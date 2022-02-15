Помутнение от ревности. Может ли измена смягчить наказание за убийство

Россиянин получил 17 лет колонии за убийство супруги и ее любовника и подал апелляцию, утверждая, что он находился в состоянии аффекта из-за «аморального поведения» жены. Верховный суд не стал сокращать срок, но признал, что «аморальное поведение» может считаться смягчающим обстоятельством. Как объяснили «Газете.Ru» юристы, на практике таких случаев много, а решение ВС — правильное. Психолог отметил, что если бы супруга не привела нового сожителя в дом, то, вероятнее всего, убийства бы не произошло.

Зарезал жену и любовника

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу мужчины, осужденного на 17 лет лишения свободы за убийство супруги и ее любовника. Преступник просил провести дополнительную судебно-психиатрическую экспертизу, утверждая, что убийство он совершил в состоянии физиологического аффекта.

Как говорится на правовом портале РАПСИ, вины в содеянном осужденный не отрицал — он признался, что зарезал жену и ее знакомого, но настаивал на психическом помутнении, на которое его якобы спровоцировало поведение супруги.

Заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы показало обратное: в момент преступления мужчина не находился в состоянии физиологического аффекта или какого-либо эмоционального состояния, которое оказало бы существенное влияние на его сознание и поведение.

«Сложившаяся ситуация не представлялась ему как субъективно безвыходная, а его действия не совершались на фоне выраженного эмоционального напряжения/возбуждения, считают специалисты. Напротив, они указали, что поведение обвиняемого было упорядоченным, последовательным и целенаправленным», — говорится в сообщении

Адвокат убийцы пытался предоставить суду независимую экспертизу, согласно которой его клиент был в невменяемом состоянии, но ее не приняли во внимание.

«Аморальность поведения потерпевшей»

В то же время суд нашел в деле несколько смягчающих обстоятельств. В частности, ими были признаны: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления,

а также «аморальность поведения» потерпевшей, явившегося поводом для преступления.

«Признавая в качестве смягчающего обстоятельства аморальность поведения потерпевшей, суд обоснованно исходил из того, что она находилась в браке с осужденным, который возражал против развода. Несмотря на отсутствие у (осужденного) состояния аффекта, сам по себе факт нахождения в квартире другого мужчины при указанных в приговоре обстоятельствах явился поводом для совершения им преступления на почве ревности, обиды и личной неприязни к потерпевшим», — говорится в определении суда.

Тем не менее ВС не нашел оснований считать назначенное наказание чрезмерно суровым. В связи с этим Судебная коллегия определила: приговор оставить без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Убийство в помутнении

Юристы, опрошенные «Газетой.Ru», поддерживают решение Верховного суда считать смягчающим обстоятельством провокационное поведение жертв. Таких случаев довольно много, уточнил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Подобные прецеденты были, есть и будут. То, что суд признал обстоятельство того, что осужденному супруга причиняла нравственные страдания своим поведением и это было признано смягчающим обстоятельством, — по моему мнению, любой суд бы вынес такое же решение», — отметил он.

Люди, участвующие в бракоразводном процессе, как правило, находятся в нестабильном морально-психологическом состоянии по отношению друг к другу. То есть в ситуации, когда конструктив в решении семейных разногласий является редкостью, добавил управляющий партнер AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев.

«В связи с чем, очевидно, что преступления, которые совершаются на почве ревности, как правило, не отвечают признакам умышленных преступлений и происходят на фоне кратковременных помутнений. Конечно же, суды, исследуя каждое преступление индивидуально, принимают во внимание подобные обстоятельства, подвергают их анализу и на основании результата принимают их как смягчающие обстоятельства или не принимают», — пояснил юрист.

По словам Калинова, перечень смягчающих обстоятельств в уголовном кодексе не исчерпывающий — суд может признать любой дополнительный факт в качестве смягчающего.

Но это не означает, что смягчающее обстоятельство является основанием для признания человека находящимся в состоянии аффекта. У состояния аффекта, в отличие от смягчающих обстоятельств, есть всего несколько первичных и явных признаков: сильная слабость сразу после совершения преступления, потливость, а также спутанность сознания.

Застревают в ревности

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский пояснил, что в психологии есть понятие особого цинизма — это может быть как поведение убийцы, так и его жертвы по отношению к нему.

«Если, например, женщина находилась в браке и встречалась со своим любовником на территории их совместной квартиры, знакомила его со своими детьми — это все может быть психотравмирующими обстоятельствами, то есть факторами, которые дестабилизируют психику человека.

Никак не оправдываю произошедшее, но с точки зрения психологии женщина делала что-то, что могло вызвать особое раздражение. Это может восприниматься как психотравмирующей действия и считаться смягчающим обстоятельством», — рассказал психолог.

По его словам, осужденный, вероятнее всего, не хотел никого убивать, но произошедшее за несколько минут до вспышки гнева могло вызвать дополнительную жестокость.

«Ревнивые люди могут убивать или калечить близких даже спустя годы после расставания — они застревают в этой ситуации. Чаще всего после разъезда по разным местам жительства многие успокаиваются, и в этом случае он, скорее всего, не убил бы их, если бы они уже не жили вместе», — заключил Зберовский.