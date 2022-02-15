Убийцы кота Кузи отправятся в колонию. Как наказали семью живодеров

В Северодвинске к реальным тюремным срокам приговорили живодеров – Анну-Викторию Громович и Артема Лаврентьева. Пара замучила кота Кузю, которого выкрала у матери Лаврентьева — их соседке по коммунальной квартире. У Громович в результате экспертизы нашли психическое расстройство и алкогольную зависимость, мужчину признали здоровым. Кот, который испытывал невыносимую боль, умер.

Мужчина и женщина, замучившие до смерти 14-летнего кота Кузю в Архангельской области, получили реальные тюремные сроки. Об этом сообщает издание 29.RU.

Анна-Виктория Громович решением Северодвинского городского суда приговорена к 3 годам и 2 месяцам колонии-поселения. Артем Лаврентьев получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Из зала суда Лаврентьева отправили в СИЗО. Обоим подсудимым зачтут в срок время, проведенное под стражей до суда.

На суде Лаврентьев также передал матери 5 тыс. рублей в качестве частичной компенсации за убитого питомца. Прокурор заявил, что Громович за убийство и пытки животного не раскаялась, поэтому обвинение требовало реального срока.

Женщина заявила, что будет обжаловать приговор. Она заявила, что раскаивается. При этом Громович попросила прощения «перед общественностью», но не перед пострадавшей.

«Я убила это несчастное животное, потому что он очень походил на свою хозяйку. Потому, что эта хозяйка очень-очень сильно нагадила мне в душу. <…> Я наблюдала постоянные нападки кота на дочь», — сказала Громович. Она также обвинила мать Лаврентьева в попытках «вовлечь ребенка в сектантскую организацию».

Громович и Лаврентьев выкрали кота у матери последнего; после этого они начали истязать животное. При этом все участники истории жили в одной коммуналке.

«Я с удовольствием делала ему больно, любуйся… Обожаю его мучить… Твой кот орал сильно, и мне это нравилось», — говорила Громович на одной из видеозаписей.

«Лица, совершавшие данное преступление, прекрасно осознавали, что причиняют животному невыносимую боль. После смерти кота они смонтировали ролик, в котором еще раз прокомментировали все пытки: они сломали ему лапы и хвост, проткнули нос, били по голове, прошивали скрепками уши», — говорится в петиции, которую создали зоозащитники.

Именно Анна-Виктория Громович выступила инициатором издевательств над котом. Животное было питомцем матери Лаврентьева, отношения между женщинами сложились тяжелые и конфликтные. Свекрови не нравилось, что невестка и сын пьют и не работают, а Громович обвиняла пожилую женщину, что та любит кота больше, чем внуков.

Ролики с издевательствами над животным пара выкладывала в сеть, но не ожидала такого общественного возмущения. Всего они успели разместить пять садистических видео, первое из них — в августе 2021 года.

«Где ты была, когда твоего кота мучили? Он пропал, а на самом деле был у меня. Почему ты не слышала его раздирающий крик? Он звал тебя на помощь. Ты была близко, но не слышала его мучительные вопли. Обожаю его мучить!» — обращается к свекрови в одном из видео Громович.

В конце другого своего видео живодеры подписали портрет кота словами «Кузьма Ссаныч. Пал смертью храбрых».

В результате психолого-психиатрической экспертизы у Громович обнаружили алкогольную зависимость и психическое расстройство.

По данным 29.RU, многие жители города знали Анну Громович сравнительно хорошо. Она писала стихи и песни, занималась рукоделием и дизайном. Однако по какой-то причине женщина начала злоупотреблять спиртным.

«Раньше была творческая натура, а потом ушла в загулы, и мы перестали с ней общаться. Когда я узнала всю эту страшную историю с котом, я не сразу поверила в это», — сообщила журналистам знакомая подсудимой. «Человек деградировал и опустился! Это ж надо было додуматься так страшно отомстить свекрови! Женщина, которая с таким упоением измывалась над котом и перешла грань здравого смысла, не должна воспитывать ребенка», — приводит издание мнение другого жителя Северодвинска.

У Анны трое детей. Двух сыновей от первого брака воспитывает отец, от Лаврентьева она родила дочь. Зоозащитники требовали лишить живодерку родительских прав, поскольку на одном из роликов слышен детский голос, а значит все издевательства над животным пара совершала на глазах у дочери.

Убийство кота Кузи произошло осенью 2021 года. После того, как об истории узнали в Сети, там создали петицию с требованием наказать живодеров – ее подписали более 80 тыс. человек.

Жестокое убийство кота также настолько возмутило горожан, что группа ВК, посвященная творчеству Громович, стала местом для обсуждения травли живодеров. Люди пытались устроить самосуд и даже вычислили адрес Громович и Лаврентьева – однако они уже переехали. Поэтому, когда в дверь квартиры регулярно начали ломиться возмущенные истязаниями кота северодвинцы, внутри жила только мать Лаврентьева – хозяйка убитого Кузи.

«Хотели наказать живодера, а страдаем я, мои животные, люди пожилые, дети, которые живут в моем подъезде! Почему я должна теперь переживать, когда иду на работу, что в моем доме может случиться что угодно?!» — жаловалась женщина журналистам.