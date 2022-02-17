«Кошка может умереть». Чем опасны ошейники, бьющие животных током

Российские пользователи маркетплейсов объявили войну электронным ошейникам «антимяу» — устройство бьет током кошку, когда она мяукает. Как утверждают продавцы, ошейник делает животных «спокойными и умными». Фелинологи в разговоре с «Газетой.Ru» объясняют — подобные девайсы негуманны и небезопасны: они могут привести даже к смерти животного. А кинолог объяснил, почему электронный ошейник не подойдет и большинству собаководов.

«Напомнить кошке о том, что не надо беспокоить окружающих»

На нескольких российских интернет-площадках — Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркете» — начали продавать электронные ошейники «антимяу» — они дистанционно бьют животных током, когда те «мешают хозяевам громкими звуками». Такие формулировки присутствуют и в описании товара: как утверждают магазины, устройство станет решением «проблемы», когда кошка «раздражающе мяукает без причины» («ведет себя плохо») и «мешает спокойному сну и отдыху» владельца. Жизнь таких владельцев должна стать «приятнее» без «непрошенного мяуканья».

Продавцы в описании настаивают, что ошейники — безопасные и гуманные.

«Устройство автоматически определяет особую частоту мяуканья питомца через чувствительный микрофон благодаря специальному процессору. Когда кошка мяукает, ошейник автоматически активирует звуковые, вибрационные и статические воздействия, чтобы кошка не продолжала мяукать.

Сперва он издаст предупреждающий звуковой сигнал, но если питомец продолжит вести себя плохо, то в ход пойдут уже вибрационное и статическое воздействия, чтобы напомнить кошке о том, что не надо беспокоить окружающих своим мяуканьем», — говорится в описании товара.

Отзывы покупателей «антимяу», которые изучила «Газета.Ru», — неоднозначные. Кто-то из клиентов жалуются, что у устройства непонятная механика управления и работает ошейник лишь в половине случаев, а также натирает животному шею.

Другие сообщают, что кот при регулярном использовании ошейника привыкает к току — и через несколько зарядов перестает реагировать. Но есть и довольные владельцы ошейников с электрошоком.

«Кот присмирел, тишина в доме», — пишет с улыбающимися эмодзи одна из покупательниц.

Некоторые пишут, что эту функцию не используют — применяют только вибрацию и звуковой сигнал, считая электрический заряд негуманным способом.

Пользователи соцсетей, обнаружив такое устройство в продаже, подвергли его резкой критике.

В своих публикациях они отмечают, что девайс — небезопасный, бесчеловечный и варварский способ дрессировки животного.

Вызывают возмущение и сами владельцы, которые готовы применять электрошок к своим кошкам, хотя мяуканье — естественная реакция животного на окружающий мир и способ общения.

В итоге на маркетплейсах стали появляться комментарии с требованием снять с продажи ошейники-«антимяу».

Маркетплейсы начали реагировать — сперва сдержанно. На сообщение пользовательницы Twitter в «Яндекс.Маркете» ответили, что «продукция не нарушает российское законодательство» (такой же ответ последовал и от Ozon) и, как уверяет магазин, «проходит ветеринарный контроль».

В дальнейшем, когда наплыв сообщений продолжился, «Яндекс.Маркет» и Ozon в своих ответах пользователям анонсировали, что ошейники все-таки снимут с продажи. Причем, как заявили в «Яндекс.Маркет», после обсуждения с продавцом выяснилось, что «антимяу» действительно могут причинять вред и дискомфорт животному, но в рамках законодательства нарушений нет. Реакции в настоящий момент не последовало только от Wildberries.

«Газета.Ru», изучив ассортимент маркетплейсов, обнаружила, что

большая часть ошейников удалена с Ozon и полностью снята с продажи на «Яндекс.Маркет».

На Wildberries на момент публикации материала в продаже значится один «успокаивающий» ошейник, как и на китайской торговой площадке AliExpress.

«Противоречит ее естеству»

Любопытно и то, что продают ошейники «антимяу» на российском рынке только маркетплейсы. Так, в ассортименте крупных сетей зоомагазинов «Газета.Ru» не обнаружила ни одного подобного устройства. На запрос издания о том, поступали ли к ним предложения о реализации «антимяу», в компаниях оперативный ответ предоставить не смогли.

О том, что такие ошейники для кошек является относительно новым на рынке девайсом, говорят и российские зооспециалисты: для экспертов, к которым обратилась редакция, сам факт существования в России таких устройств для кошек стал большой неожиданностью. Как и заявления о том, что эти ошейники проходят ветеринарный контроль — и якобы безопасны.

По мнению зоопсихолога и фелинолога Юлии Мальковой, электронные ошейники для воспитания кошек — это бессмысленное издевательство над животным.

«Это издевательство. Даже для собаки такие элементы воспитания достаточно стрессовые — это огромный стресс, когда раздражитель (то есть ток) воздействует на животное в момент, когда оно этого не ожидает. Кошка, более того, даже не поймет таких методов воспитания, поскольку принимает только индивидуальную и лояльную дрессировку», — говорит Малькова.

Это подтверждает и фелинолог-ветеринар Ангелина Сиротина. Кошка, в отличие от собаки, дрессировке поддается очень плохо. В качестве примера она привела цирковых и театральных кошек — по словам эксперта, все трюки, которые они выполняют, основаны на повадках, движениях и играх — иначе говоря, они выполняют только те элементы, которые применяют в жизни, а надрессировать их делать что-то новое и неестественное не получится.

«Ряд кошачьих имеет какие-то особенности, поведение достаточно забавное — именно на этом ставятся все трюки. И это не говорит о том, что если мы наблюдаем в цирке какие-то трюки, что кошка это делает после дрессировки. Кошки работают только за поощрение и если ей это нравится самой», — отметила эксперт.

Мяуканье же, от которого покупатели ошейников «антимяу» пытаются отучить своих питомцев, — это полностью естественный процесс и попытки противодействовать этому противоречат сути животного, поскольку таким способом они общаются. И про какое-то «излишнее» мяуканье в этом контексте говорить неуместно.

«Не хотите слушать мяуканье — берите породы, которые менее разговорчивы. Такие ошейники — то же самое, что подрезание голосовых связок у собак. Лучше бы [те, кто применяет такие методы] вместо животного просто купили бы себе мягкую игрушку — она не гавкает и не просит есть», — утверждает Малькова.

Среди «болтливых» кошек зоопсихолог отметила ориентальную породу кошек, а также все восточные группы пород. «Когда приносят на экспертизу, например, ориентальную кошку, которая не разговаривает, то для нас это нонсенс. Восточные породы — они все достаточно говорливые», — подчеркнула Малькова.

Есть менее болтливые породы: шотландцы, британцы, флегматичные персы — от них вы услышите «мяу» в редких случаях. В любом случае, разряды тока или вибрация — опасный процесс с необратимыми последствиями для любой кошки, замечает зоопсихолог. Объясняется это тем, что кошки — эмоциональные существа, не терпящие каких-то изменений в своей жизни.

От этого стресса [электрического тока] они могут вести себя неадекватно. Также может начаться мочекаменная болезнь, развиться почечная недостаточность, эпилепсия, цистит.

Кошка даже может умереть от разрыва сердца», — пояснила Сиротина.

«Лишать кошку возможности мяукать — это противоречит ее существу. Ни в коем случае этим заниматься не стоит. Кошка без дела не мяукает. Если она начинает это делать, то жалуется, что-то рассказывает или просит. Если надевать такую штуку, которое животное будет просто пугать, это добром не кончится. Стресс для кошки очень серьезен и запускает патологические механизмы и процессы в ее психологии и физиологии», — заключила ветеринар.

Не универсальная кнопка

Понимание обычного человека о работе профессиональных инструментов для формирования поведения далеко от реальности. Любое формирование поведения — это сложный комплекс последовательных и системных действий на протяжении долгого отрезка времени, а обыватель, ища легкий способ решить вопрос, впадает в крайности, говорит о появлении электронных ошейников для кошек в продаже кинолог и руководитель кинологического центра «Школа Орлова» Виталий Орлов.

«Одни видят везде фашистов, которые бьют током; другие ищут удобный гаджет с набором кнопок, который заменит им сложный многопозиционный воспитательный процесс. Но это так не работает. Формирование поведения у четвероногого воспитанника — это в среднем два года последовательного и системного отбора поведения и его выделение. Ни гаджет, ни вкусняшка, ни обнимашки сами по себе не дадут результата вне огромного объема знаний и навыков у непосредственно владельца животного», — пояснил кинолог.

Электронный ошейник — это не универсальная кнопка от всех проблем. Это сложный и эффективный инструмент, но только в руках грамотного специалиста при тренинге. Вместо получения фундаментального образования современный хозяин животного ищет лайфхак или гаджет, но получает в итоге лишь иллюзию результата и иллюзию отношений со своим воспитанником.

«Потом гаджет становится козлом отпущения, и «жестокость и бесчеловечность» электронных ошейников воспевается в интернете. Хотя сам ошейник может быть очень полезен в работе с поведением, если уметь использовать его в сбалансированном подходе», — отметил Орлов.

Более того, уверяет кинолог, применение электронных ошейников уместно только в случае с собаками и только — грамотным профессионалом, но никак не хозяином животного. Работа с кошкой в свою очередь требует гораздо большей квалификации, чем с собакой — здесь необходим очень глубокий уровень понимания материала.

«Просто купить ошейник и надеть на кошку — это полное безумие.

Это не только не принесет улучшения поведения питомца, но приведет к обратному результату. Кошки настолько сложно и деликатно организованные животные, что работа с ними требует не только огромного объема знаний, но и очень чуткого ощущения обратной связи с данным конкретным животным на каждом отдельном этапе этой сложной работы. Это даже не про гуманность или жестокое отношение, а про уважение к себе — или отсутствие этого уважения», — заключил эксперт.

Откуда появился «антимяу»

Большинство российских продавцов, размещающие на маркетплейсах электронные ошейники для кошек, в качестве производителя указывают Китай, без уточнения компании.

Тем не менее у всех «антимяу» одна модель — PaiPaitek PC558. На фотографиях ошейник пририсован к стоковым кадрам с кошками при помощи графических редакторов.

Согласно данным из открытых источников, производством ошейников занимается китайская организация Shenzhen PaiPai Technology (или просто PaiPaitek) из города Шэньчжэнь, а в качестве рабочего адреса указан корпус технологического парка в Лунхуа. Фирма занимается товарами для домашних животных.

Ссылка на сайт PaiPaitek, указанная в контактах, не работает. Однако у компании есть профайл-страница на сайте торговой площадки Alibaba — там представлено подтверждение о лицензии PaiPaitek и другая документация о модели PC558.

Однако посмотреть ее содержание невозможно: текст документов в низком разрешении «замылен» и идет плывущей строкой, из-за чего открыть их не удается.

«Газета.Ru» попыталась отправить запрос в пресс-службу компании о предоставлении документов, подтверждающих ветеринарный контроль ошейников, патент и лицензию, однако электронный адрес оказался недействительным. На сообщения редакции в социальных сетях обратной связи от представителей компании не последовало.