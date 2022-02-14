«Хочет поиметь с меня денег»: как родители взыскивают алименты с детей

Москвичка Анастасия выиграла суд против своего отца, который потребовал алиментов. Жительница Мурманска Екатерина тоже пыталась судиться с родителем из-за выплат, но безуспешно. По словам юристов, в большинстве случаев суды встают на сторону нетрудоспособных пенсионеров. Оснований для отказа истцам всего два: лишение родительских прав и грубая официальная неуплата ими алиментов.

«Отцу плевать, что у меня грудной ребенок»

На 25-летнюю москвичку Анастасию год назад подал в суд ее 66-летний отец, чтобы взыскать алименты на свое содержание — мужчина потерял подработку и жил только на небольшую пенсию.

«Это было странно, когда мне пришла повестка. Я позвонила отцу, хотя мы практически не общались, поскольку он ушел от мамы, когда мне было 14 лет. Насколько мне известно, сам алименты он не платил, иногда присылал копейки, на которые, очевидно, не прокормить ребенка. Теперь же он хочет поиметь денег с меня», — возмутилась девушка в разговоре с «Газетой.Ru».

Родитель объяснил Анастасии, что находится в бедственном состоянии — ему буквально не хватает на жизнь. Мужчина предложил два варианта: чтобы дочь отправляла ему фиксированную сумму каждый месяц самостоятельно, либо, в случае отказа, он продолжит взыскивать с нее алименты через суд.

«Меня все это возмутило. Человек, который общается со мной чуть ли не раз в год, просит, чтобы я его обеспечивала. И все равно, что у меня грудной ребенок, которого тоже надо кормить. В итоге я решила идти до конца и наняла юриста», — пояснила она.

Адвокат девушки сперва попытался объяснить отцу, что у Анастасии нет возможности ему помогать, но тот ответил, что ему «плевать». Затем начался сбор доказательств того, что отец Анастасии с ее подросткового возраста не помогал и не общался с ней.

«Процесс затянулся, потому что мама у меня умерла и, по сути, мое слово было против его. Судебное заседание уже было назначено — в первый раз проиграли. Мне назначили платить ему копейки вроде 4% от заработка, но это уже стало делом принципа», — сказала москвичка.

В итоге, подав несколько апелляций, Анастасии и юристу удалось доказать, что ее отец был несостоятельным как родитель, и выплаты в его пользу отменили.

«Любви у нас с ними не было»

В похожую историю попала и 41-летняя Екатерина из Мурманска вместе со своими братом и сестрой. Их родители все детство не заботились о детях — они оставались либо одни, либо сидели с родственниками.

«Сами понимаете, что как таковой любви и каких-то отношений у нас с ними не было, поэтому как только мы выросли, сразу разъехались по стране, где начали строить собственную жизнь. Сейчас родители в очень преклонном возрасте. Им помогает только младшая сестра, потому что, так или иначе, считает, что она должна им», — рассказала женщина.

Буквально пару месяцев назад мать Екатерины позвонила и сообщила, что они с отцом собираются подать на алименты, поскольку помогать им якобы обязаны все дети.

«Мы созвонились с братом и сестрой, чтобы обсудить такое заявление. Мы, старшие, были обижены на родителей и не собирались им платить, потому что в свое время нам они не помогали, мы выживали как могли. Младшая решила поговорить с ними, но те остались непреклонны», — отметила она.

По ходу разбирательств детям не удалось доказать, что их родители плохо о них заботились, и суд обязал всех платить по 7% от их заработка до конца жизни родственников.

«Мы пытались оспорить это решение, но они [родители] подходят под помощь по всем параметрам. Мы обсудили с братом и решили смириться, потому что ничего сделать уже нельзя», — заключила Екатерина.

«Взыскивают на лекарства, сиделок и уборщиц»

Присудить алименты от своих детей родители могут практически во всех случаях, если не будет доказано, что в свое время ими не были должным образом исполнены родительские обязанности: содержание ребенка, уплата алиментов и так далее, пояснил юрист Александр Редькин.

«При этом в законе четко прописано, что это может быть только основанием для отказа в алиментах от детей, то есть не 100-процентной причиной.

Гарантированный отказ сулит только в случае лишения родительских прав», — отметил он.

Нетрудоспособный, нуждающийся родитель имеет полное право подать на алименты в отношении своего совершеннолетнего ребенка, поскольку они по закону обязаны содержать родителей, подтвердила руководитель практики семейного права BGP Litigation, президент Благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Виктория Дергунова.

«Нуждаемость судами проверяется одинаково — если у родителя нет никакого иного источника дохода, кроме пенсии, то он нуждающийся, согласно судебной практике. При этом нужно понимать, что в этом деле к уплате привлекаются все совершеннолетние дети — не только тот, которому родитель предъявил иск.

Единственным основанием, которое освобождает от обязанности содержать своего родителя, — ненадлежащее исполнение им своих родительских обязанностей. Доказательством в этом случае будет административная или уголовная ответственность за невыплату алиментов», — подчеркнула юрист.

Как отметил Редькин, иногда родитель, который остается один с ребенком, предпочитает не обращаться за алиментами, чтобы обезопасить детей на будущее — якобы раз родитель не платил алименты, то и подавать на них сам не будет. Но это не так.

«Многие мамы думают: если не подадут алименты, не заведут исполнительное производство, то есть не будет никаких доказательств, что она подавала на алименты, то в будущем, в случае требования выплаты с детей со стороны отца, сможет оправдываться этим фактом. Однако не важно, платил ли родитель алименты или нет (если они не были ему назначены) — практически всегда суд взыщет с ребенка деньги на содержание», — сказал он.

Дергунова, в свою очередь, привела несколько примеров из практики таких дел. Так, некоторые родители, которые не общались со своими детьми, когда те были маленькими, чтобы получить алименты, заявляют, что бывшие супруги не давали им видеться с ребенком.

«У нас, например, есть очень пожилые родители, которые взыскивают алименты, чтобы оплачивать лекарства, сиделок, уборщиц. Есть такой пример, когда ребенок нанял сиделку, а потом с ее подачи родитель подал иск на алименты и суд его удовлетворил. Суммы в основном небольшие и, как правило, привязаны к прожиточному минимуму по субъектам на нетрудоспособное население», — заключила руководитель практики семейного права.