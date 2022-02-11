«Секрет Полишинеля». Сафронов пообещал за три часа доказать свою невиновность

Журналист Иван Сафронов назвал «секретом Полишинеля» якобы переданные им чешской разведке данные о военной деятельности России на Ближнем Востоке. Информацию, по его словам, легко найти в интернете: для этого необходимы ноутбук и всего три часа. Судью Виктора Рогова аргументы не убедили, и он отклонил жалобу стороны защиты на продление срока ареста. Сафронов останется в СИЗО до 7 апреля.

Советник главы Роскосмоса и журналист Иван Сафронов заявил в суде, что легко найдет в открытом доступе «секретную информацию» об обороноспособности России, в разглашении которой его обвиняют. Для этого ему необходим ноутбук и три свободных часа. Однако такой возможности у него нет, как и вообще возможности защищаться, подчеркнул Сафронов на заседании суда, который рассматривал жалобу на продление ему ареста, передает «Коммерсантъ».

Журналист выразил сожаление, что суды якобы слепо верят следствию и прокурору, при этом основу обвинения составляет всего лишь «секрет Полишинеля». ФСБ завершила следствие по делу Сафронова Следствие по делу Ивана Сафронова завершено. Адвокаты обвиняемого в госизмене журналиста и советника... 01 ноября 19:32

Адвокаты Сафронова настаивали, что решение о продлении ареста должно быть отменено, так как оно было вынесено еще 27 декабря, а одним из основных аргументов представителей ФСБ была необходимость закончить только начатое к тому времени ознакомление с 22 томами материалов дела. Тем не менее, 1-й апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление сроков содержания в СИЗО до 7 апреля.

Прошедшее заседание, возможно, станет последним перед началом судебного процесса. Сторона защиты должна закончить ознакомление с материалами дела 11 февраля. «Мы исходим из того, что 11 февраля тоже день для изучения, но опасаемся, что нам сразу предложат подписать протокол об окончании», — сообщил адвокат Дмитрий Талантов.

«В трусах и только с ручкой в руках»

Защитники уже подготовили ходатайство с требованием предоставить дополнительное время для ознакомления с материалами дела. К настоящему моменту адвокаты успели изучить не больше половины письменных документов и только приступили к изучению аудиозаписей. При этом им запрещено делать какие-то выписки даже несекретных данных из уголовного дела и прослушек, а записи предлагается изучать по предложенным ФСБ расшифровкам. «А надо бы их сравнивать с оригиналами», — уточнил адвокат Дмитрий Катчев.

Юристы, работающие с Сафроновым, в то же время сомневаются в том, что смогут вручить ходатайство представителям ведомства: проносить вещи и бумаги в здание Следственного управления ФСБ запрещено. Кроме того, следователи отбирают все бумаги, на которых защитники делают пометки во время ознакомления с делом.

«Фактически нам предлагают проходить в кабинет следователя, фигурально выражаясь, только в трусах и только с ручкой в руках, с тем чтобы делать пометки при надобности в секретной тетради, которая хранится у него в сейфе», — констатировал Талантов.

В чем обвинили Сафронова

Сафронова задержали 7 июля 2020 года, обвинив в госизмене. По соответствующей статье (275 УК РФ) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Сам Сафронов связывает задержание с его журналистской деятельностью. Генерал без фамилии: как СВР навела ФСБ на Сафронова Информацию о том, что экс-журналист Иван Сафронов раскрыл чешским спецслужбам гостайну, ФСБ получила от СВР... 16 июля 14:36

По версии ФСБ, россиянин якобы работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. В частности, он передал Чехии секретную информацию, связанную с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке, утверждает следствие. Для отправки данных с домашнего компьютера якобы использовалась программа VeraCrypt.

В ФСБ сообщили, что Служба внешней разведки следила за Сафроновым по меньшей мере с осени 2019 года. Именно СВР передала в ФСБ информацию об отправке Сафроновым секретных данных чешскому разведчику. Последний, по данным службы, проходил спецподготовку и был причастен к деятельности иностранной спецслужбы.