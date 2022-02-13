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Общество

Прыгали на голове, обещают сжечь дом: в Кузбассе цыгане и азербайджанцы подрались из-за алиментов

В Кемеровской области драка из-за алиментов переросла в жестокий конфликт диаспор

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В кемеровском поселке подрались из-за алиментов русская девушка и цыганки. В конфликт вмешались мужчины — цыганки позвали на помощь родственников, за девушку заступились азербайджанцы. В итоге ссора закончилась массовой потасовкой, которую безуспешно пыталась разнять полиция. Однако на этом конфликт не утих. В последующие дни азербайджанцы начали мстить цыганам — избивать их по одиночке, окружать их дома с угрозами и громить чужие машины.

Все началось с инцидента в кафе «Эльбрус» в поселке городского типа Тяжинский Кемеровской области. Еще в начале февраля там поссорились местная жительница Алена и цыганки (сколько именно их было, неизвестно). Как рассказала изданию NGS42.RU сама Алена, дело в том, что девушка требовала через суд, чтобы муж одной из цыганок выплатил ей алименты.

«Причина конфликта между мной и девушками-цыганками — в том, что я подала на алименты на мужа одной из них. Но ребенок был рожден до их знакомства и до их брака, дочери уже семь лет, и долг по алиментам набежал приличный. Вот что, видимо, и злит цыган. Они просили забрать исполнительный лист, на что я отказалась», — сообщила пострадавшая.

По ее словам, когда она вышла из кафе, цыганки набросились на нее. В итоге они жестко избили девушку. Алена попала в больницу, где у пациентки диагностировали перелом челюсти со смещением в четырех местах.

В то же время, очевидцы говорят, что Алена ударила одну из цыганок бутылкой по голове во время конфликта. Девушка не отрицает этого, но объясняет, что действовала в целях самообороны.

Алена рассказала, что во время конфликта с цыганками за нее заступился стоявший рядом азербайджанец. Он отвез пострадавшую в больницу, где она находится и сейчас. Алена отметила, что ей поступают угрозы: девушке даже обещают сжечь дом.

Instagram-аккаунт «Тяжкин 6 рукопожатий» пишет, что потасовка началась не на улице, а внутри кафе, где «цыгане избили русскую девушку», а затем «начали кидаться и набрасываться на русских ребят». Против цыган выступил мужчина по имени Аслан Байрамов, он разнял драку. После этого участники вышли на улицу выяснять отношения.

К кафе, по информации паблика, подъехали старшие братья цыган, там же был как минимум один родственник Байрамова. На место инцидента также прибыли два сотрудника Росгвардии. На видео массовой драки у «Эльбруса» действительно видны несколько мужчин, похожих на росгвардейцев, которые пытались разнять дерущихся.

Один из собравшихся цыган, как утверждает паблик, закричал, что «кто цыганскую кровь прольет, тот отсосет», и обратился с нецензурным предложением к Байрамову. В ответ тот нокаутировал обидчика. Далее цыгане, не смущаясь полиции, якобы толпой напали на Байрамова и его родственника, и избили их. По утверждению паблика, родственник Байрамова получил сотрясение мозга, ему также сломали нос. На этом конфликт у «Эльбруса» завершился.

После этого азербайджанцы решили мстить цыганам, передает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс». На следующий день после драки у «Эльбруса» они избили мужчину около местного салона красоты. Очевидцы сняли это на видео.

На записи видно, что двое нападавших повалили пострадавшего на землю и прицельно били его по голове. При этом один из предполагаемых азербайджанцев несколько раз прыгнул на голову лежащему мужчине, с размаху пинал его в лицо. Азербайджанцев пытались остановить только трое женщин, которые умоляли обидчиков прекратить. Когда нападавшие уходили с места происшествия, избитый ими мужчина лежал на земле без движения.

Спустя еще несколько дней азербайджанцы подловили другого мужчину, когда он ехал в машине с семьей. Группа нападавших окружила автомобиль и громила его битами, пока внутри сидели напуганные пассажиры.

«Азербайджанцы налетели на машину, где находились двое мужчин, у одного из которых еле ноги ходят, женщина и трое детей», — рассказал один из местных жителей.

Азербайджанцы также толпой приходили к цыганским домам и требовали, чтобы те убрались из поселка.

Как говорят местные жители, пострадавшие обращались в полицию, однако она долгое время не могла ничего сделать. В итоге один из последних случаев все-таки закончился задержаниями.

Областной главк МВД сообщил, что накануне в поселке Тяжинский произошел конфликт между жителями на бытовой почве.

«Выяснение отношений сопровождалось хулиганскими действиями, в результате чего были причинены повреждения автомобилю одного из участников конфликта. Сотрудники полиции установили и задержали троих подозреваемых», — указала полиция.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч. 2 УК «Хулиганство». С задержанными проводят следственные действия, после чего будет решаться вопрос об их аресте.

Полиция добавила, что по указанию руководства областного главка, в этом поселке «полицейские проводят мероприятия по охране общественного порядка и профилактике правонарушений».

Имена или национальность задержанных в МВД не раскрыли. Однако известно, что ранее полиция распространила ориентировку на поиск подозреваемых по той же статье за хулиганство. В ориентировке значились знакомые лица: тот самый Аслан Байрамов 1997 года рождения, который якобы изначально заступился за русскую девушку в «Эльбрусе», и его родственники — Байрамов Намит 1995 года рождения и Байрамов Эмиль 1997 года рождения. Все трое живут в поселке Тяжинский.

Пострадавшая в «Эльбрусе» девушка Алена подтвердила, что задержали азербайджанцев, которые заступились за нее. «Посадили невиновных людей, людей, которые по-настоящему заступились по-мужски, <...>, страшно представить, если бы не эти люди азербайджанской нации, что и чем могло для меня все закончится!», — сообщила она.

Помимо полиции происходящим в кемеровском поселке заинтересовался российский Союз азербайджанцев. Вице-президент союза Элунур Гусейнов рассказал «Газете.Ru», что представители объединения работают над урегулированием конфликта.

«Сейчас аксакалы (В Средней Азии и на Кавказе так называют глав рода, уважаемых старейшин — «Газета.Ru») уже ходят на переговоры. Я надеюсь, что уже сегодня-завтра этот вопрос урегулируется и больше не будет таких конфликтов. Конфликтующие стороны сядут за стол и будем выяснять ситуацию досконально. И я думаю, что помирятся, чтобы не было таких повторных драк и межнациональных событий», — заключил он.

Гусейнов считает, что конфликт между диаспорами могла раздуть третья сторона. Он указал, что раньше азербайджанцы и цыгане в России никогда не конфликтовали.

«Мы считаем, что это специально грамотно подготовленная [провокация] некой стороны, которая для нас еще неизвестна. Будем выяснять. На бытовом уровне этот конфликт раздули на такой уровень, чтобы одни позвали других, другие третьих, и так все из-под контроля вышло», — сказал он.

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