Без регистрации – значит нелегальное

Общественные объединения, представляющие крупнейших участников фармацевтического рынка, обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект, который поможет оградить пользователей от незарегистрированных БАДов (биологически активных добавок) сомнительного происхождения, которые сегодня свободно продаются в интернете.

Речь идет о поправках к закону «О качестве и безопасности пищевой продукции» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Госдума взялась за подготовку законопроекта в декабре 2021 года – новые поправки предусматривают возможность внесудебной блокировки страниц сайтов, на которых ведется продажа незарегистрированных препаратов.

Вопреки расхожим страшилкам «выключать» онлайн-торговлю БАДами никто не собирается. Другое дело добавки, которые не прошли государственную регистрацию в Роспотребнадзоре. Де-факто продавать их в интернете сегодня может кто угодно. При этом происхождение препарата в яркой баночке может быть сомнительным, а состав не таким уж безвредным.

«На данный момент у властей нет действенного инструмента против огромного количества интернет-сайтов, реализующих непроверенные и опасные средства под видом биологически активных добавок», — сообщается в письме (есть в распоряжении редакции) главе правительства России от представителей отрасли.

Обращение подписали СРО Ассоциация независимых аптек (АСНА), Российской ассоциации аптечных сетей, Национальной ассоциации Союз профессиональных фармацевтических ассоциаций (СПФО), Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» и СРО БАД.

В ассоциации, подписавшие письмо, входят более 30 тысяч аптек и крупные фармацевтические производители. Бизнес-сообщество уверено, что недостаток регулирования при либерализации онлайн-продаж БАДов вредит развитию отрасли, особенно с учетом роста потребления биологически активных добавок.

Чем могут быть опасны нелегальные БАДы

Ежегодно объем продаж БАДов в нашей стране растет в среднем на 10%, один россиянин покупает в аптеке около двух упаковок добавок в год, отмечает Лилия Титова, исполнительный директор СПФО. Спикер добавляет, что это значительные объемы, учитывая, что покупка биологически-активных добавок к пище осуществляется исключительно за личные средства населения. В целом, использование БАД является положительной тенденцией, так как свидетельствует о внимании населения к своему здоровью. Но есть важный нюанс: речь идет о легально продающихся БАД, которые прошли необходимые проверки и получили свидетельство о государственной регистрации.

С торговлей нелегальными БАД в аптечной сети удалось справиться сообща. «Появление в продаже БАД, которые не проходили соответствующую проверку в надзорных органах, - тревожный факт. Несколько лет назад ряд фармацевтических ассоциаций разработали совместно с Роспотребнадзором комплекс эффективных ограничительных мер по недопущению к продаже БАД, в составе которых содержались лекарственные вещества, причем отпускаемые по рецептам врачей. Созданные нормы и правила позволили пресечь факты реализации БАД, в составе которых были обнаружены лекарственные средства», - сообщила Лилия Титова. Но проблема проявилась в онлайн-торговле.

«С 1 января 2021 года сняты ограничения на торговлю БАД в онлайне. В пандемийный период сформировался тренд на профилактику, здоровьесбережение и реабилитацию. Эти события, в совокупности с отсутствием прозрачных механизмов по контролю за оборотом БАД в интернете и привели к осознанию необходимости изменений правил регулирования сферы обращения БАД» — продолжает Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей.

Как добавила спикер, в рамках мониторинга рынка подтверждаются случаи, когда в таких препаратах содержались запрещенные растения и вещества, лекарственные субстанции, в том числе входящие в состав рецептурных лекарственных препаратов, имеющих противопоказания. Причем потребителю БАД об этом не было известно, так как информация на упаковке таких товаров либо отсутствует, либо не переведена на русский язык. Также в зоне риска для принимающего БАД количественное содержание порой неизвестных ему в составе веществ.

Распространение такой продукции при упоминании сильного эффекта от приема, зачастую не сопровождается обязательным упоминанием о необходимости консультации с врачом. Наоборот, онлайн-продавцы, в первую очередь зарубежные маркетплейсы, подчеркивают отказ от ответственности за качество и безопасность, сообщают представители фармрынка.

В Ассоциации независимых аптек добавили, что сейчас ответственность за продажу БАДов или лекарственных средств не несет даже крупный онлайн-ритейл.

«Из-за отсутствия внимания к размещаемым препаратам в продажу могут попасть опасные продукты. С точки зрения ассоциации, онлайн-площадки должны изменить внутренние процедуры и обязательно ввести контроллинг, аналогичный используемому в аптечных сетях», — комментирует Виктория Преснякова, директор СРО «Ассоциация независимых аптек».

«Сейчас в интернете по запросу «как продлить жизнь» можно получить десятки тысяч ссылок с недостоверными сведениями», — дополняет Сергей Колесников, президент национальной ассоциации производителей фармпродукции и медизделий (АПФ).

В продаже можно найти множество препаратов, не получивших свидетельство о госрегистрации, в них неоднократно выявляли дозы сильнодействующих веществ, причем иногда не в составе самого средства, а в составе оболочки. Нередко такие компоненты скрывают в описании состава, это подвергает риску здоровье потребителя, отмечает эксперт.

«Это критически важно, так как сейчас БАДы, предлагаемые на зарубежных маркетплейсах, не гарантируют прохождение исследований на безопасность, а именно на микробиологию и токсикологию, в отличии от зарегистрированных. Также, как правило, товары с международных маркетплейсов не имеют этикеток на русском языке, и потребителю, не владеющему должным уровнем иностранных языков, практически не понятна, вся информация на упаковке, что также формирует риски развития побочных эффектов, аллергий», — подытожила Нелли Игнатьева.

Разрешить нельзя блокировать

Несмотря на опасения, которые высказывали противники проекта закона, бизнес считает, что новая норма не нанесет ущерба легальной онлайн-торговле, которую также развивают подписанты письма.

Участники отрасли отмечают, что принятие закона не приведет к ограничению конкуренции или ущемлению прав законопослушных игроков рынка, а никакого ущерба легальному рынку не будет нанесено. Законопроект направлен в первую очередь на то, чтобы российское законодательство соблюдалось всеми участниками рынка.

«Вся продукция, оборачиваемая на российском рынке, должна соответствовать российским правовым нормам. Получение свидетельства о государственной регистрации гарантирует, что продукция будет безопасна для потребителя. На рынке сформированы четкие регуляторные требования, пройти весь этот путь официально не составляет труда, все достаточно гармонизированно. Усиление регулирования оборота БАД позволит обеспечить контроль за рынком и избежать оборота БАД, о которых ни нам, ни властям сейчас ничего не известно», — считает Виктория Преснякова.

При этом механизм досудебной блокировки уже применяется в смежных сферах и дает серьезные результаты, сообщают отраслевики. В частности, речь идет об опыте внесудебной блокировке сайтов, продающих незарегистрированные лекарственные средства.

«Опыт работы на фармацевтическом рынке показал, что узаконивание возможности досудебной блокировки сайтов является весьма эффективной мерой. Например, Росздравнадзор совместно с Роскомнадзором за год закрыли более 9 тыс. интернет-страниц, вместо 10 сайтов, закрытых за год до принятия подобной законодательной нормы. Мы считаем, что подобное решение направлено как на сохранение здоровья пациентов, так и на повышение качества услуг маркетплейсов», — отмечает Лилия Титова.

Как ранее отмечали инициаторы проекта закона депутаты Госдумы Сергей Неверов и Александр Петров, внесудебная блокировка рассматривается, как мера, применяемая в случае, если администрация сайтов, где обнаружены незарегистрированные БАД, откажется добровольно удалить из продажи эти препараты. Владельцам сайтов, уличенных в продаже незарегистрированных БАД, будет дан срок в 24 часа на устранение нарушений, только после этого к ресурсу могут применяться санкции. В настоящее время законопроект готовится к первому чтению.