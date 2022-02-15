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Общество

Принял, чтобы «торкнуло». В московском колледже студент умер от отравления лекарством

Студент колледжа в Москве умер из-за таблеток, которыми его «угостил» друг

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pk-8.mskobr.ru
Учащийся московского колледжа принес на занятия рецептурный препарат, который ему прописали для сердца, и дал попробовать своим друзьям. В результате один из его товарищей умер, еще двое выпивших таблетки оказались в реанимации. СК возбудил уголовное дело.

В Москве в Политехническом колледжа № 8 имени Павлова на улице Приорова (район Коптево) 14 февраля обнаружили тело подростка. Он умер от внезапно от возникшей сердечной недостаточности, отравившись таблетками, которые ему дал попробовать сверстник.

Первокурсник на перемене предложил своим одногруппникам попробовать рецептурный антиаритмический препарат. Ранее у него диагностировали заболевание сердца и прописали сильнодействующие таблетки. Он утверждал, после приема 4-6 таблеток «отлично «торкает» и самочувствие улучшается в разы», сообщает «МК». Ребята согласились, и трое из них выпили по шесть таблеток, один принял две.

Спустя 15 минут одному из подростков стало плохо: у него побледнело лицо, на лбу выступил пот, его начало сильно тошнить. Затем он упал и начал биться в конвульсиях, тогда его классный руководитель вызвал «скорую». При вызове педагог сообщил, что один из учащихся внезапно потерял сознание и перестал дышать, отмечает сайт kp.ru.

Подросток умер от острой сердечной недостаточности еще до приезда врачей.

Его однокурсники, которые тоже пробовали таблетки, рассказали педагогам и полиции причину своего плохого самочувствия, а также сообщили, кто угостил их таблетками. Владелец таблеток перенес их прием без последствий и к врачам не обращался, поскольку он уже несколько лет находится под наблюдением врачей из-за аритмии. Двоих учащихся 16-ти и 18-ти лет срочно госпитализировали. Они находятся в реанимации токсикологического отделения с подозрением на отравление.

Колледж сотрудничает со следствием

Позднее директор колледжа Андрей Трофимов рассказал ТАСС, что «врачи сразу же прибыли в колледж и оказали первую медицинскую помощь мальчикам, однако, к сожалению, одного из них спасти не удалось». Он также сообщил, что двое госпитализированных подростков находятся в больнице под наблюдением медиков, их состояние удовлетворительно.

Трофимов отметил, что правоохранительные органы проводят расследование и уточняют все обстоятельства произошедшего.

«Администрация образовательной организации работает с ними в тесном сотрудничестве, а также оказывает всю необходимую помощь и поддержку родителям студентов. Мы приносим глубокие соболезнования родителям погибшего мальчика», — заявил директор.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сообщается, что фигурантом дела стал 16-летний студент, принесший в колледж таблетки. Наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.

Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, в настоящее время допрашиваются свидетели и иные очевидцы произошедшего, назначаются судебные экспертизы, собираются характеризующие личности материалы, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия.

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