Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Песков рассказал, бывают ли у Путина оговорки 13:11
WebMoney объявил о прекращении операций по российским... 13:11
В Белоруссии объяснили блокировку TJ 13:07
Нижегородская семья обнаружила в гробу родственника чужого... 13:04
Банщику Сергею предложили вернуть Волочковой деньги за отпуск... 13:03
Стоянов рассказал, каких кавээнщиков не любит 13:03
Песков переадресовал Елисейскому дворцу вопрос об успехах Макрона... 13:00
У госпитализированной актрисы Кириенко нашли рак 12:52
Рядом с Госдумой обрушились строительные леса 12:49
Экс-премьер Украины сравнил страну с колонией 12:47
Общество

«Секрет Полишинеля». Сафронов пообещал за три часа доказать свою невиновность

«Ъ»: Сафронов предложил найти в интернете «секретные данные», в передаче которых его обвиняют

Слушать
Остановить
close
100%
Иван Сафронов

Иван Сафронов

Илья Питалев/РИА «Новости»
Журналист Иван Сафронов назвал «секретом Полишинеля» якобы переданные им чешской разведке данные о военной деятельности России на Ближнем Востоке. Информацию, по его словам, легко найти в интернете: для этого необходимы ноутбук и всего три часа. Судью Виктора Рогова аргументы не убедили, и он отклонил жалобу стороны защиты на продление срока ареста. Сафронов останется в СИЗО до 7 апреля.

Советник главы Роскосмоса и журналист Иван Сафронов заявил в суде, что легко найдет в открытом доступе «секретную информацию» об обороноспособности России, в разглашении которой его обвиняют. Для этого ему необходим ноутбук и три свободных часа. Однако такой возможности у него нет, как и вообще возможности защищаться, подчеркнул Сафронов на заседании суда, который рассматривал жалобу на продление ему ареста, передает «Коммерсантъ».

Журналист выразил сожаление, что суды якобы слепо верят следствию и прокурору, при этом основу обвинения составляет всего лишь «секрет Полишинеля».

Адвокаты Сафронова настаивали, что решение о продлении ареста должно быть отменено, так как оно было вынесено еще 27 декабря, а одним из основных аргументов представителей ФСБ была необходимость закончить только начатое к тому времени ознакомление с 22 томами материалов дела. Тем не менее, 1-й апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление сроков содержания в СИЗО до 7 апреля.

Прошедшее заседание, возможно, станет последним перед началом судебного процесса. Сторона защиты должна закончить ознакомление с материалами дела 11 февраля. «Мы исходим из того, что 11 февраля тоже день для изучения, но опасаемся, что нам сразу предложат подписать протокол об окончании», — сообщил адвокат Дмитрий Талантов.

«В трусах и только с ручкой в руках»

Защитники уже подготовили ходатайство с требованием предоставить дополнительное время для ознакомления с материалами дела. К настоящему моменту адвокаты успели изучить не больше половины письменных документов и только приступили к изучению аудиозаписей. При этом им запрещено делать какие-то выписки даже несекретных данных из уголовного дела и прослушек, а записи предлагается изучать по предложенным ФСБ расшифровкам. «А надо бы их сравнивать с оригиналами», — уточнил адвокат Дмитрий Катчев.

Юристы, работающие с Сафроновым, в то же время сомневаются в том, что смогут вручить ходатайство представителям ведомства: проносить вещи и бумаги в здание Следственного управления ФСБ запрещено. Кроме того, следователи отбирают все бумаги, на которых защитники делают пометки во время ознакомления с делом.

«Фактически нам предлагают проходить в кабинет следователя, фигурально выражаясь, только в трусах и только с ручкой в руках, с тем чтобы делать пометки при надобности в секретной тетради, которая хранится у него в сейфе», — констатировал Талантов.

В чем обвинили Сафронова

Сафронова задержали 7 июля 2020 года, обвинив в госизмене. По соответствующей статье (275 УК РФ) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Сам Сафронов связывает задержание с его журналистской деятельностью.

По версии ФСБ, россиянин якобы работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. В частности, он передал Чехии секретную информацию, связанную с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке, утверждает следствие. Для отправки данных с домашнего компьютера якобы использовалась программа VeraCrypt.

В ФСБ сообщили, что Служба внешней разведки следила за Сафроновым по меньшей мере с осени 2019 года. Именно СВР передала в ФСБ информацию об отправке Сафроновым секретных данных чешскому разведчику. Последний, по данным службы, проходил спецподготовку и был причастен к деятельности иностранной спецслужбы.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+