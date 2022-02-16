Салфетки, зажимы и очки. Что врачи забывают в пациентах

Московские врачи забыли в ноге 62-летнего мужчины из Нового Уренгоя катетер. Он ходил с ним несколько лет, не подозревая о наличии инородного предмета, а когда нога заболела, то отправился к врачу — рентген показал 40-сантиметровый стержень. Закончилось все благополучно: катетер вытащили, а ногу удалось спасти. «Газета.Ru» узнала, какие предметы врачи чаще всего оставляют внутри пациентов, как часто это происходит и какую опасность несет для пациента. Юрист же рассказал, что медикам может грозить в случае таких прецедентов.

Торсионный зажим вдоль восходящей части толстой кишки

Известно немало случаев, когда даже опытные врачи оставляли внутри пациентов различные предметы. Чаще всего в телах остаются марлевые салфетки – во время операции они пропитываются кровью, сливаются с окружающими тканями и их может быть просто не видно, объясняет хирург Максим Авдеев.

Не менее часто «достаются в подарок» пациентам и медицинские инструменты – катетеры, скальпели, зажимы и другие.

Хирург, ученый и педагог Владимир Раднаев вспомнил случай из практики, когда после холецистэктомии (операции по удалению желчного пузыря) пациент пришел на повторный осмотр с жалобами на то, что не может согнуться.

«Мы сделали рентген, а там вдоль восходящей части толстой кишки лежит торсионный зажим. Его концы упирались в печень, а бранши — в правую подвздошную область. Без шума, тихо – так принято было в СССР — и под местной анестезией удалили зажим. Больной встал и начал сгибаться прямо в операционной», — рассказал врач.

По словам Раднаева, пациент был в восторге от работы докторов — «одно движение руки и болей нет». А хирурги и медсестры молча лишь улыбались. При этом хирург, который проводил первую операцию и забыл зажим, как утверждает Раднаев, действительно замечательный доктор, и то, как он оставил инструмент внутри пациента, до сих пор остается загадкой.

Вероятнее всего, в том случае, как это чаще всего бывает, оказался виноват человеческий фактор. Он же стал виной в ситуации, которую приводит в пример хирург Максим Авдеев: в медицинской практике даже был случай, когда внутри пациента доктор оставил свои очки, и объяснить ничем другим, кроме как забывчивостью доктора, это нельзя.

«Неизбежный результат любой врачебной деятельности»

Как уверяет Авдеев, подобные ситуации – неизбежный результат любой врачебной деятельности. Любая манипуляция может сопровождаться теми или иными осложнениями, в том числе и такими, как оставшийся в теле пациента инструмент медицинского назначения.

«Подобное случается не только в России и, вопреки расхожему мнению, не говорит о том, что у нас самые плохие врачи.

Одно из лучших медицинских учреждений планеты — клиника Мейо (США) — дает ежегодные отчеты по зафиксированным в клинике осложнениям. Там тоже есть пункт о количестве оставленных вещей в организмах пациентов», – констатирует хирург.

Это, впрочем, никак не оправдывает страданий пациента, отмечает Авдеев. Если такое все же произошло, врачи должны оказать бесплатную медицинскую помощь и выплатить компенсацию.

Как понять, что в теле что-то забыли

Явных симптомов нахождения «чего-то там еще» в теле распознать самому пациенту без явных симптомов невозможно, говорит Авдеев. Об этом могут сказать лишь боли, нагноения или температура, но и они появляются не всегда. Потому что большинство медицинских инструментов инертны — то есть человек спокойно существует с ними внутри.

«Теоретически от нахождения инородного предмета внутри можно умереть, но мне сложно представить случай, в котором подобная ситуация возможна. Все медицинские изделия проходят сертификацию, токсические вещества выделять не должны и не могут. Поэтому если смертельный исход и возможен, то в исключительном случае», – отмечает врач.

По его словам, если та же марлевая салфетка будет долгое время находиться внутри и гнить, что точно будет сопровождаться болями, а пациент не обратится за врачебной помощью и будет бездействовать несколько недель, у него могут начаться осложнения, но и это вряд ли приведет к смерти.

Другой вопрос в том, как относиться к подобной проблеме, отмечает Авдеев. Любые осложнения исключать нельзя, но подобные случаи чаще всего случаются в экстренных ситуациях: когда операцию нужно проводить быстро, а счет идет на секунды. Человеческий фактор отменить нельзя, говорит хирург. Как и невозможно свести подобные случаи к нулю.

Но, полагает врач, медицинское сообщество может сделать многое для того, чтобы их минимизировать. И для этого нужно не замалчивать подобные случаи, как часто происходит во избежание лишних проблем и уголовных дел, а проводить полноценный «разбор полетов» и вести отчетность, чтобы регламенты менялись и подобных ошибок хирурги в будущем не допускали.

Кто-то это контролирует?

Как уверяет стоматолог-ортопед и кандидат медицинских наук Михаил Саулин, во всех государственных и частных клиниках сегодня есть строгие регламенты и протоколы лечения, которые распространяются на все направления. Врач всегда оперирует в присутствии ассистентов, в задачи которых входит в том числе контроль всех инструментов и материалов. Идет строгий учет до и после самой операции. Именно поэтому подобные ситуации — большая редкость. Если говорить про хирургическую практику, то причиной ошибки врача может быть только борьба за жизнь пациента и почти «полевые» условия, подтверждает эксперт.

«Если говорить о стоматологической практике, то такие ситуации тоже возможны, но они связаны в большей степени с браком инструментов. Каждый производитель дает определенный процент на некачественные инструменты, и каждый врач учитывает это при лечении пациентов и уведомляет об этих рисках заранее.

Более того, это прописывается в добровольном соглашении, и пациент уведомлен о возможности таких ситуаций заранее», – отмечает Саулин.

В плане контроля все аналогично – есть контрольные рентгеновские снимки, учет материалов. Поэтому все риски сведены практически к нулю, добавляет он.

Как накажут врача?

По словам адвоката Максима Калинова, если это произошло – не только можно, но и нужно требовать возмещение вреда. Перед этим лучше всего провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы понять, не причинило ли инородное тело каких-либо других повреждений организму, и, исходя из этого, отталкиваться от суммы морального и материального вреда.

«Денежные средства будут взысканы с врача обязательно, а на какую сумму — решит суд на основании предоставленных документов. Кроме этого, врач как минимум будет привлечен к дисциплинарной ответственности, то есть получит выговор или будет уволен. На усмотрение руководства», – говорит юрист.

О заведении уголовного дела и лишении свободы же речь идти не может, настаивает Калинов. Единственное исключение — если вопрос будет рассмотрен в категории оказания услуг ненадлежащего качества медицинских услуг, однако и тут все зависит от конкретных обстоятельств, поскольку каждое дело рассматривается отдельно.

Что касается ответственности, ее несет непосредственно врач, который проводил операцию.

«Хирург — последняя инстанция, он за все отвечает. И поэтому сейчас желающих работать хирургом становится все меньше. Надеюсь, что скоро операции будут проводить роботы, там исключается человеческий фактор», – заключил хирург Владимир Раднаев.