной семье оба родителя могут уделять достаточное внимание ребенку. По словам педагога, мама учит девочку чистить картошку и мыть тарелки, а папа — дарит подарки и мужское внимание.

Если родители разведены, считает педагог, мать не знает, что ей делать — и работать, и ребенка воспитывать, и стирать, и убирать, поскольку «мужика нет и все на ней висит».

«Мама не пойми чем занимается, мужиков водит, у нее [дочери] истерика в голове, она не знает, как приспособиться к таким ситуациям. И она [дочь] начинает смотреть на это, и начинает так же точно вести себя, как ее мама. [Встречаться] с мальчиками, мужчинами постарше, так же точно копирует маму, потому что она больше других условий не видела, она не знает, как ей выживать», — утверждала женщина на аудио.

«Никто не планировал, что это раздуется до такого масштаба»

Мама одной из учениц Ирина (ее бывший муж как раз и выложил данную запись в сеть) в беседе с «Газетой.Ru» поделилась, что в этом классе уже были предпосылки для случившегося. По ее словам, некоторые родители «до директора доходили, жаловались» на работу педагога. Учительница из Петербурга заявила, что ее уволили из-за стихов Хармса По информации издания «Фонтанка» , руководство гимназии №168 в Санкт-Петербурге заставило... 07 февраля 16:02

Она рассказала, что пообщалась со своей дочерью о произошедшей ситуации. По словам ребенка, когда «учительница подняла такую тему, девчонки расплакались и вышли из класса вчетвером».

«Я собиралась идти к директору школы, я хотела это все на этом уровне решить, потому что, когда нанимаешь кадры, за ними нужно смотреть, их нужно обучать, контролировать, тем более, молодые кадры, неопытные», — сказала Ирина.

Женщина отметила, что это ее бывший муж выложил аудиозапись с урока в интернет, однако они не предполагали, что ситуация «раздуется до такого масштаба».

«Я знаю, что [преподаватель] выбежала со слезами на глазах из класса и уволилась», — поделилась она.

По словам Ирины, учительница «выбесила» ее тем, что затронула тему про разводы. Она подчеркнула, что не желала увольнения учительницы, однако новость об этом стала для нее «облегчением».

Городские власти организовали проверку

После публикации аудиозаписи областная прокуратура организовала проверку.

«Во время урока педагог эмоционально рассказывала четвероклассникам о разводах родителей и аспектах семейной жизни, после чего дети вышли с урока заплаканными», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили РИА «Новости», мэрия Воронежа 9 февраля подтвердила проведение проверки по факту случившегося и сообщила, что учительница уволилась по собственному желанию. В профсоюзе «Учитель» не видят смысла в посте уполномоченного по правам учителей Член профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и права Всеволод Луховицкий в беседе... 08 февраля 12:54

«Эмоциональная речь педагога действительно имела место на уроке родного языка. В настоящее время, не дожидаясь результатов проверки, учитель написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое будет удовлетворено работодателем», — говорится в сообщении администрации.

«Вероятно, решение могло быть принято из-за травли, которая началась в соцсетях», — сказали в мэрии.

Там призвали преподавателей быть корректными и сдержанными вне зависимости от обстоятельств. В управлении образования в свою очередь попросили горожан быть терпимее и не осуждать учительницу за ее поступок.

«Педагог работал в учреждении с сентября 2018 года, письменных жалоб не подавалось, взысканий не оформлялось», — отметили в пресс-службе мэрии.

В администрации уточнили, что в связи с увольнением педагога «продолжение внутренней проверки представляется нецелесообразным». В школе детям, которые присутствовали на уроке, и их родителям предложили провести консультацию со школьным психологом в случае необходимости.

Ситуация с неполными семьями в России

По состоянию на начало 2017 года, общее количество семей с детьми в РФ превысило 17 млн. При этом число полных семей с детьми составляло 11 млн 600 тыс. Более 5,6 млн семей являются неполными.

Около 5 млн или 30% российских семей с детьми – это семьи с матерями-одиночками, еще в 600 тыс. семей детей воспитывают отцы-одиночки.

В детских домах, по данным на начало 2017 года, находилось около 60 тыс. детей. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на воспитании в семьях, составляла более 500 тыс. детей, из которых в приемных семьях находились около 148 тыс.