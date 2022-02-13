Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донбассе 18:46
В Москве появились баннеры в поддержку фигуристки Валиевой 18:45
Ученые предупредили о смертельной опасности новых штаммов... 18:44
Определились возможные соперники сборной России по хоккею... 18:38
Вирусолог предупредил о возможной опасности назальной вакцины от... 18:33
В ЛНР заявили о подготовке Украиной десантников... 18:23
В Германии узнали о поставках товаров в Россию вопреки... 18:15
Россия занимает седьмое место в медальном зачете Олимпиады после... 18:10
В Пентагоне оценили сообщения о «нападении»... 18:10
В США составили списки российских экономических элит... 18:05
Общество

Из группировки Кулибабы и Могилы. Задержаны члены «боевого крыла» банды 90-х

Задержаны два мужчины, причастных к четырем заказным убийствам 90-х

Слушать
Остановить
Оперативники уголовного розыска задержали двоих членов «боевого крыла» криминальной группировки эпохи 90-х. Согласно данным сыщиков, они причастны к четырем заказным убийствам и двум покушениям на убийство, совершенным более 20 лет назад.

Четыре убийства и покушения

«В Санкт-Петербурге сыщики задержали 56-летнего Анатолия Б., а в городе Боровичи Новгородской области – 53-летнего Игоря В. В 90-х оба входили в ликвидационную команду одной из существовавших тогда криминальных групп Санкт-Петербурга. Сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанных к конкретным преступлениям, в том числе и их мотивы», — сообщается на сайте МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока сотрудники управления уголовного розыска пытались раскрыть старые преступления, они нашли новую информацию о тех, кто мог участвовать в так и не раскрытых «заказных» убийствах в конце девяностых – начале нулевых.

10 декабря 1996 года во дворе дома 16 по Социалистической улице расстреляли «Джип Гранд Чероки» с двумя бандитами. Оба получили ранения, но выжили. Как полагают полицейские, что покушение заказали, а исполнил его Игорь В. По мнению сыщиков, мотив преступления был обычным для того времени — конфликт с другими бандитами.

Спустя почти год, 14 октября 1997 года во дворе дома 10/12 по Московскому проспекту в своем автомобиле «Мерседес-500» снайперским выстрелом из карабина убили еще одного представителя криминального мира Санкт-Петербурга. Следователи установили, что убийство организовал Анатолий Б. Он действовал на упреждение — якобы погибший собирался убить одного из главарей преступной группы, в которую входили подозреваемые.

30 декабря того же 1997 года в кафе на проспекте Энергетиков от четырех выстрелов погиб бригадир одной из банд. Организатором и исполнителем убийства снова стали оба задержанных. Мотив — передел сфер криминального влияния.

19 мая 1999 года уже в Черниговской области Украины в кювете автотрассы нашли зарезанной 23-летнюю Инну П. По данным полиции, Игорь В. нанес ей множество ножевых ранений. Девушка состояла в той же группировке, что и Игорь с Анатолием, но хотела выйти из криминала, а убили ее, чтобы не оставлять лишних свидетелей всех преступлений банды.

21 сентября 2001 года снова в Петербурге, у дома 8 по Пионерской улице, в своем автомобиле «Опель Фронтера» снайперским выстрелом из карабина застрелили местного бизнесмена Т. По версии сыщиков, убийство организовал Анатолий Б., чтобы захватить бизнес погибшего.

Розыск преступников

«Разыскивая организаторов и исполнителей совершённых преступлений оперативники уголовного розыска установили, что спустя более 20 лет после тех событий один из подозреваемых трудится рабочим на комбинате стройматериалов в городе Боровичи, а второй нигде официально не работает. Оба задержанных переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий», — рассказали на сайте МВД.

Сотрудники полиции установили и других лиц, которые имели отношение к этим преступлениям. Среди них есть и заказчики. Сейчас всех причастных разыскивают.

Кулибаба, Могила и Кувалда

Как сообщает «Фонтанка», второго задержанного арестовали еще в начале «нулевых» как организатор одного из самых громких убийств в Петербурге: 1999 году взорвали машину вице-спикера петербургского ЗакСа Виктора Новоселова. Но осужденный по этому делу вышел на свободу около 10 лет назад.

По данным издания, оба задержанных входили в круг Владимира Кулибабы – петербургского бизнесмена, который был арестован в декабре 2021 года за уничтожение человека по прозвищу Кувалда. Все вместе они входили в группировку питерского криминального авторитета Кости-Могилы. Его убили в 2003 году.

При этом «Фонтанка» утверждает, что в пяти уголовных делах, возбужденных против задержанных, якобы есть доказательства и прямые указания на 54-летнего петербуржца Дмитрия Скворцова. Он служил полковником юстиции как помощник руководителя Следственного департамента МВД — заместителя министра МВД Александра Романова. Недавно Скворцов ушел в отставку.

Также издание уточнило, что Скворцова вскоре объявят в розыск и выйдут на его заочный арест. Якобы ему фактически вменяется заказ на все убийства, за которые были арестованы два члена «боевого крыла» криминальной группировки 90-х.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+